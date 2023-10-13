*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 医生通常会测量血液中的氧含量，除非明确症状是某种已确诊慢性疾病的轻度急性发作，否则要行胸部 X 光片检查。

‡ 哮喘也可能是亚急性呼吸困难的原因。

§ 心脏衰竭也可能是慢性呼吸困难的原因。