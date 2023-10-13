荨麻疹的某些原因和特征
病因
临床特征*
检查
急性荨麻疹（持续时间少于 6 周）
药物（包括治疗性药物），例如
荨麻疹会在用药后几分钟内开始，也会可在 48 小时后开始
医生的检查
触发过敏反应的食物（食物过敏原），如花生、坚果、鱼类、贝类、小麦、蛋、奶和大豆
荨麻疹在食用食品后的几分钟或几小时内开始出现
医生的检查，尤其是病史
有时进行皮肤过敏点刺试验
感染（罕见的原因）
发烧、发冷和疲劳
特定感染症状
特别是对于寄生虫感染，最近前往发展中国家
根据疑似感染进行测试（通过病史和检查结果提示）
如果在消除感染后荨麻疹消失，确定诊断
荨麻疹在昆虫叮咬或蜇伤后的几秒或几分钟内开始出现
医生的检查
物理刺激
对于大多数刺激，荨麻疹通常在接触刺激后的几秒或几分钟之内开始出现
对于皮肤上的压力，荨麻疹会在 4–6 小时之内开始出现，并且仅影响压迫的皮肤区域
对于日射，荨麻疹只会影响暴露在阳光下的皮肤区域
医生的检查
接触疑似的物理刺激物，看它是否触发症状
血清病
荨麻疹在注射以下物品后的 7–10 天内开始出现
可能伴随发热、关节痛、淋巴结肿大和腹痛
医生的检查
与皮肤直接接触后触发过敏反应的物质（接触性过敏原），如乳胶或肉类
荨麻疹在接触某种物质后的几分钟或几小时内开始出现
医生的检查
有时进行过敏检测
输血反应
荨麻疹通常在输血后的几分钟之内开始出现
医生的检查
慢性荨麻疹（持续超过 6 周）
自身免疫性疾病
取决于自身免疫性疾病的各种症状
对于系统性红斑狼疮，症状包括发热、乏力、头痛、关节痛和肿胀、呼吸疼痛和口腔溃疡
对于干燥综合征，症状为眼干和口干
对于荨麻疹性血管炎，荨麻疹
对于所有的自身免疫性疾病，进行血液测试，以检查是否有异常抗体
有时进行皮肤活检
对于干燥综合征，进行估计患者产生眼泪数量的测试
对于荨麻疹性血管炎，进行皮肤活检
消瘦、盗汗、腹痛、咳嗽（有时会咳血）、黄疸、淋巴结肿大或这些症状的组合
根据疑似癌症进行各种测试
慢性特发性荨麻疹（诊断时没有确定具体原因）
荨麻疹每天（或者几乎每天）发生，瘙痒持续至少 6 周，无明显原因
医生的检查
血液测试，有时进行其他测试，例如皮肤点刺测试和接触各种触发物，以排除其他原因
药物，包括治疗性药物（与急性荨麻疹相同）
荨麻疹出现在长期服用处方药、非处方药或草药的人身上，并且对原因没有其他解释
医生的检查
有时进行过敏检测
停止用药，以便查看停止用药后荨麻疹是否消失
内分泌异常，如甲状腺疾病或孕酮（雌激素）水平升高
对于甲状腺疾病，难以容忍热或冷，心率缓慢或快速，震动（震颤）或呆滞
出现在服用避孕药（口服避孕药）或接受含有女性孕酮的激素治疗的女性身上，或荨麻疹在经期开始之前出现，经期结束 后消失
医生的检查
如果怀疑甲状腺病症，验血以测量促甲状腺激素
皮肤小部位变红，变成荨麻疹，触摸时凸起
有时腹痛，易发红和经常性头痛
皮肤活检，有时进行骨髓活检
有时进行血液检查，以便测量激活某些免疫细胞（称为肥大细胞）时释放出的物质水平
物理刺激（与急性荨麻疹相同）
对于大多数刺激，荨麻疹通常会在接触刺激物后的几秒或几分钟内出现
对于皮肤上的压力，荨麻疹会在 4–6 小时之内开始出现，并且仅影响压迫的皮肤区域
对于日射，荨麻疹只会影响暴露在阳光下的皮肤区域
医生的检查
接触疑似刺激物，查看其是否引发症状
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
HIV=人类免疫缺陷病毒。