沙眼衣原体可导致身体许多器官的感染，如尿道、子宫颈和直肠。它主要通过性传播，也可以母婴传播。（请参阅衣原体和其他非淋病性感染。）

沙眼衣原体是美国性传播感染 (STI) 的最常见细菌诱因。性传播感染是通过性接触在人与人之间传播的感染。

当通过性接触传播时，沙眼衣原体可引起以下感染：

女性：子宫颈炎、尿道炎，和盆腔炎

男性：尿道炎，以及较少见的附睾炎

男性和女性：直肠感染（直肠炎）、性病淋巴肉芽肿和反应性关节炎

感染了沙眼衣原体的孕妇可以在分娩时传播感染至婴儿，这可能导致新生儿眼睛感染（结膜炎）或肺部感染（肺炎）。为了预防新生儿感染，需要进行普遍产前筛查和孕妇治疗。这些措施大大降低了美国新生儿结膜炎和肺炎的发生率。

某些沙眼衣原体菌株可导致眼部感染沙眼。沙眼是结膜（内衬在眼表面和眼睑内侧的薄膜）的一种长期感染，是世界上可预防性失明的主要原因，尤其是在撒哈拉以南的非洲。沙眼在美国非常罕见。该病主要发生于儿童，尤其是3～6岁的幼儿。当患者接触到从感染者眼睛或鼻子中排出的分泌物时，例如通过接触污染的手、衣物或毛巾而感染。昆虫也可以传播此病。