妊娠期使用社交和违禁药品

吸烟是孕妇最常见的嗜好。 烟中的一氧化碳和尼古丁导致缺氧和血管收缩，增加了以下的风险：

母亲吸烟，新生儿更容易发生先天性无脑畸形、先天性心脏缺陷、唇腭裂、婴儿猝死综合征、体格和智力发育障碍以及行为问题。 戒烟和控制吸烟可降低上述风险。

暴露于二手烟同样可对胎儿造成伤害。

酒精是最常使用的致畸剂。 孕期饮酒增加自发流产的危险。 危险可能与摄入酒精的量有关，但并不知道安全摄入量究竟是多少。 经常饮酒降低出生体重1～1.3kg。 酗酒，尤其是只要每天饮用45mL纯酒精（相当于3次饮酒），可造成胎儿酒精综合征。 此综合征发生率为2.2/1000次活产；包括胎儿生长受限、面部和心血管缺陷以及神经系统发育异常。 它是智力障碍的主要原因，并可能导致新生儿因生长迟缓而死亡。

兴奋剂如 可卡因 或甲基苯丙胺对胎儿有间接风险（例如，孕产妇中风或怀孕期间死亡）。它们的使用也可能导致胎儿血管收缩和缺氧。 反复使用增加了以下风险：

尽管大麻的主要代谢产物可通过胎盘，但是以消遣为目的使用大麻并不一定增加先天性畸形或胎儿生长受限的风险。怀孕期间使用大麻与不良妊娠结局有关，包括小于胎龄、 早产，以及婴儿神经发育和行为问题。随着时间的推移，一些州越来越容易获得和广泛使用大麻的趋势可能会使人们更好地了解大麻的影响。

浴盐 是指一组由各种安非他明类物质制成的设计非法药物;这些药物在怀孕期间越来越多地被使用。 虽然效果知之甚少，胎儿血管收缩和缺氧是可能的，并有死胎，胎盘早搏，并可能先天性畸形的危险。

致幻剂 根据不同的药物，增加如下的风险：

自发流产

早产和分娩

戒断综合征 在胎儿或新生儿

致幻剂包括二亚甲基苯丙胺（MDMA，或迷魂药），迷奸药，氯胺酮，甲基苯丙胺，和LSD（麦角酰二乙胺）。

阿片类药物 （例如，海洛因、美沙酮、吗啡）很容易穿过胎盘，因此可能导致胎儿 阿片类药物依赖。 新生儿可能在出生后6小时至8天内出现撤药症状。 但阿片类药物的使用很少导致先天性畸形。 与美沙酮相比，阿片类药物部分激动剂疗法（例如丁丙诺啡）可能会降低新生儿戒断风险，并且越来越多地用于妊娠期间阿片类药物依赖的患者。

妊娠期间使用 阿片类药物 会增加妊娠并发症的风险，例如

自发流产

胎位异常

早产

海洛因会增加小于胎龄儿的风险。

大量摄入咖啡因是否会增加围产期风险尚不清楚。少量的咖啡因摄入（例如每天一杯咖啡）对胎儿影响很小或没有影响，但一些数据表明，除外烟草和酒精的影响，大量食用咖啡因（每天>7杯咖啡）增加死产、早产、低体重出生儿、自发性流产的风险。 去咖啡因饮料理论上对胎儿影响很小。

孕期使用服用阿斯巴甜（食用糖替代物）经常引起质疑。 阿司帕坦最常见的代谢产物，苯丙氨酸，通过活跃的胎盘运输在胎儿身上聚集；到达毒性作用浓度时可能造成智力发育迟缓。 然而，摄取通常的食用量时，胎儿体内的苯丙氨酸浓度远远没有达到毒性作用浓度。 因此，孕期适度食用阿斯巴甜（例如每天不超过1升食用苏打的量）对胎儿的毒性作用也很小。 但是，如果如果孕妇有苯丙酮尿症，禁止使用阿斯巴甜。