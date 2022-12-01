多数精液带血均是

特发性的，它们可以毫无征兆地发生，且医生无法判定原因

该病情可在几天到几个月内自行消退。

最常见的原因是

在前列腺活检后，流血可能持续数周。流血还可见于输精管切除术后的一到两周内。

较不常见的原因包括良性前列腺增生（前列腺的良性增大）、感染（如前列腺炎、尿道炎或附睾炎）以及前列腺癌（35 到 40 岁的男性）。精囊和睾丸肿瘤者偶有精液带血发生。尿道或连接睾丸和尿道的通道（输精管）内的大量异常血管（血管瘤）可能导致精液中有一些血液。

埃及血吸虫，一种通常会导致非洲、印度和中东部分地区感染（血吸虫病）的寄生蠕虫，可侵入尿路并导致尿血及常常有精液带血。没有去过这些地区的男性不太可能患有血吸虫病。结核病也可导致精液带血。