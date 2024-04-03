舌的颜色和表面可能因损伤、不良口腔卫生、疾病或其他因素导致改变。舌的部分或大部分可能受累。许多变化发生时不会产生疼痛或不适。
舌的颜色改变
如果一个人抽烟或咀嚼烟草、吃某些食物或维生素，或舌头上生长着有色细菌，则舌乳头（小而圆形的凸起）可能会变色。
如果因胃部不适而服用铋制剂，舌头顶部可能会变黑。用牙刷刷舌头或用刮舌器清洁可去除此类变色。
舌头下侧的小块蓝黑变色可能是由包含银的牙科汞合金填充材料碎片粘附在舌头而形成的花纹。
缺铁性贫血或因维生素 B12 缺乏导致的恶性贫血可导致舌头发白和光滑。
草莓舌可能是猩红热的首发征象，或在儿童中可能是川崎病的征象，也可能是小儿多系统炎症综合征 (MIS-C) 的征象，而 MIS-C 是新冠病毒感染 (COVID-19) 的一种少见并发症。
舌头光滑发红和口腔疼痛可提示舌头的一般炎症（舌炎），或是由糙皮病引起，这是一种因为饮食中缺乏烟酸（维生素 B3）造成的营养不良。
舌的表面变化
在地图舌中，舌的某些区域呈红色且光滑（像是溃疡），常被白色边缘包围。其他区域表现为白色或黄色且粗糙，可能类似银屑病或由银屑病引起。变色区域通常在几周或几年内四处移动。此疾病通常无疼痛感，不需要治疗。地图舌在女性中比男性中更常见，吸烟人群中该病的患病风险较低。
如果患者出现症状，应用低剂量的皮质类固醇有时会有所帮助。
在沟纹舌中，舌头表面出现深凹槽。病因不明，但沟纹舌可能会与地图舌和其他疾病同时出现。通常来说，没有症状，也不需要任何治疗。
在“毛”舌中，角蛋白（一种存在于头发、皮肤和指甲中的正常的身体蛋白质）积聚在舌头上方的正常突起（舌乳头）上，使其具有毛发状外观。如果人们没有充分清洁口腔，食物残渣被卡在乳头中，可能会出现毛舌。发烧后、接受抗生素治疗后、或者过氧化物漱口液使用太频繁时，舌头也可呈现多毛外观。
舌头顶部的“毛”不应与毛状白斑混淆。毛状白斑是由 Epstein-Barr 病毒所致的舌侧出现的白色毛状斑块。它通常发生在患有抑制免疫系统的疾病的人中，尤其是 HIV 感染。
草莓舌指舌头发红并伴有小“种子”。舌上的微小丝状突起（乳突）脱落或掉落，蘑菇状突起仍然存在，从而形成“草莓的种子”。草莓舌也可能是猩红热的首发症状。
科学图片库
舌头表面有较大的不规则斑块，看起来像地图上的国家。
照片由 Casey Campbell（牙科博士、理学硕士）提供。
良性游走性舌炎（地理舌），其中舌头表面的正常突起（乳头）消失并被凸起的白黄色区域包围。 舌头出现裂纹往往与地图舌同时出现。
© Springer Science+Business Media
舌呈棕色，角蛋白积聚在舌头上方的正常突起（舌乳头）上，使其具有毛发状外观。
Craig Fowler, DDS 供图。
草莓舌指舌头发红并伴有小“种子”。舌上的微小丝状突起（乳突）脱落或掉落，蘑菇状突起仍然存在，从而形成“草莓的种子”。草莓舌也可能是猩红热的首发症状。
科学图片库
舌头表面有较大的不规则斑块，看起来像地图上的国家。
照片由 Casey Campbell（牙科博士、理学硕士）提供。
良性游走性舌炎（地理舌），其中舌头表面的正常突起（乳头）消失并被凸起的白黄色区域包围。 舌头出现裂纹往往与地图舌同时出现。
© Springer Science+Business Media
舌呈棕色，角蛋白积聚在舌头上方的正常突起（舌乳头）上，使其具有毛发状外观。
Craig Fowler, DDS 供图。
舌白斑类似于有时在颊内侧出现的斑块，可能由以下情况导致