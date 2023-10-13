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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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国际旅游相关的疫苗*,†

感染

建议接种疫苗的地区

注释

基孔肯雅病

非洲、印度、巴基斯坦、尼泊尔、关岛、东南亚、新几内亚、中国、墨西哥、南美洲和中美洲、加勒比海、印度和太平洋岛屿以及欧洲部分地区

建议 18 岁或 18 岁以上、暴露于基孔肯雅病毒风险增加的个体接种 1 剂疫苗

另请参见基孔肯雅疫苗

COVID-19

全世界

建议 6 月龄及以上人群接种更新后的 COVID-19 疫苗；65 岁人群若已接种 1 剂任何更新的 COVID-19 疫苗（Moderna、Pfizer-BioNTech 或 Novavax），则应在既往接种更新疫苗后至少 4 个月再接种 1 剂更新的 COVID-19 疫苗

另请参见 COVID-19 疫苗

甲型肝炎

所有中低收入国家

至少间隔6个月注射一次，连续注射两次。‡

另见甲型肝炎疫苗

乙型肝炎

所有低收入和中等收入国家（乙型肝炎在中国尤为常见）

建议长期居住的旅行者和所有医护人员接种该疫苗。‡

另见乙型肝炎疫苗

流行性感冒

全世界

北半球季节性：9 月至次年 5 月

南半球季节性：4 月至 9 月

在热带地区，流感全年都会传播。

有时在北半球和南半球使用略有不同的流感疫苗。

日本脑炎

亚洲和南亚大部分地区的农村，尤其是种植水稻、养猪的地区

注射2次，间隔28天。18–65 岁的成人最快可以在首次接种后 7 天接种第二剂。应在旅行前至少1周给予最后一剂疫苗。

不推荐对孕妇使用该疫苗。

对于在流行区停留时间不到一个月的人，通常不建议接种该疫苗。

脑膜炎球菌感染

撒哈拉以南非洲以北，从马里到埃塞俄比亚（脑膜炎地带）

遍布全世界，特别是拥挤的居住环境（如宿舍）

单次接种四价疫苗有效。

在旱季（12月到次年6月）脑膜炎地带中感染风险较高。

在沙特阿拉伯小朝期间进入者需注射该疫苗。

另见脑膜炎球菌疫苗

狂犬病

所有国家，包括美国

有被动物咬伤的旅客建议注射该疫苗，包括在农村露营者、兽医及田地工作者。

但在被动物咬伤之后仍需注射疫苗（额外保护）。

仅当感染风险较高时，才可在妊娠期间注射该疫苗。

另见狂犬病预防

伤寒

所有低收入国家，尤其是南亚（包括印度）

有两种可用形式。

单次注射形式： 该形式的保护时间为2年，且与药丸形式的疫苗相比该形式对孕妇更安全。

药丸： 隔一天一粒，共四粒。该形式的保护时间为5年，对孕妇不安全。

另见伤寒预防

黄热病

热带南美洲及热带非洲

这种疾病比较少见，但很多国家要求入境者证明已注射该疫苗。§

该疫苗对孕妇不安全。

在老年人中，该疫苗的副作用风险增加。§

一剂接种对大多数旅行者的生命有保护作用。

另见黄热病预防

*除了表格里列出的疫苗外，游客还需及时进行常规疫苗接种，包括流感疫苗、麻风疫苗、流行性腮腺炎疫苗、风疹疫苗、破伤风疫苗、白喉疫苗、小儿麻痹症疫苗、肺炎链球菌疫苗及水痘疫苗。

†所有建议均可能更改。关于最新的建议，请咨询美国疾病控制与预防中心（www.cdc.gov 或 800-CDC-INFO [800-232-4636]）。也请参见免疫接种概述

‡ 还有可用的联合甲型和乙型肝炎疫苗，医生可以按三剂或四剂的接种时间表进行接种。（参见甲型肝炎疫苗乙型肝炎疫苗。）。

§对于60岁以上旅行者，医生可考虑填写黄卡豁免部分（国际疫苗接种证），而无需接种黄热病疫苗。然后，这些旅行者应特别注意防虫方面的个人防护措施。

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