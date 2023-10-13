呼吸困难的某些原因和特点
病因
临床特征*
检查†
急性（在数分钟或数小时内发生）
焦虑症——过度换气
与某个特定的情况相关的呼吸困难，经常伴有激动和手指和/或唇周刺痛或麻木
心脏和肺部检查均无异常
医生的检查
哮喘‡
自发性或暴露于特定的刺激（如花粉或其他过敏原，上呼吸道感染，冷空气或运动）出现哮喘
通常有哮喘病史
医生的检查
有时以下一个或多个的检查：
异物吸入
突发的咳嗽或高调的哮喘（发生人群通常为婴儿或幼儿），没有上呼吸道感染或其他疾病的症状
胸部 X 光检查或CT
有时使用支气管镜检
心脏病发作或急性心肌缺血（心脏血流和供氧不足）
胸部深压痛可能放射或不放射到手臂或下颚，尤其好发于有冠状动脉疾病危险因素的人群
心电图
血液学检查以检测心脏受损时释放到血液中的物质，称为心肌标志物
有时心导管检查
心脏衰竭§
通常会腿部肿胀（水肿）
呼吸困难于平躺（端坐呼吸）或入睡后1-2小时（夜间阵发性呼吸困难）恶化
通过听诊器可闻及肺部积水声
粉红色泡沫痰，有时带有血丝
胸部 X 线检查
有时通过血液检查去测量脑利尿钠肽 (BNP)——一种心脏收紧时产生的物质
有时进行超声心动图检查
气胸（肺塌陷）
突然出现的尖锐的胸痛和急促的呼吸
可能出现在受伤后或自发出现，尤其是瘦高的人群和慢性阻塞性肺疾病的患者
胸部 X 线检查
肺栓塞（肺动脉突然受阻，通常是血凝块引起的）
突然出现的尖锐胸痛常因吸气时恶化
心率快和呼吸频率加快
常见肺栓塞的危险因素，如癌症、行动不便（卧床不起）、腿部血栓、怀孕、使用避孕药（口服避孕药）或其他含有雌激素的药物，近期手术或住院治疗，或者有家族病史
特殊的肺部影像学检查，如 CT 血管造影、通气-灌注（V/Q）扫描或肺动脉造影
亚急性（数小时或数天内发生）
胸部深压痛可能放射或不放射到手臂或下颚
通常由强体力活动引发，好发于有冠状动脉疾病危险因素的人群
心电图
应力测试
有时心导管检查
慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 急性发作
通常有咳痰或干咳（排痰性或非排痰性）
哮喘和张口呼吸
已有慢性阻塞性肺疾病的患者
医生的检查
有时进行胸部 X 线检查
发热，生病的感觉和咳痰
深呼吸时突然出现胸痛
通过听诊器听到某些异常呼吸音
胸部 X 线检查
慢性（已存在数周或数年）
劳累时气促，休息时进展为呼吸困难
肺部检查结果及血液中的氧含量正常
全血细胞计数
通过听诊器听到异常的肺部呼吸音，称为爆裂音
胸部高分辨率CT
阻塞性肺疾病
大量的吸烟史，桶状胸，肺部气体进出困难
通常发生在已有慢性阻塞性肺疾病的患者
胸部 X 线检查
肺功能测试（在气短发作消退后）
身体功能失调
仅于劳累时出现呼吸困难
发生于有久坐生活习惯的老年人
医生的检查
胸腔积液（胸腔中有液体）
有时有癌症、心衰、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮（狼疮）病史，或有急性肺炎
胸部 X 线检查
通常行胸部 CT 扫描
逐渐恶化的呼吸短促和易疲劳，有时伴咳嗽
有时心脏检查异常
有时腿部肿胀
超声心动图
右心导管插入术
限制性肺病
已知工作中已暴露于吸入性刺激物（职业暴露）或已知有神经系统疾病的患者的呼吸短促症状逐渐恶化
胸部 X 线检查
肺功能测试（在气短发作消退后）
稳定性心绞痛或冠状动脉疾病
胸部深压痛可能放射或不放射到手臂或下颚
通常由强体力活动引发，好发于有冠状动脉疾病危险因素的人群
心电图
应力测试
有时心导管检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 医生通常会测量血液中的氧含量，除非明确症状是某种已确诊慢性疾病的轻度急性发作，否则要行胸部 X 光片检查。
‡ 哮喘也可能是亚急性呼吸困难的原因。
§ 心脏衰竭也可能是慢性呼吸困难的原因。
COPD=慢性阻塞性肺疾病；CT=计算机断层扫描。