医生首先询问有关患者症状和病史的问题。然后，医生会对患者进行体格检查。医生在病史和体格检查中的发现通常提示关节疼痛的原因并指导可能需要进行的检查（参见多个关节疼痛的一些原因和特征表格）。

医生会询问疼痛的严重程度、起病特征（突发还是渐进）、症状随时间的变化情况、加重或减轻疼痛的因素（例如，症状的加重或减轻是在休息时还是活动时，是在一天中的哪个时间）。医生也会询问关节的僵硬和肿胀情况、既往确诊的关节疾病、性传播感染和莱姆病的接触风险。

然后，医生会对患者进行全面的体检。他们会检查所有关节（包括脊柱关节）的肿胀、发红、发热、压痛以及活动时摩擦音（称作捻发音）情况。先让患者在无人协助的情况下最大限度活动关节（称作主动活动幅度），然后再在医生的帮助下最大限度活动关节（称作被动活动幅度）。这项检查有助于确定是哪个结构导致疼痛，以及是否存在炎症。医生还会检查眼睛、口腔、鼻腔和生殖器有无溃疡或其他炎症表现。检查皮肤是否有皮疹。触诊淋巴结并检查心肺。医生通常会测试神经系统的功能，以排查肌肉或神经的疾病。

有些检查结果可为病因的诊断提供有用线索。例如，如果压痛位于关节周围而非关节上，则有可能是滑囊炎或肌腱炎引起。如果关节以外的许多部位出现压痛，则可能出现纤维肌痛。如果脊柱与关节一样有压痛，则可能的病因包括骨关节炎、反应性关节炎、强直性脊柱炎和银屑病性关节炎。手的检查结果可帮助医生鉴别类风湿性关节炎和骨关节炎——两种常见类型的关节炎。例如，类风湿性关节炎更多累及大指节关节（连接手指与手的关节）和手腕。骨关节炎更多累及邻近指甲的手指关节。除拇指基底部外，骨关节炎很少累及腕关节。