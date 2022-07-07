作为插管前和紧急抢救呼吸程序的一部分，头部倾斜-下巴抬高动作和下颌-推力动作是2种无创手动方法，可在舌头闭塞声门时帮助恢复上呼吸道通畅，舌坠塞通常发生在抑制、昏迷的患者身上。

（参见 呼吸停止 和气道建立与管理。）

这些方法需要操作者积极参与，并且是 袋阀面罩通气（BVM）不可分割的部分。

将患者置于适当的嗅探体位，在可能的情况下，这是这些手动方法以及气道管理的侵入性方法（即声门上 和气管内 人工气道）的先决条件。

这些方法应辅以使用 口咽或鼻咽气道。

当单独采用这些手动方法失败时，加用持续气道正压可能会实现气道通畅。

适应证 疑似上呼吸道阻塞的反应抑制或无意识患者的治疗

呼吸暂停或即将发生呼吸暂停的初始紧急治疗的一部分

在BVM通气时或有时在自主呼吸时改善气道通畅

确认呼吸暂停

禁忌证 绝对禁忌证 提供抢救呼吸没有医学上的禁忌症。 但是，患者可能有法律禁忌（不复苏的嘱托 或特定预先医疗指示已生效）。 相对禁忌证 怀疑或实际有颈椎损伤 对于可能有颈椎损伤的患者，倾斜头部或以其他方式移动颈部是禁忌，但更重要的是保持气道通畅和通气。 在可能发生颈椎损伤的情况下，将颈部保持在中立位置的下颌推力动作比头部倾斜下巴抬高动作更可取。

并发症 并发症少见，包括 如果颈椎骨不稳定或韧带损伤则可能发生脊髓损伤

下颌骨损伤加重

设备 手套，口罩，工作服（即通用预防措施）

毛巾，床单或商用设备（斜坡），用于将颈部和头部提升到最佳位置

抽吸装置和Yankauer导管； Magill钳（如果需要去除容易接近的异物并且患者没有咽反射），可以根据需要清理咽部

其它考虑 如有必要，应使用吸气器清理上呼吸道。

相关解剖学 如果需要进行气管内插管，将外耳道与胸骨切槽对准可能有助于打开上呼吸道并建立查看气道的最佳位置。

头部抬高的程度最好与耳朵和胸骨切迹呈一直线，但每个患者程度各不相同（例如，枕部大的儿童没有这种情况，肥胖患者的抬高程度很大）。

体位 嗅探体位-仅在没有颈椎损伤的情况下 患者仰卧在担架上。

将患者置于适当的嗅探体位，对齐上呼吸道，以实现最佳的通气。正确的嗅探体位可使外耳道与胸骨切迹对齐。要达到嗅探体位，可能需要在头部，颈部或肩膀下方放置折叠的毛巾或其他材料，以使脖子在身体上弯曲而头部在脖子上是伸展的。在肥胖患者中，可能需要许多折叠毛巾或商用斜坡装置才能充分抬高肩膀和颈部。在儿童中，通常需要在肩膀后方加垫以适应扩大的枕骨。 开放气道时头和颈部位置：嗅探位 如果有颈椎损伤的可能 将患者仰卧或稍微倾斜于担架上。

避免移动颈部并先做下颌推拉动作（如果需要打开气道，请尝试头部倾斜-下巴抬起）。

逐步描述操作步骤 头部倾斜–下巴抬起 向下按压前额，使患者的头部向后倾斜。

将食指和中指指尖放在下巴下方，向上提拉下颌骨（而非软组织）。这样可以使舌头远离咽后部，改善气道通畅性。 确保仅拉起下颌骨的骨性部分。颈部软组织受压可能会阻塞气道. 托颚法 站在担架的头侧，将手掌放在患者的太阳穴上，手指放在下颌支下。

怀疑有颈椎损伤可能的患者应避免颈部伸直。

用手指向上提下颌骨，至少直到下切牙比上切牙高。此动作将舌头与下颌骨一起抬起，从而解除了上呼吸道阻塞。 确保仅在下颌骨的骨性部分上拉或推。颈部软组织受压可能会阻塞气道. 托颚法 如何倾斜头部、托下颌和抬颏部 视频

术后事项 必要时保持这些位置。