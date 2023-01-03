皮炎的一个标志性组织学特征是表皮角质形成细胞之间的水肿（海绵病）。当足够的水肿积聚时，细胞间粘附（桥粒）破裂，形成微泡。微泡只有在它们放大后才在宏观上可见。在手和脚以外的区域，这些囊泡通常会迅速破裂而不会被注意到。然而，在手和脚上，由于角质层较厚，水泡往往会持续更长时间并变得可见。这些囊泡的可见性表明有汗湿性皮炎（用词不当，因为它与出汗或异常汗腺无关）。

最严重的湿疹性皮炎，即汗疱疹，其特点是水泡的凝聚形成较大的鼓包。汗疱疹在手上被称为掌汗疱，在脚上被称为跖汗疱，在手和脚上被称为掌跖汗疱。