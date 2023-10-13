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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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预防主要健康问题的一些策略*

健康问题

预防措施

癌症

不吸烟（预防肺癌和许多其他癌症）。

保持富含纤维、水果和蔬菜并限制脂肪（尤其是饱和脂肪和反式脂肪酸）和热量的平衡饮食（预防乳腺癌和结直肠癌）。

减少盐或烟熏食物的摄入量（预防胃癌）。

避免过度日光暴露并使用高防晒系数的防晒霜（预防皮肤癌）。

确保儿童接种 HPV（人乳头状瘤病毒）疫苗（预防宫颈癌和喉癌）。

考虑服用推荐的预防癌症的药物（如针对乳腺癌高风险女性的他莫昔芬）。

接受推荐的筛查性检查

慢性阻塞性肺疾病（COPD）

不吸烟。

避免暴露于有毒物质（尤其是在工业环境中）。

COVID-19

经常洗手。

加强通风，增加户外活动

如果出现 COVID 症状（或任何感冒或流感的迹象，以防止传给他人），请留在家中

接种 COVID-19 疫苗并了解关于疫苗的最新情况

查看 CDC 关于预防 COVID-19 的建议，因为建议可能会发生变化，具体取决于患者的居住地

糖尿病（2 型）

经常锻炼。

平衡饮食。

保持建议的体重。

通过饮食保持正常血脂水平，必要时使用药物。

通过饮食、锻炼、减压保持正常血压，必要时使用药物。

不吸烟。

心脏病中风

通过饮食和药物（如有必要）保持正常的胆固醇和其他脂肪（脂质）水平。

通过饮食、锻炼、减压保持正常血压，必要时使用药物。

保持富含纤维、水果和蔬菜并限制脂肪（尤其是饱和脂肪和反式脂肪酸）和热量的平衡饮食。

保持建议的体重。

不吸烟。

有规律锻炼，包括有氧锻炼（如快步走、骑自行车和慢跑）以及肌肉加强锻炼（如自由重量训练或使用重量器材）。

如有建议则服用阿司匹林和降脂药物（针对大多数有冠状动脉疾病高风险的成人）。

请勿使用可卡因或其他非法兴奋剂。

高血压

保持富含纤维、水果和蔬菜并限制盐、脂肪（尤其是饱和脂肪和反式脂肪酸）和热量的平衡饮食。

有规律锻炼，包括有氧锻炼以及肌肉加强锻炼。

通过饮食、锻炼和药物（如有必要）保持正常胆固醇水平。

保持建议的体重（通过饮食和锻炼）。

不吸烟。

流行性感冒

每年接受流感疫苗接种（尤其是婴儿、老年人和有心脏病、肺病或免疫系统疾病的人）。

肝脏疾病

如须饮酒，要适量。

接种甲肝和乙肝疫苗（所有儿童以及对于该疾病有高风险因素的成人）。

骨关节炎

进行肌肉加强和伸展锻炼。

保持积极的身体活动。

–保持建议的体重。

骨质疏松症

摄入足量钙和维生素D（饮食或补充剂中）。

负重锻炼（如步行、慢跑、网球和舞蹈），每天至少30分钟。

服用医生开具的增强骨质的药物。

限制咖啡因和酒精的摄入（一天摄入量限为一次饮量†）。

不吸烟。

肺炎

接种肺炎球菌疫苗（有两种疫苗有助于预防肺炎，对接种者建议各不相同）

性传播感染

节制性行为或限制性伴侣数。

使用避孕套，进行安全性行为。

11-12 岁的儿童（或 9 岁以下）以及所有 26 岁或 26 岁以下且未接种的人群，应接种 HPV 疫苗。如果年龄在 27 至 45 岁之间，请向医生咨询获益。

根据性行为，与医生讨论是否需要接受预防 HIV 感染的药物。

牙齿脱落

定期刷牙和使用牙线。

限制糖果的食用次数。

定期看牙医。

如果需要，补充氟化物（例如，6 个月以上的学龄前儿童的饮水源中缺少氟化物）。

*除这些预防措施外，人们还应接受建议的筛查性检测（见表一些推荐的筛查检测）。

†1 次饮量 = 一罐 341 mL 的啤酒、142 mL 的红酒或 43 mL 的烈性酒（如威士忌）。

CDC = 美国疾病控制和预防中心；HPV = 人乳头瘤病毒。

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