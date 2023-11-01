如果要在超声波检查中检查腹部的某些部位，则可能会要求人们在检查前几小时不要进食或饮水。正常气体因进食或饮水而在肠道内积聚有时会使超声图像难以获取。在其他情况下，例如对女性生殖器官进行超声波检查时，可能会要求女性喝大量液体以填充膀胱。

为了确保良好传声，检查者通常在待检部位皮肤上涂一层浓厚的凝胶。检查者将手持探头置于患者皮肤上，并在待检区域移动。

为评估身体某些部位，检查者将探头插入体内——如阴道，以便子宫和卵巢更好成像，或肛门，以使前列腺显像。

检查者有时会将换能器连接到称为内窥镜的观察管上，然后将其传送到体内。该程序称为内窥镜超声检查。内窥镜可以从喉部向下插入以查看心脏（经食道超声心动图），也可以通过胃部插入以查看肝脏和附近其他器官。

检查结束后，可以立即恢复日常活动。