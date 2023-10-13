预防主要健康问题的一些策略*
健康问题
预防措施
不吸烟（预防肺癌和许多其他癌症）。
保持富含纤维、水果和蔬菜并限制脂肪（尤其是饱和脂肪和反式脂肪酸）和热量的平衡饮食（预防乳腺癌和结直肠癌）。
减少盐或烟熏食物的摄入量（预防胃癌）。
避免过度日光暴露并使用高防晒系数的防晒霜（预防皮肤癌）。
确保儿童接种 HPV（人乳头状瘤病毒）疫苗（预防宫颈癌和喉癌）。
考虑服用推荐的预防癌症的药物（如针对乳腺癌高风险女性的他莫昔芬）。
接受推荐的筛查性检查
不吸烟。
避免暴露于有毒物质（尤其是在工业环境中）。
经常洗手。
加强通风，增加户外活动
如果出现 COVID 症状（或任何感冒或流感的迹象，以防止传给他人），请留在家中
接种 COVID-19 疫苗并了解关于疫苗的最新情况
查看 CDC 关于预防 COVID-19 的建议，因为建议可能会发生变化，具体取决于患者的居住地
糖尿病（2 型）
经常锻炼。
平衡饮食。
保持建议的体重。
通过饮食保持正常血脂水平，必要时使用药物。
通过饮食、锻炼、减压保持正常血压，必要时使用药物。
不吸烟。
通过饮食和药物（如有必要）保持正常的胆固醇和其他脂肪（脂质）水平。
通过饮食、锻炼、减压保持正常血压，必要时使用药物。
保持富含纤维、水果和蔬菜并限制脂肪（尤其是饱和脂肪和反式脂肪酸）和热量的平衡饮食。
保持建议的体重。
不吸烟。
有规律锻炼，包括有氧锻炼（如快步走、骑自行车和慢跑）以及肌肉加强锻炼（如自由重量训练或使用重量器材）。
如有建议则服用阿司匹林和降脂药物（针对大多数有冠状动脉疾病高风险的成人）。
请勿使用可卡因或其他非法兴奋剂。
保持富含纤维、水果和蔬菜并限制盐、脂肪（尤其是饱和脂肪和反式脂肪酸）和热量的平衡饮食。
有规律锻炼，包括有氧锻炼以及肌肉加强锻炼。
通过饮食、锻炼和药物（如有必要）保持正常胆固醇水平。
保持建议的体重（通过饮食和锻炼）。
不吸烟。
每年接受流感疫苗接种（尤其是婴儿、老年人和有心脏病、肺病或免疫系统疾病的人）。
如须饮酒，要适量。
接种甲肝和乙肝疫苗（所有儿童以及对于该疾病有高风险因素的成人）。
进行肌肉加强和伸展锻炼。
保持积极的身体活动。
–保持建议的体重。
摄入足量钙和维生素D（饮食或补充剂中）。
负重锻炼（如步行、慢跑、网球和舞蹈），每天至少30分钟。
服用医生开具的增强骨质的药物。
限制咖啡因和酒精的摄入（一天摄入量限为一次饮量†）。
不吸烟。
接种肺炎球菌疫苗（有两种疫苗有助于预防肺炎，对接种者建议各不相同）
节制性行为或限制性伴侣数。
使用避孕套，进行安全性行为。
11-12 岁的儿童（或 9 岁以下）以及所有 26 岁或 26 岁以下且未接种的人群，应接种 HPV 疫苗。如果年龄在 27 至 45 岁之间，请向医生咨询获益。
根据性行为，与医生讨论是否需要接受预防 HIV 感染的药物。
定期刷牙和使用牙线。
限制糖果的食用次数。
定期看牙医。
如果需要，补充氟化物（例如，6 个月以上的学龄前儿童的饮水源中缺少氟化物）。
*除这些预防措施外，人们还应接受建议的筛查性检测（见表一些推荐的筛查检测）。
†1 次饮量 = 一罐 341 mL 的啤酒、142 mL 的红酒或 43 mL 的烈性酒（如威士忌）。
CDC = 美国疾病控制和预防中心；HPV = 人乳头瘤病毒。