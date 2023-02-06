涉及多个关节的疼痛称为多关节疼痛。关节可以仅有疼痛（关节痛），也可合并发炎（关节炎）。
一些看似来源于关节的疼痛其实来源于关节以外的结构如韧带、肌腱或肌肉（可参阅肌肉骨骼系统生物学简介）。这类病损的例子包括滑囊炎和肌腱炎。
真正的关节疼痛（关节痛）可伴随或不伴随关节炎症（关节炎）。关节炎的最常见症状是疼痛。炎症关节也可发热和肿胀，少数情况下也可出现表面皮肤发红。关节炎可仅累及四肢关节，也可累及四肢关节和中轴关节（如脊柱关节或骨盆关节）。疼痛可仅在关节活动时出现，也可在静止时出现。根据关节疼痛的病因不同，可能还伴有其他症状，如皮疹、发烧、眼痛或口腔溃疡。
不同的疾病往往会影响不同数量的关节。因此，当单关节疼痛（请参阅关节疼痛：单关节）而不是多关节疼痛时，医生会考虑引起疼痛的不同原因。在多关节受累的疾病中，有些更容易导致身体两侧的相同关节（例如，双膝关节或双手关节）同时受累。这种称作“对称性关节炎”。此外，在某些疾病中，关节炎的发作自始至终仅局限于同一个关节。而其他疾病的关节炎则在关节之间发生转移（游走性关节炎）。
导致多关节疼痛的原因
在大多数情况下，起源于多个关节内的疼痛通常是由关节炎导致。导致关节炎的疾病在某些特征上彼此存在差异，比如：
通常累及多少关节，哪些关节通常受累
通常中轴骨（如脊柱和骨盆）是否受累
关节炎是突然出现（急性）还是长久存在（慢性）
多关节急性关节炎的最常见原因为
病毒感染
多关节急性关节炎的不常见病因包括莱姆病和痛风（这些疾病也可仅累及一个关节）、淋病和链球菌感染，以及反应性关节炎（继消化道或尿路感染后出现的关节炎）。
多关节慢性关节炎的最常见原因为
有些慢性炎症疾病除累及四肢关节外（称作外周关节炎），也累及脊柱关节。有些更常累及部分脊柱。例如，强直性脊柱炎更常累及下位脊柱（腰椎），而类风湿性关节炎更常累及上位脊柱（颈椎）。
可导致关节周围疼痛的最常见的非关节疾病为
滑囊炎和肌腱炎常由损伤导致，一般仅累及一个关节。但是，有些疾病可导致多个关节的滑囊炎或肌腱炎。
多关节疼痛的评估
在评估关节疼痛时，医生首先确定关节疼痛是由关节疾病导致还是由严重的全身性（系统性）疾病导致。严重的全身性疾病可能需要立即予以针对性治疗。以下的信息可以帮助人们决定何时去看医生，以及了解在评估的过程中会发生什么。
警示体征
对于多关节疼痛患者，需要立即就医的症状包括
关节肿胀、发热和发红
新发皮疹、斑点、紫斑或指甲凹陷
口腔、鼻腔或生殖器溃疡
胸痛、呼吸短促、新发或重度咳嗽
腹痛
发烧、流汗、消瘦或寒颤
眼红或眼痛
何时就医
有警示症状者应立即就医。无警示征象者应该向医生打电话咨询。医生会根据疼痛的严重程度和位置、关节是否肿胀、先前是否已确诊等因素来确定患者应过多久来就诊。通常情况下，对于无警示症状的患者晚几天不会造成伤害。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。然后，医生会对患者进行体格检查。医生在病史和体格检查中的发现通常提示关节疼痛的原因并指导可能需要进行的检查（参见多个关节疼痛的一些原因和特征表格）。
医生会询问疼痛的严重程度、起病特征（突发还是渐进）、症状随时间的变化情况、加重或减轻疼痛的因素（例如，症状的加重或减轻是在休息时还是活动时，是在一天中的哪个时间）。医生也会询问关节的僵硬和肿胀情况、既往确诊的关节疾病、性传播感染和莱姆病的接触风险。
然后，医生会对患者进行全面的体检。他们会检查所有关节（包括脊柱关节）的肿胀、发红、发热、压痛以及活动时摩擦音（称作捻发音）情况。先让患者在无人协助的情况下最大限度活动关节（称作主动活动幅度），然后再在医生的帮助下最大限度活动关节（称作被动活动幅度）。这项检查有助于确定是哪个结构导致疼痛，以及是否存在炎症。医生还会检查眼睛、口腔、鼻腔和生殖器有无溃疡或其他炎症表现。检查皮肤是否有皮疹。触诊淋巴结并检查心肺。医生通常会测试神经系统的功能，以排查肌肉或神经的疾病。
有些检查结果可为病因的诊断提供有用线索。例如，如果压痛位于关节周围而非关节上，则有可能是滑囊炎或肌腱炎引起。如果关节以外的许多部位出现压痛，则可能出现纤维肌痛。如果脊柱与关节一样有压痛，则可能的病因包括骨关节炎、反应性关节炎、强直性脊柱炎和银屑病性关节炎。手的检查结果可帮助医生鉴别类风湿性关节炎和骨关节炎——两种常见类型的关节炎。例如，类风湿性关节炎更多累及大指节关节（连接手指与手的关节）和手腕。骨关节炎更多累及邻近指甲的手指关节。除拇指基底部外，骨关节炎很少累及腕关节。
多关节疼痛的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查†
通常导致对称性关节痛的疾病
关节不发炎
慢性广泛性肌肉疼痛和压痛（可累及关节和/或背部）
疲劳
有时伴随肠易激综合征或睡眠障碍
常为慢性，多见于女性
常伴随抑郁或其他情绪障碍
有时没必要做检查
由病毒导致的感染性关节炎
关节疼痛伴或不伴炎症，常在数小时或数天内出现
病毒感染的其他症状（例如，乙肝可导致黄疸，丙肝可导致双腿紫斑，HIV 可导致淋巴结肿大）
关节液分析
血液病毒检测（最常为丙肝、乙肝或细小病毒）
儿童期慢性‡对称性关节炎
腰痛
全身腺体肿大或反复发烧
肝脾肿大
心脏或肺周围积液
皮疹或眼痛和眼红
血液自身抗体检测§
许多关节疼痛，伴或不伴轻度肿胀
血液自身抗体检测§
小关节和大关节的慢性‡对称性炎症
疲倦和晨僵
最终导致关节畸形（尤其是指关节和腕关节）
有时伴皮下硬肿和腕管综合征
在年轻人中更多见，但也可累及 60 岁及以上人群
X 射线检查
血液自身抗体检测§
血清病（免疫系统针对血流内的大量异体蛋白产生的反应）
多个关节疼痛和发炎
发烧、皮疹和腺体肿大
患者在症状出现前 21 天内接触过异体蛋白（例如，接受过输血）
有时做血液检查
导致关节柔韧度异常的综合征（如 Ehlers-Danlos 综合征）
通常多个关节疼痛
关节发炎非常罕见
皮肤松弛度增加
患者有反复关节脱位或对位不良史
患者家族中有其他成员也患病
有时进行基因检测
系统性红斑狼疮及其他比较少见的自身免疫性疾病（例如自身免疫性肌炎、干燥综合征和血管炎，如 IgA 相关性血管炎）
急性加重期出现的关节疼痛‡，伴或不伴炎症
根据具体的自身免疫疾病，可有其他症状，如皮肤改变；腹痛；肌肉疼痛；肾病；肺、心脏或其他器官周围积液（浆膜炎），或者眼干和口干
血液各种自身抗体检测§
有时进行皮肤、肾脏或其他受累器官的活检
尿分析
通常导致非对称性关节痛的疾病
大关节受累
多数患者有腰痛
眼红和眼痛（虹膜炎）
跟腱炎
主动脉瓣血液反流（主动脉瓣关闭不全）
X 射线检查
有时 CT 或 MRI
慢性‡或反复发作性口腔和生殖器溃疡
有时存在眼痛和眼红
常在 20 多岁起病
常见于亚洲和中东地区（美国相对少见）
有时没必要做检查
关节突发重度疼痛、发热和肿胀（尤其是大脚趾或膝关节，但也可发生于几乎任何关节）
有时发热
通常仅一个关节受累，但有时也可多关节受累
关节液化验
感染性心内膜炎（心内膜感染，通常也伴心瓣膜感染）
关节疼痛及肿胀
常有发烧、盗汗、皮疹、体重减轻和心脏杂音
血液化验
超声心动图
慢性疼痛，最常见于膝关节、髋关节以及手指小关节（这些关节也可肿大和轻度畸形）
无发红
常有背痛和颈痛
X 射线检查
银屑病（有时没有皮损或仅少量皮损）
有时伴慢性的‡对称性关节炎症
手指、脚趾和指甲的慢性畸形
肌腱炎
眼红和眼痛
X 射线检查
反应性关节炎和肠病性关节炎
突然疼痛，常累及腿或脚的大关节，常在胃肠道感染（如胃肠炎）或生殖泌尿道感染（如尿道炎）后 1-3 周出现
有时累及脊柱
性传播感染检测
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 通常不需要做 X 光检查。如果关节内有积液，通常需要抽液检查。
‡ 症状可突然出现，但疾病通常为慢性或反复发作。
§ 自身抗体是针对患者自身组织的抗体。这类抗体包括抗核抗体、抗双链 DNA 抗体、抗环瓜氨酸肽抗体和类风湿因子。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。
检查
以下检查总体上最重要：
关节液化验
血液自身抗体检测
红细胞沉降率 (ESR) 和 C 反应蛋白
如果关节肿胀，医生通常用针头抽取关节液进行检测（称作关节抽吸术或关节穿刺术）。取样前，医生会对局部进行麻醉，在手术过程中，仅有轻微疼痛或不会感到疼痛。医生通常会对关节液进行培养，确定是否存在感染。他们会在显微镜下查找关节液中是否有结晶，如果有，则提示痛风或相关疾病。关节液中的白细胞数量可表明关节是否发炎。
医生也常做血液自身抗体检测。这类检测包括抗核抗体、抗双链 DNA 抗体、抗环瓜氨酸肽抗体和类风湿因子。血液中的自身抗体提示有自身免疫疾病，如类风湿性关节炎或系统性红斑狼疮。
ESR 是一项测量红细胞在含血试管内沉降到试管底的速率的检查。血液沉降速度快通常提示可能存在全身性（系统性）炎症，但很多因素可影响 ESR 测试的结果，包括年龄和贫血，所以这项检查有时不准确。为帮助确定是否存在全身性炎症，医生有时还会做另一项血液检查，称作 C 反应蛋白（这是存在于循环血液中，在炎症时显著升高的一种蛋白）。
影像学检查有时很必要，特别是当怀疑骨或关节肿瘤时。通常先做 X 光检查，但有时也需要做计算机断层扫描成像（CT）或磁共振成像（MRI）。
如果怀疑某一特定疾病，可能还需做其他检查（可参阅多个关节疼痛的一些原因和特征表格）。
多关节疼痛的治疗
要治疗基础疾病。例如，自身免疫性疾病患者（如系统性红斑狼疮）可能需要使用抑制免疫系统的药物。关节中淋球菌感染的患者需要使用抗生素。
症状通常可在确诊之前得到缓解。炎症通常使用非甾体类抗炎药(NSAID)来缓解。对于不伴炎症的疼痛，使用对乙酰氨基酚通常更安全。用夹板或吊带固定关节有时可缓解疼痛。热敷（比如用电热垫）可减轻由关节周围肌肉痉挛（例如在损伤后）导致的疼痛。冷敷（比如用冰块）有助于缓解由关节炎症导致的疼痛。热敷或冷敷应每次持续至少 15 分钟，以使温度透达深部组织。必须保护好皮肤，防止极端受热和受冷。例如，冰敷的冰块应放入塑料袋内，外包一块毛巾。
在急性疼痛和炎症得到减轻后，可进行物理治疗，以协助恢复或维持关节的活动度并增强周围肌肉的力量。对于慢性关节炎患者，坚持体育锻炼对预防永久性关节僵硬（挛缩）和肌肉流失（萎缩）很重要。
老年人须知：关节疼痛
关键点
急性多关节疼痛的最常见原因为炎症、痛风、慢性关节疾病的初始发病或急性加重。
慢性多关节疼痛的常见原因为骨关节炎或炎症性疾病（如类风湿性关节炎）或儿童中的幼年特发性关节炎。
当关节内出现大量积液时，通常必须抽取关节液进行化验。
终身体育锻炼有助于维持慢性关节炎患者的活动幅度。