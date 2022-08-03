损伤和使用过度是肢体疼痛的最常见病因，但当这些事件是引起疼痛的原因时，患者通常是知道的。此处讨论的是与损伤或劳损无关的肢体疼痛。在引起这种肢体疼痛的疾病中，腿部受到的影响比手臂更大。原因很多。

最常见的病因如下：

细菌感染引起的蜂窝织炎 图片 © Springer Science+Business Media

不常见但严重、需要立即进行评估和治疗的病因

肢体动脉突然阻塞（急性动脉闭塞）

深部软组织感染

心脏病发作（仅感到手臂疼痛）

其他较少见的病因包括骨肿瘤、骨感染（骨髓炎）和神经问题（如神经受压迫或者由糖尿病或长期酗酒等原因引起的神经变性）。