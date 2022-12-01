精液带血（血性精液，因精子和精液中的血液混合所致）这种症状看起来很吓人，不过并非严重问题的信号。精液带血一般不是癌症的信号，也不影响性功能。
精液由来自附睾的精子以及来自为精子提供养分液体的精囊、前列腺和小型粘膜腺的液体组成。因此，血液可能源自任何这些结构受到的损伤。（也请参阅尿路疾病症状概述。）
精液带血的病因
多数精液带血均是
特发性的，它们可以毫无征兆地发生，且医生无法判定原因
该病情可在几天到几个月内自行消退。
最常见的原因是
在前列腺活检后，流血可能持续数周。流血还可见于输精管切除术后的一到两周内。
较不常见的原因包括良性前列腺增生（前列腺的良性增大）、感染（如前列腺炎、尿道炎或附睾炎）以及前列腺癌（35 到 40 岁的男性）。精囊和睾丸肿瘤者偶有精液带血发生。尿道或连接睾丸和尿道的通道（输精管）内的大量异常血管（血管瘤）可能导致精液中有一些血液。
埃及血吸虫，一种通常会导致非洲、印度和中东部分地区感染（血吸虫病）的寄生蠕虫，可侵入尿路并导致尿血及常常有精液带血。没有去过这些地区的男性不太可能患有血吸虫病。结核病也可导致精液带血。
精液带血的评估
虽然精液带血令人担心，但一般不严重，也不需要立刻评估。以下信息能帮助人们决定何时接受医生的评估，以及了解评估中的预期。
警示体征
某些症状和特征应引起关注。它们包括
流血持续时间超过 1 个月（除非最近进行过前列腺活检）
阴囊处可触及肿块
去过血吸虫病盛行的地方
何时就医
医生会怎么做
医生首先询问有关男性症状和病史的问题。医生接下来进行体检。病史和体检中的发现通常表明出血的病因，和可能需要进行的检查。
医生问诊
男性何时首次发现出血
他最近是否接受过尿路手术，如前列腺活检、损伤
其是否有表明尿路感染的症状（如尿血、排尿和停尿困难、排尿时有灼烧感或有阴茎分泌物）
其是否有过量出血的倾向或导致出血的疾病
他是否在服用抗血小板药物或血液稀释剂
其是否有前列腺疾病（如良性前列腺增生或前列腺癌的放射治疗）
医生检查生殖器有无发红、肿块或触痛。进行直肠指检以检查前列腺有无增生、触痛或肿块。
在询问病史和进行检查后，医生通常可确定病因。例如下列类型的信息可提供线索。直肠指检中发现有前列腺异常的男性，可能患有前列腺疾病，如前列腺癌、良性前列腺增生或前列腺炎。尿道有分泌物的男性，可能患有尿道炎。附睾有触痛的男性，可能患有附睾炎。但是这些异常可能不会导致精液带血。例如多数老年男性都有良性前列腺增生，但很少有精液带血。
出血时间不超过一个月、未去过血吸虫病盛行地区以及检查时没有发现警示体征或异常的男性，通常无法确定其病因。
检查
在多数情况下，尤其是 35 岁至 40 岁以下的男性以及近期做过前列腺活检的男性，精液带血并不严重，会自行消退。一般要进行尿液分析和尿培养。除非有表示存在感染或其他疾病的泌尿系统症状，否则无需进行进一步检查。但是若医生怀疑有某些可能严重的疾病，则会进行进一步检查，如一些医生通常会给 40 岁以上的男性做前列腺癌检查。
检查包括前列腺特异性抗原 (PSA) 检查与经直肠超声检查 (TRUS)。有时需要进行磁共振成像 (MRI) 和膀胱镜检查（需要通过尿道插入一根细软的可弯曲可视管，以便医生检查尿道与膀胱内部）。精液检查与分析很少进行。
精液带血的治疗
若病因已知，则可开展针对性治疗。一般无需治疗，流血会自行消退。有时，前列腺活检后即是如此，精液带血可能会持续数月。
关键点
在多数情况下均无法发现病因或出血发生于前列腺活检之后。
精液带血一般不是癌症的信号，也不影响性功能。
更详细的评估主要针对症状持续时间超过一个月、40 岁以上或有异常结果的男性。
医生可能需要对去过非洲、印度或中东一些地区的人士进行血吸虫病检查。