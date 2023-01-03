手足皮炎是一种影响手和/或脚的皮炎。 这可能是由于接触性皮炎（过敏性或刺激性）或特应性皮炎。 表现是红斑、鳞屑和皮肤增厚。手足皮炎的一个独特特征是它通常首先表现为微小的水疱，然后被称为汗湿性皮炎（虽然仍然是手足皮炎）。诊断依据临床。治疗取决于病因，可能包括局部用药、光疗，有时还包括全身免疫抑制剂。
（参见 皮炎的定义。）
手足皮炎的病理生理
皮炎的一个标志性组织学特征是表皮角质形成细胞之间的水肿（海绵病）。当足够的水肿积聚时，细胞间粘附（桥粒）破裂，形成微泡。微泡只有在它们放大后才在宏观上可见。在手和脚以外的区域，这些囊泡通常会迅速破裂而不会被注意到。然而，在手和脚上，由于角质层较厚，水泡往往会持续更长时间并变得可见。这些囊泡的可见性表明有汗湿性皮炎（用词不当，因为它与出汗或异常汗腺无关）。
最严重的湿疹性皮炎，即汗疱疹，其特点是水泡的凝聚形成较大的鼓包。汗疱疹在手上被称为掌汗疱，在脚上被称为跖汗疱，在手和脚上被称为掌跖汗疱。
手足皮炎的症状和体征
红斑、鳞屑和皮肤增厚可能会发展为手掌、手指侧面或足底的瘙痒性水疱或大疱（称为汗腺炎），这些水疱或大疱会破裂，导致糜烂和结痂。 水泡可能是第一个注意到的症状。 根据病因和暴露情况，症状可能是间歇性的。
频繁或长时间接触水（例如，频繁洗手、涉及水或湿物质的工作），尤其是使用清洁剂，是常见的诱因，尤其是在特应性患者中。
手足皮炎的诊断
临床评估
手足皮炎的诊断通常依赖发病部位及皮损的表现。
鉴别诊断 手足皮炎包括
真菌感染
掌跖银屑病
真菌感染, 有类似皮肤炎症反应，也会引起瘙痒、红斑和脱屑。水泡和水泡可能会变得明显（大疱性癣），通常仅在手和脚上可见，如手足皮炎。当存在时，最有区别的区别特征是由于皮肤中皮肤癣菌的离心生长而导致的真菌感染的特征性环形。
掌跖银屑病 也可能难以与手足皮炎鉴别。有助于分化的掌跖银屑病特征包括界限分明的红斑和鳞状斑块、无菌脓疱和银屑病的其他迹象，例如银屑病指甲变化和其他部位的银屑病斑块。此外，手足皮炎也可能出现水泡，但不是掌跖银屑病的特征。但是，水泡和脓疱都可见，例如：
当多汗性皮炎和掌跖银屑病共存时
当多汗性皮炎中的水泡被重复感染时
当掌跖银屑病患者变得敏感（例如，对局部皮质类固醇）并发展为过敏性接触性皮炎时
当过敏性接触反应引发（koebnerized）掌跖银屑病时
皮炎以外的许多疾病都会影响手和脚。其中有
遗传性大疱性表皮松解症 （许多不同的亚型）
Keratolysis exfoliativa（板层多汗症）
手足综合征
角质剥脱性角质炎 （也称为板层性多汗症或大疱性多汗病）不是皮肤炎症（因此也不是皮炎）。它影响手和脚，特点是手和脚掌侧出现环状红斑，伴有充满空气的水泡，随后可能会脱皮。白色鳞片的小环形衣领可能会影响手掌（脚底较少），但不会影响手背和脚。不存在充满液体的水泡。温暖的天气、多汗症、摩擦和水接触可能会加剧角质层松解性剥脱。
手足综合症 已知有多种术语，包括肢端红斑、掌跖红斑、手掌和足底毒性红斑、Burgdorf 反应和化疗毒性红斑。 它代表由某些全身性化学疗法（例如，卡培他滨、阿糖胞苷、氟尿嘧啶、伊达比星、多柔比星、紫杉烷、甲氨蝶呤、顺铂、替加氟）引起的皮肤毒性。 症状始于手掌和/或足底刺痛，随后出现水肿和压痛、对称的红斑，尤其是在远端指骨的脂肪垫上。手掌和脚底可能会出现疼痛、麻木、剥落或起泡。