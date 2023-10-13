黄疸的病因及特征
病因
临床特征*
检查†
肝胆疾病
黄疸发展缓慢
酗酒史
男性可出现女性特征，包括肌肉组织丧失、皮肤光滑、乳房增大、睾丸萎缩、阴毛呈女性样生长
有时由于液体的积聚，腹部膨大（腹水）
医生的检查
血液化验
有时进行肝活检
由胆囊结石或较少见的由胰管或胆管的肿瘤引起的胆管阻塞
尿液茶深色；大便色浅、柔软、膨松、油性、通常异常恶臭
常伴右上腹或腹部正中疼痛
如果是由肿瘤产生，体重会减轻，且有时有慢性腹痛
影像学检查如
如果影像学检查提示癌症，则进行活检
剧烈瘙痒
之后出现黄疸和深色尿
通常在妊娠晚期出现
血液化验
通常进行超声检查
黄疸出现之前发生的症状：
常见于有危险因素的人群，如娱乐性使用注射药物或参与肛交
血液检查以检查肝炎病毒
如果是慢性肝炎，有时会行肝活检
原发性胆汁性胆管炎（一种可引起肝脏中的小胆管破坏的自身免疫性疾病）
黄疸出现之前常发生的症状：
有时右上腹不适，皮肤变黑，以及皮肤上的脂肪黄色堆积物（黄色瘤）或眼睑上的（睑黄瘤）
血液测试检查抗体，大多数患有该病的患者都存在这种抗体
腹部超声及 MRI 检查（常见）
原发性硬化性胆管炎（小和大胆管的瘢痕形成及破坏）
黄疸出现之前发生的症状：
右上腹疼痛
有时会有色浅、柔软、膨松、油性、异常恶臭粪便
常见于炎症性肠病患者
腹部 MRI 检查
其他疾病
红细胞被破坏（溶血），其可能病因为
贫血症状（面色苍白、无力和疲乏）
有时使用导致溶血的药物，或家庭成员存在红细胞疾病
血液化验
肝豆状核变性（可导致铜沉积在肝脏内）
震颤，说话和吞咽困难，不自主运动，失去协调性，以及性格改变
眼角膜内有黄色或黄绿色环（凯-弗环）
眼裂隙灯检查以检查 Kayser-Fleischer 环
血液测试来测量铜及铜蛋白水平
尿液测试以测量尿液排泄的铜的水平
若诊断仍不明确，进行肝活检
手术并发症，如
手术后尤其是大手术之后很快出现
医生的检查
根据不同可能的病因，有时可能需要进行其他测试
药物和毒素
对乙酰氨基酚（高剂量或过量）
某些处方药，如阿莫西林/克拉维酸、硫唑嘌呤、氯丙嗪、异烟肼以及口服避孕药
大剂量摄入铁
蘑菇毒素（条蕈毒素）
使用可引起黄疸的物质
医生的检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 医生通常会检测血液中的胆红素水平，并进行血液检测来确定肝脏功能情况及是否有损伤（肝功能检查）并评估患者的凝血能力。
CT = 计算机断层扫描；ERCP = 内镜逆行胰胆管造影；G6PD = 葡萄糖-6 -磷酸脱氢酶；MRCP = 磁共振胰胆管成像；MRI = 磁共振成像。