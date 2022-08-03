疼痛可能表现为腿部或胳膊的整体或部分区域。关节疼痛在其他章节讨论。
肢体疼痛可能是持续性或是不规则发作的。疼痛可与运动的积累有关也可与运动无关。根据引起肢体疼痛的原因，也可能出现其他症状，例如发热、发红、麻木或刺痛。
肢体疼痛的病因
损伤和使用过度是肢体疼痛的最常见病因，但当这些事件是引起疼痛的原因时，患者通常是知道的。此处讨论的是与损伤或劳损无关的肢体疼痛。在引起这种肢体疼痛的疾病中，腿部受到的影响比手臂更大。原因很多。
最常见的病因如下：
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不常见但严重、需要立即进行评估和治疗的病因
肢体疼痛的评估
非常重要的一点是应确保患者无急性动脉闭塞，因为一旦患肢超过数小时没有血流供应，将会发生坏疽。下面的信息可以帮助患者决定何时就诊并且从医生那里了解到评估过程中的预期。
警示体征
有肢体疼痛的患者，一些症状和特征应特别关注。它们包括
突然的、剧烈的疼痛
肢体触摸感觉冰冷或者肢体发青白色
胸痛、盗汗、气短或心悸
病情严重迹象（例如思维混乱、发热或虚脱）
肢体突然肿胀，起水疱，或有黑色斑点
存在深静脉血栓形成的危险因素，如近期手术、卧床休息，或腿上浇筑石膏
新出现的神经缺损，如患肢感觉无力或麻木
何时就医
有警示特征的人应该立即去看医生。无警示征象者应该向医生打电话咨询。医生将根据症状、年龄和是否患有其他内科疾病决定需要何时来就诊。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。医生在询问病史和检查中的发现，经常可以提示医生患者肢体疼痛的病因和应该对患者所做的检查。
医生问诊
肢体疼痛出现有多长时间
疼痛是否在某时间段或者在某具体活动时出现
疼痛剧烈程度
尖锐疼痛还是搏动性疼痛
疼痛位置
什么活动会引起或加剧疼痛
患者如何做能减轻疼痛
伴有哪些其他症状（如麻木或刺痛）
医生根据症状寻找可能的病因。某些明显的迹象对肢体疼痛的病因诊断会很有帮助。例如背部或颈部疼痛表明神经根可能受到影响，发烧提示有感染。气短和心率加快提示从腿部穿行进入肺部的血栓导致动脉阻塞（肺栓塞）。脉搏不规则提示可能存在某种异常心律（心房颤动），导致血栓从心脏流入腿部动脉并引起阻塞。
检查患肢有无肿胀、颜色以及皮肤或毛发有无变化。医生还会检查脉搏、体温、有无触痛感和捻发音（一种极细微而均匀的噼啪音，提示严重感染造成软组织中有气体）。比较患侧和另一侧的力量、感觉和反射。有时在患肢脚踝或手腕处测量血压，并与正常手臂或腿部血压进行比较。如果患肢血压很低，很可能在患肢发生了动脉阻塞。
四肢疼痛的某些病因和特征
病因*
共同特征†
检查
数分钟内出现的突然、剧烈的疼痛
肢体动脉阻塞，常见于腿部血块阻塞
突然的、剧烈的疼痛
肢体发冷苍白
几小时之后，出现神经功能障碍，如无力，麻木，刺痛或抽筋
肢体脉搏弱或感觉不到
马上进行动脉造影
突发性脊椎间盘突出症
一侧肢体感觉疼痛，有时有麻木感
运动常疼痛加剧
常有颈部或背部疼痛
有时患侧肢体无力
通常做 MRI
心脏病发作（心肌梗死）
手臂疼痛，腿部没有
有时胸部或者下颌感觉疼痛或压迫感
有时会出现恶心、出汗、呼吸急促等症状
有时出现在已知患有心脏病的人群当中
ECG
血液检查，检测反应心脏损害物质（心脏标志物）
有时进行心脏动脉造影
动脉壁内有脂肪沉积（动脉粥样硬化），这使血流减慢，几乎总是发生在腿部
走路时腿部感觉间歇性疼痛，短暂休息后症状减轻（间歇性跛行）
超声检查
有时采用动脉造影
逐渐产生的疼痛（超过数小时或数天）
皮肤细菌感染（蜂窝织炎）
不规则区域的发红、发热和压痛
有时发热
医生的检查
有时做血液培养
深静脉血栓形成（腿部 [常见] 或手臂深部静脉内有血栓）
整个肢体的肿胀（例如整个小腿，或者小腿和大腿）
患处通常感觉疼痛、发红、发热和／或压痛
有时见于血栓高风险人群中，例如近期手术、受伤、卧床、腿上打石膏、激素治疗或癌症患者
超声检查
有时验血检测有无血栓（D-二聚体）
皮肤深部和／或肌肉内发生细菌感染（肌坏死）
深部持续性疼痛
皮肤发红、发热、有压痛、皮肤发紧肿胀
出现严重疾病指征（如发热、神志不清和心率加快）
有时皮肤会有臭味、水疱，部分区域发黑，出现死皮
血液组织培养
X 射线检查
有时 MRI
骨感染（骨髓炎）
经常在夜间感觉到深部的持续性疼痛
骨压痛、发热
常见于相关危险因素的人群中（如免疫系统功能低下，药物注射治疗或有已知感染灶者）
X 线检查以及 MRI 和／或 CT
有时采用骨培养
慢性疼痛（持续一周或更久）
骨肿瘤（原发或转移至骨骼）
深部持续性疼痛，夜间加剧
骨压痛
常见于癌症患者群
X 线检查以及 MRI 和／或 CT
压迫某些神经，如
沿患肢一侧通常感觉无力，有时有麻木或刺痛感
有时只有通过医生的检查
有时行肌电图和神经传导检查
有时 MRI
压迫脊神经根（毗邻脊髓部分的脊神经），可能由椎间盘突出或骨刺引起
一侧肢体感觉疼痛，有时有麻木感
运动常疼痛加剧
常有颈部或背部疼痛
通常部分患肢无力
通常做 MRI
全身多条神经变性或发炎（多发性神经病）
通常为双手和（或）双足慢性麻木和烧灼痛
常见于患有可导致神经损伤的疾病（例如糖尿病、酒精使用障碍或血管炎）的人群
有时只有通过医生的检查
有时做血液检查或肌电图和神经传导检查
剧烈的烧灼痛或酸痛
有时敏感性增加，对通常认为不会引起疼痛的某物也会感觉疼痛
经常表现为皮肤发红、颜色斑驳或苍白，患侧肢体出汗增加或减少
常见于有外伤的人群（有时过很多年才发病）
仅医生查体
慢性静脉功能不全（导致血液在腿部淤积）
脚踝或者腿部肿胀
腿部长期感觉轻微不适，酸痛或者抽搐但无疼痛
有时皮肤红棕色、革样化和小腿浅疮
常有静脉曲张
仅医生查体
*未包括由外伤所致的手臂或腿部疼痛。
†医生始终会查体。特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT=计算机断层扫描；ECG=心电图；MRI=磁共振成像。
检查
并非所有肢体疼痛者都需要检查。医生通常可以根据症状和体检发现诊断出肢体疼痛的某些病因。但在某些情况下，需要做检查才能确诊。例如，医生可能会检查踝肱指数以诊断外周动脉疾病。对双臂和双腿的血压进行测量。如果脚踝血压低于手臂血压的 90%，则表明该腿血供不足。
肢体疼痛的治疗
肢体疼痛的最佳治疗方案是针对潜在病因疾病的治疗。镇痛药，如对乙酰氨基酚和非甾体类抗炎药可以帮助缓解疼痛。有时需要阿片类镇痛药物。
关键点
肢体突然、剧烈疼痛患者，通常已发生肢体的血流供应停止或减少，必须迅速完成检查。
医生检查过程中发现的症状和体征通常可以为确定肢体疼痛的病因提供线索。