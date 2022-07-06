厌食症可以是轻微的、短暂的，也可以是严重的、持久的。

一个人出现神经性厌食症的首发迹象可能是，其体重并未明显超重，但对饮食和体重的担忧却明显增加。尽管他们已经开始变瘦，但仍专注于体重并为之焦虑。即使已经十分瘦弱，他们可能依旧认为自己肥胖，否认自己病了，对体重减轻并不担心，并拒绝求医。尽管朋友和家人都认为他们已经很苗条，或者提醒他们变得太瘦了，他们仍继续尝试减重。神经性厌食症患者将丝毫的体重增加都视为是自控力的失败，不可原谅。

厌食的字面意思是“缺乏食欲”，但大部分患者实际上是饥饿的。许多患者在非常瘦弱之前不会失去食欲。

此外，此病患者也会过度关注食物。例如，他们可能做以下事情：

他们并不进食，而是研究节食和计算卡路里。

他们囤积、藏匿或丢弃食物。

他们可能会收集食谱。

他们可为其他人准备精心膳食。

约 30-50% 的神经性厌食症者存在暴食和／或清除行为（自我催吐或服用泻药）。其他人则是严格控制进食量。当被询问进食多少时，他们常为此而撒谎，以掩盖他们催吐的事实和特殊的进食习惯。有些患者还服用利尿剂（使肾脏排泄更多水分的药物）来减轻自认的浮肿，以及减轻体重。

大部分女性厌食症患者停经，有时在体重明显减轻之前就出现该症状。神经性厌食症患者可能对性失去兴趣。

通常，厌食症患者可出现心率缓慢、血压低、低体温等症状，他们的身上也可出现细软的毛发或体毛和脸毛过多。由于液体的积聚，患者可出现组织浮肿（称作水肿）。患者常报告浮肿、腹部不适和便秘。

自我催吐可导致牙釉质腐蚀、颊部唾液腺（腮腺）肿大以及食管发炎。

抑郁很常见。

即使厌食症患者已经变得非常消瘦，他们仍积极运动，甚至进行超负荷运动来控制体重。尽管已经出现体重过度减轻，但是他们很少有营养不良的症状。

神经性厌食症可导致激素水平改变，包括雌激素（女性）、睾酮（男性）和甲状腺激素水平显著降低，以及皮质类固醇水平显著升高。

当一个人出现严重营养不良时，机体的每一个重要器官和系统都会受到影响。如骨密度可能会下降，导致骨质疏松风险增加。

识别神经性厌食症

体重减轻得过快或很严重会引发危及生命的并发症。其中，心脏异常和水电解质异常（如钠、钾和氯）最为危险：

心脏功能减弱，心排量减少：

易发生心律失常。

患者可以出现脱水，并易出现晕厥。

血钾和血钠浓度可能下降。

呕吐、自服泻剂和利尿剂会使上述情况恶化。由于易发生心律失常，患者可能出现猝死。