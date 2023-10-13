四肢疼痛的某些病因和特征
病因*
共同特征†
检查
数分钟内出现的突然、剧烈的疼痛
肢体动脉阻塞，常见于腿部血块阻塞
突然的、剧烈的疼痛
肢体发冷苍白
几小时之后，出现神经功能障碍，如无力，麻木，刺痛或抽筋
肢体脉搏弱或感觉不到
马上进行动脉造影
突发性脊椎间盘突出症
一侧肢体感觉疼痛，有时有麻木感
运动常疼痛加剧
常有颈部或背部疼痛
有时患侧肢体无力
通常做 MRI
心脏病发作（心肌梗死）
手臂疼痛，腿部没有
有时胸部或者下颌感觉疼痛或压迫感
有时会出现恶心、出汗、呼吸急促等症状
有时出现在已知患有心脏病的人群当中
ECG
血液检查，检测反应心脏损害物质（心脏标志物）
有时进行心脏动脉造影
动脉壁内有脂肪沉积（动脉粥样硬化），这使血流减慢，几乎总是发生在腿部
走路时腿部感觉间歇性疼痛，短暂休息后症状减轻（间歇性跛行）
超声检查
有时采用动脉造影
逐渐产生的疼痛（超过数小时或数天）
皮肤细菌感染（蜂窝织炎）
不规则区域的发红、发热和压痛
有时发热
医生的检查
有时做血液培养
深静脉血栓形成（腿部 [常见] 或手臂深部静脉内有血栓）
整个肢体的肿胀（例如整个小腿，或者小腿和大腿）
患处通常感觉疼痛、发红、发热和／或压痛
有时见于血栓高风险人群中，例如近期手术、受伤、卧床、腿上打石膏、激素治疗或癌症患者
超声检查
有时验血检测有无血栓（D-二聚体）
皮肤深部和／或肌肉内发生细菌感染（肌坏死）
深部持续性疼痛
皮肤发红、发热、有压痛、皮肤发紧肿胀
出现严重疾病指征（如发热、神志不清和心率加快）
有时皮肤会有臭味、水疱，部分区域发黑，出现死皮
血液组织培养
X 射线检查
有时 MRI
骨感染（骨髓炎）
经常在夜间感觉到深部的持续性疼痛
骨压痛、发热
常见于相关危险因素的人群中（如免疫系统功能低下，药物注射治疗或有已知感染灶者）
X 线检查以及 MRI 和／或 CT
有时采用骨培养
慢性疼痛（持续一周或更久）
骨肿瘤（原发或转移至骨骼）
深部持续性疼痛，夜间加剧
骨压痛
常见于癌症患者群
X 线检查以及 MRI 和／或 CT
压迫某些神经，如
沿患肢一侧通常感觉无力，有时有麻木或刺痛感
有时只有通过医生的检查
有时行肌电图和神经传导检查
有时 MRI
压迫脊神经根（毗邻脊髓部分的脊神经），可能由椎间盘突出或骨刺引起
一侧肢体感觉疼痛，有时有麻木感
运动常疼痛加剧
常有颈部或背部疼痛
通常部分患肢无力
通常做 MRI
全身多条神经变性或发炎（多发性神经病）
通常为双手和（或）双足慢性麻木和烧灼痛
常见于患有可导致神经损伤的疾病（例如糖尿病、酒精使用障碍或血管炎）的人群
有时只有通过医生的检查
有时做血液检查或肌电图和神经传导检查
剧烈的烧灼痛或酸痛
有时敏感性增加，对通常认为不会引起疼痛的某物也会感觉疼痛
经常表现为皮肤发红、颜色斑驳或苍白，患侧肢体出汗增加或减少
常见于有外伤的人群（有时过很多年才发病）
仅医生查体
慢性静脉功能不全（导致血液在腿部淤积）
脚踝或者腿部肿胀
腿部长期感觉轻微不适，酸痛或者抽搐但无疼痛
有时皮肤红棕色、革样化和小腿浅疮
常有静脉曲张
仅医生查体
*未包括由外伤所致的手臂或腿部疼痛。
†医生始终会查体。特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT=计算机断层扫描；ECG=心电图；MRI=磁共振成像。