非自愿体重减轻的一些常见原因和特征
病因
临床特征*
诊断方法
腹痛、疲劳、异常部位皮肤变暗和头轻感觉
血液化验
过量饮酒史
在男性，出现女性化，伴肌肉组织减少、腋毛减少、皮肤光滑、乳房发育
男性和女性有时因积液（腹水）而腹部膨胀，皮肤上有小的紫色斑点（蜘蛛痣）
有时只有通过医生的检查
肝脏检查
瘦弱年轻女性或青春期女性对于体重增长的不恰当恐惧且没有正常周期
仅医生查体
经常盗汗、疲劳和发热
有时晚上骨痛或出现其它器官特异性症状
器官特异性评估
悲伤、疲劳、丧失性欲和/或愉悦感及睡眠障碍
仅医生查体
1型糖尿病（新出现或控制不佳）
食欲增加
极度口渴和排尿增加
测量血糖（葡萄糖）
药品
用药史
医生的检查
有时会停药
真菌感染（肺部或全身性）
发热、盗汗、疲劳、咳嗽和呼吸短促
通常为曾经居住在或前往某种特定真菌常见地区的人
通常进行培养和染色
有时做血液检查
有时活组织检查
50岁以上的人出现头痛、肌肉疼痛、咀嚼时下颌疼痛、发热和/或视觉干扰
血液化验
有时进行颞动脉活检
消化道蠕虫感染
发热、腹痛、腹胀、肠胃胀气和腹泻
通常为居住在或去发展中国家旅行的人
大便显微镜检查
发热、呼吸短促、咳嗽、全身淋巴结肿大、腹泻和真菌感染
血液化验
肾脏疾病
肢体肿胀、疲劳、发痒，有时出现泡沫尿
血液检查和尿液检查
通常有风险因素（例如，颅神经功能障碍、使用某些药物和衰老）
仅医生查体
腹泻、肠胃胀气，有时出现油腻或油性大便
便检
牙科疾病
牙齿或牙龈疼痛
口臭、牙龈疾病及牙缺失和/或龋齿
仅医生查体
咳嗽和气短
发热、疲劳和全身淋巴结肿大
胸部 X 线检查
有时进行胸部CT
活检
心脏瓣膜感染（细菌性心内膜炎）
发热、盗汗、关节疼痛、呼吸短促及疲劳
通常为患有心脏瓣膜疾病或通过静脉注射药物的人
血液培养
超声心动图
甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进）
食欲增加
怕热、出汗、震颤、焦虑、快速心跳和腹泻
血液检查评估甲状腺功能
发热、盗汗、咳嗽和咳血
有时有风险因素（例如，接触结核患者或居住在生活条件差的地方）
痰培养和涂片
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT=计算机断层成像；HIV=人类免疫缺陷病毒；NSAID=非甾体抗炎药，OTC=非处方药物；SSRI=选择性血清素再摄取抑制剂。