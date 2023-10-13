一些吞咽困难的成因及特点
病因
临床特征*
检查
神经系统疾病†
通常有中风的既往诊断史
一侧身体无力或麻痹，讲话困难，行走困难或这些症状联合出现
脑部 CT 或 MRI
肌肉僵硬，自主运动比正常少
不自主的、有节律的震颤运动（颤动），共济失调（共济失调）和平衡障碍
医生的检查
有时 CT 或 MRI
身体的各个部分断断续续出现症状，包括视觉问题、肌肉无力或感觉异常
有时虚弱、笨拙的动作
磁共振成像(MRI)
通常腰椎穿刺
一些运动神经元疾病如
肌肉颤搐、消瘦和虚弱
咀嚼、吞咽和说话困难加剧
电生理测试（如针极肌电图，包括刺激肌肉然后记录电活动）
实验室检查
脑的磁共振成像
肌肉疾病
虚弱，眼睑下垂和眼肌无力
运动后肌肉过度虚弱
如果病因是肌无力，使用暂时提高力量的药物（静脉注射）
血液化验
肌无力
发热，疲劳和体重减轻
有时关节痛或胀
有时暗红色皮疹
血液化验
肌电图
肌肉活检
始于儿童期的肌无力
肌肉活检
基因检测
食管运动性（运动）疾病
贲门失弛缓症（食管的节律性收缩大大减弱，食管下段肌肉不能正常松弛）
持续数月到数年的固体和液体下咽运动困难（吞咽困难），且不断恶化
有时睡眠时，未消化的食物回流（反流）
胸部不适
少餐后饱腹感（早饱），恶心，呕吐，胃气胀，进食后症状加重
测量食管收缩时的压力（食管测压术）
远端食管痉挛
胸痛
断断续续的吞咽困难
钡餐
食管测压术
对抑酸药物无反应的反流症状
上消化道内镜检查
活检
系统性硬化病（硬皮病）
关节痛和/或胀
手指、脸部或其他部位皮肤肿胀、增厚和紧缩
偶尔烧心，吞咽困难，呼吸急促
医生的检查
通常进行血液检测
食管物理阻塞
暴露于胃酸引起的瘢痕组织收缩（消化性狭窄）
长期的胃食管反流史（如烧心）
内镜检查（应用可移动的显像管检查内部结构）
持续存在食物和液体吞咽困难，在数周或数天内恶化
体重减轻
胸痛
内镜检查
活检
断断续续的吞咽困难
内镜检查
钡餐
食管受压，原因可能有
有时甲状腺增大
钡餐
不透射线造影剂（在 X 光片上可见）注入动脉后拍摄 X 光片（动脉造影）
如果怀疑主动脉瘤或肿瘤，进行CT
摄入腐蚀性物质如强酸或碱
摄入后数周到数月发生吞咽困难
内镜检查
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。