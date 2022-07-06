神经性厌食症是一种进食障碍，其特点是，坚持不懈地追求苗条，对自身体像认识歪曲，极度害怕肥胖，限制食物摄入，导致体重显著下降。
神经性厌食症常于青春期开始出现，在女性人群中更为普遍。
神经性厌食症患者尽管体重持续下降，但仍限制食物摄入，并非常关注食物，可能拒不承认自己有问题。
严重或快速的体重减轻会引起一系列危及生命的并发症。
本病的诊断依靠典型的临床症状，并需进行体格检查、实验室检查以明确有无过度减重后引起的副作用。
以恢复正常体重和正常进食行为为着重点的治疗（比如个体和家庭心理治疗）可有所帮助。
神经性厌食症通常始于青春期或成年早期；极少始于青春期前或 40 岁后。多达 4% 的女性在一生中可能会出现神经性厌食症。神经性厌食症在男性中较少见。然而，症状轻微的厌食症很难被发现。
但是，在真正食物匮乏的地方，厌食症反而罕见。
有两种类型的神经性厌食症：
限制型： 患者限制食物的摄入量，但不存在经常性的暴食或清除行为——例如让自己呕吐（自我催吐）或服用泻药。有些患者过度锻炼。
暴食／清除型： 患者限制食物摄入，但也定期暴食和/或清除。
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神经性厌食症的原因
神经性厌食症的原因未知。除了性别为女性之外，未能发现更多风险因素。
遗传因素和环境（社会）因素均在厌食症的发展中扮演了重要角色。很多社会以瘦为美，肥胖的人可能被认为没有吸引力。甚至在青春期以前，儿童就意识到这些看法，有半数以上的青春期前女孩节食减肥或采取其他措施控制体重。然而，其中只有较少的部分发展成神经性厌食症。
其他因素，如心理敏感者在特定人群中亦可发展成神经性厌食症。许多患者属于中上社会经济阶层，谨小慎微而有强迫特质，对成就和成功的标准非常高。
神经性厌食症的症状
厌食症可以是轻微的、短暂的，也可以是严重的、持久的。
一个人出现神经性厌食症的首发迹象可能是，其体重并未明显超重，但对饮食和体重的担忧却明显增加。尽管他们已经开始变瘦，但仍专注于体重并为之焦虑。即使已经十分瘦弱，他们可能依旧认为自己肥胖，否认自己病了，对体重减轻并不担心，并拒绝求医。尽管朋友和家人都认为他们已经很苗条，或者提醒他们变得太瘦了，他们仍继续尝试减重。神经性厌食症患者将丝毫的体重增加都视为是自控力的失败，不可原谅。
厌食的字面意思是“缺乏食欲”，但大部分患者实际上是饥饿的。许多患者在非常瘦弱之前不会失去食欲。
此外，此病患者也会过度关注食物。例如，他们可能做以下事情：
他们并不进食，而是研究节食和计算卡路里。
他们囤积、藏匿或丢弃食物。
他们可能会收集食谱。
他们可为其他人准备精心膳食。
约 30-50% 的神经性厌食症者存在暴食和／或清除行为（自我催吐或服用泻药）。其他人则是严格控制进食量。当被询问进食多少时，他们常为此而撒谎，以掩盖他们催吐的事实和特殊的进食习惯。有些患者还服用利尿剂（使肾脏排泄更多水分的药物）来减轻自认的浮肿，以及减轻体重。
大部分女性厌食症患者停经，有时在体重明显减轻之前就出现该症状。神经性厌食症患者可能对性失去兴趣。
通常，厌食症患者可出现心率缓慢、血压低、低体温等症状，他们的身上也可出现细软的毛发或体毛和脸毛过多。由于液体的积聚，患者可出现组织浮肿（称作水肿）。患者常报告浮肿、腹部不适和便秘。
自我催吐可导致牙釉质腐蚀、颊部唾液腺（腮腺）肿大以及食管发炎。
抑郁很常见。
即使厌食症患者已经变得非常消瘦，他们仍积极运动，甚至进行超负荷运动来控制体重。尽管已经出现体重过度减轻，但是他们很少有营养不良的症状。
神经性厌食症可导致激素水平改变，包括雌激素（女性）、睾酮（男性）和甲状腺激素水平显著降低，以及皮质类固醇水平显著升高。
当一个人出现严重营养不良时，机体的每一个重要器官和系统都会受到影响。如骨密度可能会下降，导致骨质疏松风险增加。
体重减轻得过快或很严重会引发危及生命的并发症。其中，心脏异常和水电解质异常（如钠、钾和氯）最为危险：
呕吐、自服泻剂和利尿剂会使上述情况恶化。由于易发生心律失常，患者可能出现猝死。
神经性厌食症的诊断
医师的评估
各项辅助检查，以排查由神经性厌食症导致的异常
由于患者不认为自己有问题，所以会拒绝检查和治疗。通常，他们是被家人带到诊室，或者他们是因其他原因来就诊。
医生会测量患者的身高和体重，并据此计算身体质量指数 (BMI)。医师需询问患者的身高、体重以及他们对目前机体和体重的感觉如何，是否还存在其他症状。通常医师利用调查问卷来诊断神经性厌食症。
医生还会检查其他可导致体重减轻或不愿进食的疾病，例如精神分裂症、抑郁、干扰食物吸收的疾病（吸收不良）、苯丙胺滥用和 癌症。
如果患者具有以下症状，则更可能为神经性厌食症：
限制进食并导致体重偏低，BMI 通常低于 17（或对于儿童，BMI 低于同龄儿童平均值 95%，或低于根据先前生长发育水平计算出的预期值——参见 CDC 生长曲线）
害怕肥胖
对自身体像认识歪曲和／或否认自己有严重问题
由于限制食物摄入，未导致体重减轻但未能按照预期生长发育的儿童和青少年，也可确诊神经性厌食症。
医生也会做体格检查以及血液和尿液化验，以排查由体重减轻和营养不良造成的影响。骨密度检查可以确认骨密度是否下降。心电图 (ECG) 可以检查异常心律。
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神经性厌食症的预后
如果不及时接受治疗，近 10% 的严重厌食症者会死于本病。当症状轻微且未被发现时，很少有严重并发症。
经过治疗，神经性厌食症患者可能有以下结果：
约半数的患者可恢复大部分体重或全部体重，并且由该病导致的激素水平紊乱及其他躯体问题也会消退。
约 1/4 的患者仅获得部分改善，他们的体重会恢复一部分，但先前的进食习惯仍会定期复发。
其余 1/4 患者频繁复发，并且由该病导致的躯体和精神问题也持续存在。
接受治疗的神经性厌食症儿童和青少年比成人更可能康复，且不良作用更少。
神经性厌食症的治疗
确保患者摄入足够卡路里和营养。
心理治疗
对于青少年，则采取家庭治疗
定期复查
当发生以下情况时，迅速恢复体重至关重要：
体重迅速或严重降低。
体重下降至推荐体重的约 75% 以下。
为确保厌食症患者摄入足够卡路里和营养素，可能需要让他们住院治疗。进食固体食物是最好的治疗方式，但有时也给予液体补充剂。少数情况下，严重营养不良或拒绝进食的患者需要从鼻子插管，通过喉咙进入胃部，以便使其进食（鼻饲管）。
医生也会对神经性厌食症导致的任何问题进行治疗。例如，如果骨密度已经下降，则需补充钙剂和维生素 D。
住院期间，还应向患者提供心理咨询和营养顾问。通过住院使患者脱离日常的生活环境，易于帮助其打破不正常的饮食和生活习惯，从而促进患者恢复。这有助于逆转每况愈下的病情。但是，多数患者还是采取门诊治疗。
以建立正常进食习惯和恢复正常体重为着重点的心理治疗是常用的治疗。这种治疗包括个人和家庭心理治疗。通常，当患者恢复丢失的体重后，治疗仍持续进行 1 整年。它可能需要花费长达 2 年。
家庭治疗对青少年有帮助。通过家庭治疗，不仅有助于改善家庭成员间的关系，而且可以教会家长帮助青少年恢复体重的方法。
心理治疗对病程不足 6 个月的青少年更为有效。
多数神经性厌食症患者不太愿意治疗或拒绝恢复体重，因此心理治疗尤为重要。
治疗还包括定期找医生复查。治疗通常涉及一个由多名卫生保健工作者组成的治疗团队，其中包括一位营养师，以便为患者提供恢复正常体重所需的具体饮食计划或卡路里信息。
目前并没有专门用于治疗厌食症的药物。但是，一些用于其他精神疾病的药物，如奥氮平，可能有助于患者增加体重。
了解更多信息
以下是一些可能有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国进食障碍帮助协会 (NEDA)：大型非营利组织，提供在线筛选工具、帮助热线、论坛和各种支持团体（部分为虚拟团体）
美国国家神经性厌食症和相关疾病协会 (ANAD)：为医疗卫生专业人士提供课程和培训，以及同伴支持团体、自我帮助和其他服务
国家精神卫生研究所 (NIMH)，进食障碍：进食障碍信息的数据交换中心，包括患病率、手册和资料页（也提供西班牙语）、教育和宣传运动，以及相关临床试验信息