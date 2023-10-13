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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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呼吸困难的某些原因和特点

病因

临床特征*

检查†

急性（在数分钟或数小时内发生）

焦虑症——过度换气

与某个特定的情况相关的呼吸困难，经常伴有激动和手指和/或唇周刺痛或麻木

心脏和肺部检查均无异常

医生的检查

哮喘

自发性或暴露于特定的刺激（如花粉或其他过敏原，上呼吸道感染，冷空气或运动）出现哮喘

通常有哮喘病史

医生的检查

有时以下一个或多个的检查：

  • 评估肺功能是否良好（肺功能检查）或测量峰流量（呼气的速度有多快）的检查

  • 运动前后或注射乙酰甲胆碱（一种能使气道缩窄的药物）后肺功能测试

  • 有时使用支气管扩张剂（能够使气道扩张的药物）来判断症状是否消失

异物吸入

突发的咳嗽或高调的哮喘（发生人群通常为婴儿或幼儿），没有上呼吸道感染或其他疾病的症状

胸部 X 光检查或CT

有时使用支气管镜检

心脏病发作或急性心肌缺血（心脏血流和供氧不足）

胸部深压痛可能放射或不放射到手臂或下颚，尤其好发于有冠状动脉疾病危险因素的人群

心电图

血液学检查以检测心脏受损时释放到血液中的物质，称为心肌标志物

有时心导管检查

心脏衰竭§

通常会腿部肿胀（水肿）

呼吸困难于平躺（端坐呼吸）或入睡后1-2小时（夜间阵发性呼吸困难）恶化

通过听诊器可闻及肺部积水声

粉红色泡沫痰，有时带有血丝

胸部 X 线检查

有时通过血液检查去测量脑利尿钠肽 (BNP)——一种心脏收紧时产生的物质

有时进行超声心动图检查

气胸（肺塌陷）

突然出现的尖锐的胸痛和急促的呼吸

可能出现在受伤后或自发出现，尤其是瘦高的人群和慢性阻塞性肺疾病的患者

胸部 X 线检查

肺栓塞（肺动脉突然受阻，通常是血凝块引起的）

突然出现的尖锐胸痛常因吸气时恶化

心率快和呼吸频率加快

常见肺栓塞的危险因素，如癌症、行动不便（卧床不起）、腿部血栓、怀孕、使用避孕药（口服避孕药）或其他含有雌激素的药物，近期手术或住院治疗，或者有家族病史

特殊的肺部影像学检查，如 CT 血管造影、通气-灌注（V/Q）扫描或肺动脉造影

亚急性（数小时或数天内发生）

心绞痛冠状动脉疾病

胸部深压痛可能放射或不放射到手臂或下颚

通常由强体力活动引发，好发于有冠状动脉疾病危险因素的人群

心电图

应力测试

有时心导管检查

慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 急性发作

通常有咳痰或干咳（排痰性或非排痰性）

哮喘和张口呼吸

已有慢性阻塞性肺疾病的患者

医生的检查

有时进行胸部 X 线检查

肺炎

发热，生病的感觉和咳痰

深呼吸时突然出现胸痛

通过听诊器听到某些异常呼吸音

胸部 X 线检查

慢性（已存在数周或数年）

贫血

劳累时气促，休息时进展为呼吸困难

肺部检查结果及血液中的氧含量正常

全血细胞计数

间质性肺疾病

通过听诊器听到异常的肺部呼吸音，称为爆裂音

胸部高分辨率CT

阻塞性肺疾病

大量的吸烟史，桶状胸，肺部气体进出困难

通常发生在已有慢性阻塞性肺疾病的患者

胸部 X 线检查

肺功能测试（在气短发作消退后）

身体功能失调

仅于劳累时出现呼吸困难

发生于有久坐生活习惯的老年人

医生的检查

胸腔积液（胸腔中有液体）

有时有癌症、心衰、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮（狼疮）病史，或有急性肺炎

胸部 X 线检查

通常行胸部 CT 扫描

肺动脉高压

逐渐恶化的呼吸短促和易疲劳，有时伴咳嗽

有时心脏检查异常

有时腿部肿胀

超声心动图

右心导管插入术

限制性肺病

已知工作中已暴露于吸入性刺激物（职业暴露）或已知有神经系统疾病的患者的呼吸短促症状逐渐恶化

胸部 X 线检查

肺功能测试（在气短发作消退后）

稳定性心绞痛或冠状动脉疾病

胸部深压痛可能放射或不放射到手臂或下颚

通常由强体力活动引发，好发于有冠状动脉疾病危险因素的人群

心电图

应力测试

有时心导管检查

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 医生通常会测量血液中的氧含量，除非明确症状是某种已确诊慢性疾病的轻度急性发作，否则要行胸部 X 光片检查。

‡ 哮喘也可能是亚急性呼吸困难的原因。

§ 心脏衰竭也可能是慢性呼吸困难的原因。

COPD=慢性阻塞性肺疾病；CT=计算机断层扫描。

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