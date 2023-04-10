衣原体是导致人类疾病的细菌，包括性传播感染 (STI)，以及眼睛和呼吸道感染。
三个种属的衣原体可导致人类疾病。它们是
沙眼衣原体
肺炎衣原体
鹦鹉热衣原体
沙眼衣原体
沙眼衣原体可导致身体许多器官的感染，如尿道、子宫颈和直肠。它主要通过性传播，也可以母婴传播。（请参阅衣原体和其他非淋病性感染。）
沙眼衣原体是美国性传播感染 (STI) 的最常见细菌诱因。性传播感染是通过性接触在人与人之间传播的感染。
当通过性接触传播时，沙眼衣原体可引起以下感染：
感染了沙眼衣原体的孕妇可以在分娩时传播感染至婴儿，这可能导致新生儿眼睛感染（结膜炎）或肺部感染（肺炎）。为了预防新生儿感染，需要进行普遍产前筛查和孕妇治疗。这些措施大大降低了美国新生儿结膜炎和肺炎的发生率。
某些沙眼衣原体菌株可导致眼部感染沙眼。沙眼是结膜（内衬在眼表面和眼睑内侧的薄膜）的一种长期感染，是世界上可预防性失明的主要原因，尤其是在撒哈拉以南的非洲。沙眼在美国非常罕见。该病主要发生于儿童，尤其是3～6岁的幼儿。当患者接触到从感染者眼睛或鼻子中排出的分泌物时，例如通过接触污染的手、衣物或毛巾而感染。昆虫也可以传播此病。
肺炎衣原体
鹦鹉热衣原体
鹦鹉热衣原体可引起鹦鹉热（一种不常见的肺炎）。鹦鹉热是一种罕见的感染。
鹦鹉热衣原体存在于鸟类，包括宠物鸟类如鹦鹉、长尾小鹦鹉，以及澳洲鹦鹉和家禽。鹦鹉热可发生于宠物主人、兽医和接触火鸡或鸭子的家禽业工人中。吸入被感染鸟类废弃物的粉尘，则会感染。
在处理火鸡和鸭子的禽类加工厂的工人中曾爆发过鹦鹉热。
衣原体感染的症状
衣原体感染的症状因感染的种类而异。
沙眼衣原体
大多数性传播衣原体感染的患者，尤其是女性，没有症状。当症状存在时，它们会因性别和感染部位而异：
女性可能有异常阴道分泌物或排尿时烧灼感。
男性可能会发现排尿时有烧灼感。此外，可能有阴茎分泌物，一侧或两侧睾丸疼痛或肿胀。
男性和女性直肠感染可能会出现直肠疼痛、分泌物和／或出血。
肺炎衣原体
由肺炎衣原体引起的呼吸道感染患者在出现咳嗽之前可能出现声音嘶哑和咽喉痛。
鹦鹉热衣原体
鹦鹉热衣原体感染者可能出现发热、严重头痛和咳嗽。
衣原体感染并发症
衣原体感染的诊断
对于沙眼衣原体，采用核酸扩增检测
对于肺炎衣原体，采用培养物或核酸扩增检测
对于鹦鹉热衣原体，进行血液检测或聚合酶链反应检测
沙眼衣原体通过尿液和阴道拭子的核酸扩增检测 (NAAT) 可最佳鉴定。NAAT 用于寻找微生物独特的遗传物质，DNA 或 RNA（它们都是核酸）。NAAT 使用一个增加细菌的 DNA 或 RNA 数量的程序，以便更容易识别。
肺炎衣原体通过进行 NAAT 或从咽喉后部取拭子并在实验室细胞培养物中培育微生物来诊断。
鹦鹉热衣原体疑似主要存在于与鸟类有密切接触的人中，通常是鹦鹉或长尾小鹦鹉，也见于兽医以及火鸡和鸭子加工厂的工人。医生通过血液检查检测抗体来确认诊断，而某些实验室具备聚合酶链反应 (PCR) 检测技术。PCR 检测使用血液样本进行。PCR 技术可增加细菌 DNA 的含量，从而使医生能够更快地识别细菌。
筛查
由于衣原体生殖器感染非常常见，并且由于许多受感染的女性没有或只有轻度的症状，因此建议对某些性活跃的青少年和成人进行检测以筛查衣原体感染和其他性传播感染。欲了解相关信息，请参阅衣原体筛查。
衣原体感染的治疗
抗生素
衣原体感染需要使用抗生素治疗。对于怀孕患者，可给予阿奇霉素。对于未怀孕的患者，可给予强力霉素或阿奇霉素。
当前性伴侣也需要接受治疗。被感染者及其性伴侣在接受治疗后至少 1 周应避免性交。
衣原体感染的预防
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：衣原体——CDC 资料页：涵盖衣原体相关信息的资源，包括风险因素、预防和治疗