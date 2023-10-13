多关节疼痛的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查†
通常导致对称性关节痛的疾病
关节不发炎
慢性广泛性肌肉疼痛和压痛（可累及关节和/或背部）
疲劳
有时伴随肠易激综合征或睡眠障碍
常为慢性，多见于女性
常伴随抑郁或其他情绪障碍
有时没必要做检查
由病毒导致的感染性关节炎
关节疼痛伴或不伴炎症，常在数小时或数天内出现
病毒感染的其他症状（例如，乙肝可导致黄疸，丙肝可导致双腿紫斑，HIV 可导致淋巴结肿大）
关节液分析
血液病毒检测（最常为丙肝、乙肝或细小病毒）
儿童期慢性‡对称性关节炎
腰痛
全身腺体肿大或反复发烧
肝脾肿大
心脏或肺周围积液
皮疹或眼痛和眼红
血液自身抗体检测§
许多关节疼痛，伴或不伴轻度肿胀
血液自身抗体检测§
小关节和大关节的慢性‡对称性炎症
疲倦和晨僵
最终导致关节畸形（尤其是指关节和腕关节）
有时伴皮下硬肿和腕管综合征
在年轻人中更多见，但也可累及 60 岁及以上人群
X 射线检查
血液自身抗体检测§
血清病（免疫系统针对血流内的大量异体蛋白产生的反应）
多个关节疼痛和发炎
发烧、皮疹和腺体肿大
患者在症状出现前 21 天内接触过异体蛋白（例如，接受过输血）
有时做血液检查
导致关节柔韧度异常的综合征（如 Ehlers-Danlos 综合征）
通常多个关节疼痛
关节发炎非常罕见
皮肤松弛度增加
患者有反复关节脱位或对位不良史
患者家族中有其他成员也患病
有时进行基因检测
系统性红斑狼疮及其他比较少见的自身免疫性疾病（例如自身免疫性肌炎、干燥综合征和血管炎，如 IgA 相关性血管炎）
急性加重期出现的关节疼痛‡，伴或不伴炎症
根据具体的自身免疫疾病，可有其他症状，如皮肤改变；腹痛；肌肉疼痛；肾病；肺、心脏或其他器官周围积液（浆膜炎），或者眼干和口干
血液各种自身抗体检测§
有时进行皮肤、肾脏或其他受累器官的活检
尿分析
通常导致非对称性关节痛的疾病
大关节受累
多数患者有腰痛
眼红和眼痛（虹膜炎）
跟腱炎
主动脉瓣血液反流（主动脉瓣关闭不全）
X 射线检查
有时 CT 或 MRI
慢性‡或反复发作性口腔和生殖器溃疡
有时存在眼痛和眼红
常在 20 多岁起病
常见于亚洲和中东地区（美国相对少见）
有时没必要做检查
关节突发重度疼痛、发热和肿胀（尤其是大脚趾或膝关节，但也可发生于几乎任何关节）
有时发热
通常仅一个关节受累，但有时也可多关节受累
关节液化验
感染性心内膜炎（心内膜感染，通常也伴心瓣膜感染）
关节疼痛及肿胀
常有发烧、盗汗、皮疹、体重减轻和心脏杂音
血液化验
超声心动图
慢性疼痛，最常见于膝关节、髋关节以及手指小关节（这些关节也可肿大和轻度畸形）
无发红
常有背痛和颈痛
X 射线检查
银屑病（有时没有皮损或仅少量皮损）
有时伴慢性的‡对称性关节炎症
手指、脚趾和指甲的慢性畸形
肌腱炎
眼红和眼痛
X 射线检查
反应性关节炎和肠病性关节炎
突然疼痛，常累及腿或脚的大关节，常在胃肠道感染（如胃肠炎）或生殖泌尿道感染（如尿道炎）后 1-3 周出现
有时累及脊柱
性传播感染检测
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 通常不需要做 X 光检查。如果关节内有积液，通常需要抽液检查。
‡ 症状可突然出现，但疾病通常为慢性或反复发作。
§ 自身抗体是针对患者自身组织的抗体。这类抗体包括抗核抗体、抗双链 DNA 抗体、抗环瓜氨酸肽抗体和类风湿因子。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。