如果一个人抽烟或咀嚼烟草、吃某些食物或维生素，或舌头上生长着有色细菌，则舌乳头（小而圆形的凸起）可能会变色。

如果因胃部不适而服用铋制剂，舌头顶部可能会变黑。用牙刷刷舌头或用刮舌器清洁可去除此类变色。

舌头下侧的小块蓝黑变色可能是由包含银的牙科汞合金填充材料碎片粘附在舌头而形成的花纹。

缺铁性贫血或因维生素 B12 缺乏导致的恶性贫血可导致舌头发白和光滑。

草莓舌可能是猩红热的首发征象，或在儿童中可能是川崎病的征象，也可能是小儿多系统炎症综合征 (MIS-C) 的征象，而 MIS-C 是新冠病毒感染 (COVID-19) 的一种少见并发症。

舌头光滑发红和口腔疼痛可提示舌头的一般炎症（舌炎），或是由糙皮病引起，这是一种因为饮食中缺乏烟酸（维生素 B3）造成的营养不良。