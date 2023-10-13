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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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一些腹泻的病因和特征

病因

临床特征*

检查

急性腹泻（持续不到 2 周）

抗生素使用

近期使用抗生素

通常无其他症状

医生的检查

有时做粪便艰难梭菌毒素检查

由病毒、细菌或寄生虫引起的胃肠炎

经常伴有呕吐

常见脱水，尤其是在婴儿和年幼儿童中

有时发热和腹痛

少见便血

有时发生过以下情况：近期与感染者（如日托中心、训练营内的人员或出行人员）接触、与宠物动物园中的动物接触（可能在此感染大肠埃希氏杆菌）或与爬行动物（可能感染沙门氏菌）接触，或者近期用过未煮熟、受污染的食物或受污染的水

医生的检查

有时做大便检查

食物过敏

荨麻疹、唇肿胀、及进食后数分钟至数小时内呼吸困难

有时呕吐

通常是一种已鉴别出的食物过敏

医生的检查

溶血尿毒综合征

腹痛、呕吐且通常发生数天带血腹泻，随后出现皮肤苍白和排尿减少

有时皮肤出血（观察到微小的红紫点或斑点）

血液化验

大便检查和化验

慢性腹泻（持续 2 周或更长时间）

对牛乳蛋白过敏

呕吐

喂食不佳

体重减轻、生长缓慢，或两种情况都出现

便中带血

便检

更换配方奶后症状减轻

可能进行内窥镜检查、结肠镜检查，或者这两种检查都进行

过量饮用果汁（尤其是苹果汁、梨汁和李子汁）

一天饮用超过 4-6 盎司（120-180 毫升）的果汁

除腹泻外，通常无其他症状

医生的检查

减少果汁摄入量后腹泻消退

炎症性肠病，如

便血、腹部痉挛性疼痛、体重减轻、食欲不振和生长缓慢

有时出现关节炎、疹子、口疮和直肠穿孔

结肠镜检查

有时 CT 或直肠充钡后进行 X-线检查（钡餐）

乳糖不耐症（无法消化乳糖，即牛奶和乳制品中的糖）

腹胀、肛门排气（肠胃胀气）和暴发性腹泻

摄入奶和乳制品后腹泻

医生的检查

有时进行呼吸试验以检测氢（可指示未消化的碳水化合物）

大便检查和分析以检测未吸收的碳水化合物

吸收不良疾病，例如

色淡、软、大量和异常恶臭粪便，可见油性便

腹部气胀和肠胃气胀

体重增长不良

伴发囊性纤维化，频繁呼吸道感染

伴发肠病性肢端皮炎、皮疹和口角皲裂

大便检查和化验

如果怀疑乳糜泻，进行血检以检测麸质（小麦中的一种蛋白）抗体并进行小肠活检

如果怀疑囊性纤维化，进行发汗试验并可能进行基因检测

如果怀疑肠病性肢端皮炎，进行血检以确定是否缺锌

以下原因引起的免疫系统减弱

  • HIV 感染或免疫缺陷疾病

  • 使用抑制免疫系统的药物

频发感染

体重减轻或体重增长不良

有时已经确诊的 HIV 感染

HIV 血检

全面的血细胞计数和其他血检，以评估免疫系统

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 细菌、寄生虫或病毒感染也可能引起慢性腹泻。

CT =计算机断层摄影术；HIV =人类免疫缺陷病毒。

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