国际旅游相关的疫苗*,†
感染
建议接种疫苗的地区
注释
非洲、印度、巴基斯坦、尼泊尔、关岛、东南亚、新几内亚、中国、墨西哥、南美洲和中美洲、加勒比海、印度和太平洋岛屿以及欧洲部分地区
建议 18 岁或 18 岁以上、暴露于基孔肯雅病毒风险增加的个体接种 1 剂疫苗
另请参见基孔肯雅疫苗
全世界
建议 6 月龄及以上人群接种更新后的 COVID-19 疫苗；≥65 岁人群若已接种 1 剂任何更新的 COVID-19 疫苗（Moderna、Pfizer-BioNTech 或 Novavax），则应在既往接种更新疫苗后至少 4 个月再接种 1 剂更新的 COVID-19 疫苗
另请参见 COVID-19 疫苗
所有中低收入国家
至少间隔6个月注射一次，连续注射两次。‡
另见甲型肝炎疫苗。
所有低收入和中等收入国家（乙型肝炎在中国尤为常见）
建议长期居住的旅行者和所有医护人员接种该疫苗。‡
另见乙型肝炎疫苗。
全世界
北半球季节性：9 月至次年 5 月
南半球季节性：4 月至 9 月
在热带地区，流感全年都会传播。
有时在北半球和南半球使用略有不同的流感疫苗。
日本脑炎
亚洲和南亚大部分地区的农村，尤其是种植水稻、养猪的地区
注射2次，间隔28天。18–65 岁的成人最快可以在首次接种后 7 天接种第二剂。应在旅行前至少1周给予最后一剂疫苗。
不推荐对孕妇使用该疫苗。
对于在流行区停留时间不到一个月的人，通常不建议接种该疫苗。
撒哈拉以南非洲以北，从马里到埃塞俄比亚（脑膜炎地带）
遍布全世界，特别是拥挤的居住环境（如宿舍）
单次接种四价疫苗有效。
在旱季（12月到次年6月）脑膜炎地带中感染风险较高。
在沙特阿拉伯小朝期间进入者需注射该疫苗。
另见脑膜炎球菌疫苗。
所有国家，包括美国
有被动物咬伤的旅客建议注射该疫苗，包括在农村露营者、兽医及田地工作者。
但在被动物咬伤之后仍需注射疫苗（额外保护）。
仅当感染风险较高时，才可在妊娠期间注射该疫苗。
另见狂犬病预防。
所有低收入国家，尤其是南亚（包括印度）
有两种可用形式。
单次注射形式： 该形式的保护时间为2年，且与药丸形式的疫苗相比该形式对孕妇更安全。
药丸： 隔一天一粒，共四粒。该形式的保护时间为5年，对孕妇不安全。
另见伤寒预防。
热带南美洲及热带非洲
这种疾病比较少见，但很多国家要求入境者证明已注射该疫苗。§
该疫苗对孕妇不安全。
在老年人中，该疫苗的副作用风险增加。§
一剂接种对大多数旅行者的生命有保护作用。
另见黄热病预防。
*除了表格里列出的疫苗外，游客还需及时进行常规疫苗接种，包括流感疫苗、麻风疫苗、流行性腮腺炎疫苗、风疹疫苗、破伤风疫苗、白喉疫苗、小儿麻痹症疫苗、肺炎链球菌疫苗及水痘疫苗。
†所有建议均可能更改。关于最新的建议，请咨询美国疾病控制与预防中心（www.cdc.gov 或 800-CDC-INFO [800-232-4636]）。也请参见免疫接种概述。
§对于60岁以上旅行者，医生可考虑填写黄卡豁免部分（国际疫苗接种证），而无需接种黄热病疫苗。然后，这些旅行者应特别注意防虫方面的个人防护措施。