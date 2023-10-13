skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

荨麻疹的某些原因和特征

病因

临床特征*

检查

急性荨麻疹（持续时间少于 6 周）

药物（包括治疗性药物），例如

  • 阿司匹林和其他非甾体类抗炎药（NSAID）

  • 一些阿片类药物

  • 万古霉素

  • 琥珀酰胆碱（有时术前给药）

  • 造影剂（在计算机断层扫描等成像测试中使用）

  • 可能是任何药物或治疗性药物，无论是处方药、非处方药或草药（如果人们对它过敏）

荨麻疹会在用药后几分钟内开始，也会可在 48 小时后开始

医生的检查

触发过敏反应的食物（食物过敏原），如花生、坚果、鱼类、贝类、小麦、蛋、奶和大豆

荨麻疹在食用食品后的几分钟或几小时内开始出现

医生的检查，尤其是病史

有时进行皮肤过敏点刺试验

感染（罕见的原因）

发烧、发冷和疲劳

特定感染症状

特别是对于寄生虫感染，最近前往发展中国家

根据疑似感染进行测试（通过病史和检查结果提示）

如果在消除感染后荨麻疹消失，确定诊断

昆虫叮咬或蜇伤

荨麻疹在昆虫叮咬或蜇伤后的几秒或几分钟内开始出现

医生的检查

物理刺激

  • 感冒

  • 锻炼

  • 皮肤受压

  • 皮肤抓挠（荨麻疹皮肤划痕症）

  • 日射

  • 在洗温水澡、运动或发烧期间出汗

对于大多数刺激，荨麻疹通常在接触刺激后的几秒或几分钟之内开始出现

对于皮肤上的压力，荨麻疹会在 4–6 小时之内开始出现，并且仅影响压迫的皮肤区域

对于日射，荨麻疹只会影响暴露在阳光下的皮肤区域

医生的检查

接触疑似的物理刺激物，看它是否触发症状

血清病

荨麻疹在注射以下物品后的 7–10 天内开始出现

  • 血液制品（如输液）

  • 动物血液来源的药物，如马血清（用于治疗毒蛇和蜘蛛咬伤）

  • 可能是另一种药物

可能伴随发热、关节痛、淋巴结肿大和腹痛

医生的检查

与皮肤直接接触后触发过敏反应的物质（接触性过敏原），如乳胶或肉类

荨麻疹在接触某种物质后的几分钟或几小时内开始出现

医生的检查

有时进行过敏检测

输血反应

荨麻疹通常在输血后的几分钟之内开始出现

医生的检查

慢性荨麻疹（持续超过 6 周）

自身免疫性疾病

取决于自身免疫性疾病的各种症状

对于系统性红斑狼疮，症状包括发热、乏力、头痛、关节痛和肿胀、呼吸疼痛和口腔溃疡

对于干燥综合征，症状为眼干和口干

对于荨麻疹性血管炎，荨麻疹

  • 可能会疼痛，而不是瘙痒

  • 通常持续 24 小时以上

  • 施加压力时不会变白（发白）

  • 可能会伴随小水疱和红紫色斑点（紫癜）

对于所有的自身免疫性疾病，进行血液测试，以检查是否有异常抗体

有时进行皮肤活检

对于干燥综合征，进行估计患者产生眼泪数量的测试

对于荨麻疹性血管炎，进行皮肤活检

癌症，通常是消化器官肿瘤肺癌淋巴瘤

消瘦、盗汗、腹痛、咳嗽（有时会咳血）、黄疸、淋巴结肿大或这些症状的组合

根据疑似癌症进行各种测试

慢性特发性荨麻疹（诊断时没有确定具体原因）

荨麻疹每天（或者几乎每天）发生，瘙痒持续至少 6 周，无明显原因

医生的检查

血液测试，有时进行其他测试，例如皮肤点刺测试和接触各种触发物，以排除其他原因

药物，包括治疗性药物（与急性荨麻疹相同）

荨麻疹出现在长期服用处方药、非处方药或草药的人身上，并且对原因没有其他解释

医生的检查

有时进行过敏检测

停止用药，以便查看停止用药后荨麻疹是否消失

内分泌异常，如甲状腺疾病或孕酮（雌激素）水平升高

对于甲状腺疾病，难以容忍热或冷，心率缓慢或快速，震动（震颤）或呆滞

出现在服用避孕药（口服避孕药）或接受含有女性孕酮的激素治疗的女性身上，或荨麻疹在经期开始之前出现，经期结束 后消失

医生的检查

如果怀疑甲状腺病症，验血以测量促甲状腺激素

肥大细胞增多症

皮肤小部位变红，变成荨麻疹，触摸时凸起

有时腹痛，易发红和经常性头痛

皮肤活检，有时进行骨髓活检

有时进行血液检查，以便测量激活某些免疫细胞（称为肥大细胞）时释放出的物质水平

物理刺激（与急性荨麻疹相同）

对于大多数刺激，荨麻疹通常会在接触刺激物后的几秒或几分钟内出现

对于皮肤上的压力，荨麻疹会在 4–6 小时之内开始出现，并且仅影响压迫的皮肤区域

对于日射，荨麻疹只会影响暴露在阳光下的皮肤区域

医生的检查

接触疑似刺激物，查看其是否引发症状

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

HIV=人类免疫缺陷病毒。

在这些主题中