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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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黄疸的病因及特征

病因

临床特征*

检查†

肝胆疾病

酒精相关性肝病

黄疸发展缓慢

酗酒史

男性可出现女性特征，包括肌肉组织丧失、皮肤光滑、乳房增大、睾丸萎缩、阴毛呈女性样生长

有时由于液体的积聚，腹部膨大（腹水

医生的检查

血液化验

有时进行肝活检

胆囊结石或较少见的由胰管或胆管的肿瘤引起的胆管阻塞

尿液茶深色；大便色浅、柔软、膨松、油性、通常异常恶臭

常伴右上腹或腹部正中疼痛

如果是由肿瘤产生，体重会减轻，且有时有慢性腹痛

影像学检查如

  • 超声检查（将超声波探头置于腹部）

  • 超声内镜（通过一跟可弯曲的可视导管将探头插入小肠）

  • CT 胆道造影（将不透射线的造影剂注入静脉后进行胆管 CT 检查）

  • MRCP（采用专门技术进行胆管和胰管的 MRI 检查）

  • ERCP（经口将可弯曲的内视镜插入至小肠，将不透射线的造影剂注入至胆管和胰管，而后对其进行 X 光检查）

如果影像学检查提示癌症，则进行活检

妊娠期胆汁淤积

剧烈瘙痒

之后出现黄疸和深色尿

通常在妊娠晚期出现

血液化验

通常进行超声检查

肝炎（病毒性）

黄疸出现之前发生的症状：

  • 恶心或呕吐

  • 食欲不振（不常见）

  • 疲劳

  • 右上腹的持续疼痛

  • 发热

  • 有时出现关节痛

常见于有危险因素的人群，如娱乐性使用注射药物或参与肛交

血液检查以检查肝炎病毒

如果是慢性肝炎，有时会行肝活检

原发性胆汁性胆管炎（一种可引起肝脏中的小胆管破坏的自身免疫性疾病）

黄疸出现之前常发生的症状：

  • 疲劳

  • 瘙痒

  • 口眼干燥

有时右上腹不适，皮肤变黑，以及皮肤上的脂肪黄色堆积物（黄色瘤）或眼睑上的（睑黄瘤）

血液测试检查抗体，大多数患有该病的患者都存在这种抗体

腹部超声及 MRI 检查（常见）

肝活检

原发性硬化性胆管炎（小和大胆管的瘢痕形成及破坏）

黄疸出现之前发生的症状：

  • 疲劳感不断加重

  • 瘙痒

右上腹疼痛

有时会有色浅、柔软、膨松、油性、异常恶臭粪便

常见于炎症性肠病患者

腹部 MRI 检查

内镜逆行胰胆管造影 (ERCP)

其他疾病

红细胞被破坏（溶血），其可能病因为

贫血症状（面色苍白、无力和疲乏）

有时使用导致溶血的药物，或家庭成员存在红细胞疾病

血液化验

肝豆状核变性（可导致铜沉积在肝脏内）

震颤，说话和吞咽困难，不自主运动，失去协调性，以及性格改变

眼角膜内有黄色或黄绿色环（凯-弗环

眼裂隙灯检查以检查 Kayser-Fleischer 环

血液测试来测量铜及铜蛋白水平

尿液测试以测量尿液排泄的铜的水平

若诊断仍不明确，进行肝活检

手术并发症，如

  • 胆管或其附近的手术导致的胆管瘢痕

  • 由于失血或大手术其他并发症引起的肝脏血流量减少

手术后尤其是大手术之后很快出现

医生的检查

根据不同可能的病因，有时可能需要进行其他测试

药物和毒素

对乙酰氨基酚（高剂量或过量）

某些草药，如石蚕属植物、卡瓦胡椒绿茶提取物或吡咯双烷类

某些处方药，如阿莫西林/克拉维酸、硫唑嘌呤、氯丙嗪、异烟肼以及口服避孕药

大剂量摄入铁

蘑菇毒素条蕈毒素）

使用可引起黄疸的物质

医生的检查

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 医生通常会检测血液中的胆红素水平，并进行血液检测来确定肝脏功能情况及是否有损伤（肝功能检查）并评估患者的凝血能力。

CT = 计算机断层扫描；ERCP = 内镜逆行胰胆管造影；G6PD = 葡萄糖-6 -磷酸脱氢酶；MRCP = 磁共振胰胆管成像；MRI = 磁共振成像。

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