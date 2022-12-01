排尿时伴有疼痛或灼烧感

排尿时的灼烧或疼痛感可见于尿道开口或膀胱（位于骨盆内，耻骨正上方的腹部下侧）中（较少见）。排尿时有灼烧或疼痛感是女性极为常见的症状，但也可影响男性以及见于任何年龄。
（也请参阅尿路疾病症状概述。）
排尿时伴有疼痛或灼烧感的病因
排尿时伴有疼痛或灼烧感的评估
并非每一位排尿时有灼烧或疼痛感的患者都需要立刻看医生。下面的信息可以帮助患者决定在多长时间内需要接受医生的评估，以及了解评估中的预期。
警示体征
在排尿时有灼烧或疼痛感的患者中，特定的症状和特点需要引起注意。它们包括
发热
后背或腰侧疼痛（腰部疼痛）
恶心和呕吐
近期被插入了膀胱导管或其他仪器
免疫系统疾病
反复发作的疾病（包括频繁的儿童期感染）
已知的尿路异常
何时就医
对于有警示征象的患者，若其怀孕或患有免疫系统疾病，应在当日就医（或如果症状在夜间出现则应在次日上午就医），这是因为在此类患者中，可能有严重的尿路感染并发症。有警示征象的其他患者应在一到两天内就医，而受到症状极大困扰的患者也应在一到两天内就医。没有警示征象且症状不严重者，可延长 2 到 3 天而无大碍。
膀胱感染频繁的女性可辨别出表示疾病再次发作的典型症状。
医生会怎么做
医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。在病史和体检时的发现通常提示排尿时有疼痛或灼烧感的病因和需要进行的检查（请参阅表排尿疼痛的一些原因和特征）。
医生可能会询问之前有无发生类似症状。医生会问及与疼痛一同出现并提供病因线索的症状。例如，医生可能会问
尿液是否带血、浑浊或有异味
是否注意到了任何排泄物
最近是否有无保护性交
生殖器是否接触了潜在刺激物
近期是否被插入了膀胱导管或进行了其他尿路手术
询问妇女是否可能怀孕。
女性体检一般包括骨盆检查以及对宫颈和阴道液体取样以检查性传播感染。男性要检查阴茎有无分泌物，且医生还要进行直肠指检来检查前列腺。
根据症状最严重的发生部位，医生有时可获得病因线索。例如，如果症状在耻骨上区域最严重，提示膀胱感染（膀胱炎）。如果症状在尿道口最严重，则提示尿道炎。对于男性，如果阴茎有分泌物，则提示发生了尿道炎。如果烧灼感主要在阴道，伴随分泌物增多，则提示阴道炎。宫颈分泌物提示宫颈炎。
医生还可以查看患者的饮食史，以检查是否有可能引起症状的食物或饮料。
排尿疼痛的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查
感染†
膀胱炎（膀胱感染）
常见于妇女与女孩
尿频尿急
起夜
有时尿血或尿液有异味
医生的检查
附睾-睾丸炎（附睾和睾丸感染）
睾丸触痛和肿胀
可能尿频或尿道中有分泌物
有时有发烧或恶心
医生的检查
有时进行尿液分析
有时进行性传播感染检查
前列腺炎（前列腺感染）
在进行直肠指检时检查到前列腺有触痛
常有发烧、排尿困难、尿频、起夜以及排尿时有灼烧或疼痛感
有时尿中有血
常有尿路长期阻塞的症状（包括尿流较小、排尿困难或排尿结束时滴尿）
尿液分析和尿培养
尿道炎（尿道感染），一般由性传播感染导致
男性尿道中通常有可见的分泌物
女性阴道中有时有分泌物
见于近期有无保护性交的人士
性传播感染检测
外阴阴道炎（外阴和阴道感染）
阴道分泌物
生殖器部位经常发红
医生检查包括在显微镜下检查分泌物样本
宫颈炎（子宫颈感染）
通常有子宫颈分泌物
有无保护性交史
性传播感染检测
引起炎症的疾病
引起炎症的结缔组织疾病（如反应性关节炎或 Behçet 综合征）‡
在排尿疼痛前出现的全身性症状（包括身体疼痛和关节疼痛）
皮肤、口腔、眼睛或生殖器部位（包括阴道内）有时生疮
性传播感染检测
有时进行血检来检查这些结缔组织疾病
接触了刺激部位或引起过敏反应的物质（如杀精剂、润滑剂或乳胶避孕套）
生殖器部位有时发红
见于接触了引起刺激或过敏反应之物质的患者
仅医生查体
间质性膀胱炎（膀胱发炎但无感染）
更常见于女性
尿频尿急
长期症状
尿液分析和尿培养
其他疾病
萎缩性阴道炎或尿道炎（阴道或尿道组织变薄）
见于绝经妇女
阴道干涩
通常性交时疼痛
阴道分泌物
阴道内部发生改变（变得平滑而苍白）
仅医生查体
长期症状，如尿流微弱或难以排尿
常有尿血
若怀疑有膀胱癌，则进行膀胱镜检查
若怀疑有前列腺癌，则进行血检以测量 PSA 水平
若 PSA 水平上升，则进行前列腺活检
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 一般导致排尿疼痛的传染性病原体包括性传播病原体（如导致淋病、衣原体感染和滴虫病的病原体）以及并非通过性传播的细菌，主要是大肠杆菌 (E.)。
‡ 该病因很少见。
PSA = 前列腺特异性抗原；STI = 性传播感染。
检查
对于有表明膀胱感染之症状的某些成人女性，医生通常并不赞同进行检查。一些医生会进行尿检，而另一些则不做任何检查。但若诊断不确定，所有医生都会做检查。第一项测试一般是尿液分析。在许多情况下，医生还会进行尿培养以确定导致感染的病原体，并确定抗生素是否有效。
不确定是否怀孕的育龄女性须做妊娠检查。经常会进行 STI 检查，例如对阴茎有分泌物的男性以及阴道有分泌物的众多女性进行检查。
膀胱镜检查和尿路成像可用于检查解剖异常或其他问题，尤其是抗生素无效者。男性、年长或怀孕的人可能需要更密切的关注和更彻底的调查。
排尿时伴有疼痛或灼烧感的治疗
治疗病因。病因通常是感染，而抗生素能在一两天内缓解症状。若疼痛难忍，医生可施以一天到两天剂量的非那吡啶来缓解不适，直至抗生素起作用为止。非那吡啶会使尿液呈橘红色并可使内衣染色。
关键点
虽然膀胱感染是常见病因，但许多其他疾病也会导致尿痛。
排尿时有灼烧或疼痛感可能是性传播感染的信号。
有些医生对于有膀胱炎症状的女性直接进行治疗。