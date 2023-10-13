闭经的一些病因和特点
病因*
共同特征†
检查
内分泌系统疾病
甲状腺机能亢进（甲状腺过度活跃）
温暖潮湿的皮肤，不耐热，大量出汗，食欲增加，体重降低，突眼，复视，颤抖（震颤）以及频繁的肠蠕动
有时甲状腺会肿大（甲状腺肿）
验血以测量甲状腺激素水平
甲状腺机能减退（甲状腺活动不足）
不耐汗，食欲降低，体重增加，粗糙且干涸的皮肤，眉毛脱落，面部浮肿，疲劳，懒惰，行动迟缓以及便秘
验血以测量甲状腺激素水平
垂体疾病，包括产生催乳素的肿瘤‡和受伤
视力异常及头痛，尤其在夜晚
有时在非母乳喂养的女性中产生母乳（溢乳）
血检以测量催乳素含量
脑的磁共振成像
男性性征加强（比如过多的体毛，厚重的声音，肌肉增加）
无规律的月经或闭经，粉刺，腹部过度肥胖，腋下、颈项部和肤褶的皮肤变黑变厚
血检测量激素水平
盆腔超声检查以寻找卵巢异常
绝经期症状，包括潮热、盗汗、阴道干燥和阴道变薄
危险因素，比如切除卵巢、化疗或直接作用于盆腔（腹部最下部）的放疗
血检以检查雌性激素和其他激素的含量
对于低于35岁的女性，做某一个组织样本（比如血液）的染色体检查
产生雄性激素（雄激素）的肿瘤，通常位于卵巢或肾上腺中
男性性征增强、粉刺、以及生殖器无法确定是男性或女性（生殖器不明）
CT，MRI，或超声波检查
器质性疾病
出生缺陷：
原发性闭经
乳房和第二性征发育正常
周期性的阴道和子宫异常疼痛与肿胀（因为经血流通障碍并在体内聚集）
医生的检查
子宫输卵管造影术（将造影剂注入子宫和输卵管后进行 X 射线检查）或宫腔镜检查（将一根显像管通过阴道插入到子宫内探查）
阿谢曼综合征（感染或外科手术造成的子宫内膜疤痕组织粘连）
继发性闭经
常发生再次流产和不孕
宫腔声学造影（液体注入子宫后进行超声检查）、子宫输卵管造影术或宫腔镜检查
有时，如果结果不明确，行MRI检查
继发性闭经
疼痛、阴道流血、便秘、再流产以及尿频尿急
超声检查
如果子宫肌瘤难以观察或看起来异常，有时需要 MRI
继发性闭经
阴道流血
超声检查、宫腔声学造影或宫腔镜检查
导致下丘脑功能异常的情况
与特定疾病相关的症状
医生的检查
通常针对疾病类型进行各种检查
锻炼过度
常造成体重减轻脂肪减少
医生的检查
与特定疾病相关的症状
医生的检查
通常对组织样本进行检查、培养和其他检测，以识别微生物
停止常规活动
倦怠或悲哀
有时体重增加或减轻，睡眠困难或睡眠过多
医生的检查
营养不良（原因可能是贫困、饮食失调或过度节食）
通常体重和体脂较低，或者短时间内体重明显减轻
医生的检查
压力性
紧张的生活、难以集中精力、担心、睡眠异常（睡的太多或太少）
医生的检查
* 一些药物也可引起闭经。
† 其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
‡ 高水平的催乳素（一种刺激乳房分泌乳汁的激素）可以造成闭经。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。