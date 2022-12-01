排尿时伴有疼痛或灼烧感

医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。在病史和体检时的发现通常提示排尿时有疼痛或灼烧感的病因和需要进行的检查（请参阅表排尿疼痛的一些原因和特征）。

医生可能会询问之前有无发生类似症状。医生会问及与疼痛一同出现并提供病因线索的症状。例如，医生可能会问

尿液是否带血、浑浊或有异味

是否注意到了任何排泄物

最近是否有无保护性交

生殖器是否接触了潜在刺激物

近期是否被插入了膀胱导管或进行了其他尿路手术

询问妇女是否可能怀孕。

女性体检一般包括骨盆检查以及对宫颈和阴道液体取样以检查性传播感染。男性要检查阴茎有无分泌物，且医生还要进行直肠指检来检查前列腺。

根据症状最严重的发生部位，医生有时可获得病因线索。例如，如果症状在耻骨上区域最严重，提示膀胱感染（膀胱炎）。如果症状在尿道口最严重，则提示尿道炎。对于男性，如果阴茎有分泌物，则提示发生了尿道炎。如果烧灼感主要在阴道，伴随分泌物增多，则提示阴道炎。宫颈分泌物提示宫颈炎。

医生还可以查看患者的饮食史，以检查是否有可能引起症状的食物或饮料。