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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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多关节疼痛的一些病因和特征

病因

临床特征*

检查†

通常导致对称性关节痛的疾病

纤维肌痛

关节不发炎

慢性广泛性肌肉疼痛和压痛（可累及关节和/或背部）

疲劳

有时伴随肠易激综合征或睡眠障碍

常为慢性，多见于女性

常伴随抑郁或其他情绪障碍

有时没必要做检查

由病毒导致的感染性关节炎

关节疼痛伴或不伴炎症，常在数小时或数天内出现

病毒感染的其他症状（例如，乙肝可导致黄疸，丙肝可导致双腿紫斑，HIV 可导致淋巴结肿大）

关节液分析

血液病毒检测（最常为丙肝、乙肝或细小病毒）

幼年特发性关节炎

儿童期慢性‡对称性关节炎

腰痛

全身腺体肿大或反复发烧

肝脾肿大

心脏或肺周围积液

皮疹或眼痛和眼红

血液自身抗体检测§

导致关节炎症的其他疾病（如干燥综合征系统性硬化

许多关节疼痛，伴或不伴轻度肿胀

血液自身抗体检测§

类风湿性关节炎

小关节和大关节的慢性‡对称性炎症

疲倦和晨僵

最终导致关节畸形（尤其是指关节和腕关节）

有时伴皮下硬肿和腕管综合征

在年轻人中更多见，但也可累及 60 岁及以上人群

X 射线检查

血液自身抗体检测§

血清病（免疫系统针对血流内的大量异体蛋白产生的反应）

多个关节疼痛和发炎

发烧、皮疹和腺体肿大

患者在症状出现前 21 天内接触过异体蛋白（例如，接受过输血）

有时做血液检查

导致关节柔韧度异常的综合征（如 Ehlers-Danlos 综合征

通常多个关节疼痛

关节发炎非常罕见

皮肤松弛度增加

患者有反复关节脱位或对位不良史

患者家族中有其他成员也患病

有时进行基因检测

系统性红斑狼疮及其他比较少见的自身免疫性疾病（例如自身免疫性肌炎干燥综合征和血管炎，如 IgA 相关性血管炎

急性加重期出现的关节疼痛‡，伴或不伴炎症

根据具体的自身免疫疾病，可有其他症状，如皮肤改变；腹痛；肌肉疼痛；肾病；肺、心脏或其他器官周围积液（浆膜炎），或者眼干和口干

血液各种自身抗体检测§

有时进行皮肤、肾脏或其他受累器官的活检

尿分析

通常导致非对称性关节痛的疾病

强直性脊柱炎

大关节受累

多数患者有腰痛

眼红和眼痛（虹膜炎）

跟腱炎

主动脉瓣血液反流（主动脉瓣关闭不全）

X 射线检查

有时 CT 或 MRI

贝赫切特综合征

慢性‡或反复发作性口腔和生殖器溃疡

有时存在眼痛和眼红

常在 20 多岁起病

常见于亚洲和中东地区（美国相对少见）

有时没必要做检查

痛风和相关疾病（例如焦磷酸钙关节炎

关节突发重度疼痛、发热和肿胀（尤其是大脚趾或膝关节，但也可发生于几乎任何关节）

有时发热

通常仅一个关节受累，但有时也可多关节受累

关节液化验

感染性心内膜炎（心内膜感染，通常也伴心瓣膜感染）

关节疼痛及肿胀

常有发烧、盗汗、皮疹、体重减轻和心脏杂音

血液化验

超声心动图

骨关节炎

慢性疼痛，最常见于膝关节、髋关节以及手指小关节（这些关节也可肿大和轻度畸形）

无发红

常有背痛和颈痛

X 射线检查

银屑病性关节炎

银屑病（有时没有皮损或仅少量皮损）

有时伴慢性的‡对称性关节炎症

手指、脚趾和指甲的慢性畸形

肌腱炎

眼红和眼痛

X 射线检查

反应性关节炎和肠病性关节炎

突然疼痛，常累及腿或脚的大关节，常在胃肠道感染（如胃肠炎）或生殖泌尿道感染（如尿道炎）后 1-3 周出现

有时累及脊柱

性传播感染检测

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 通常不需要做 X 光检查。如果关节内有积液，通常需要抽液检查。

‡ 症状可突然出现，但疾病通常为慢性或反复发作。

§ 自身抗体是针对患者自身组织的抗体。这类抗体包括抗核抗体、抗双链 DNA 抗体、抗环瓜氨酸肽抗体和类风湿因子。

CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。

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