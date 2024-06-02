现病史 应首先询问患者出血的发生情况，包括时间和与任何致病因素的关系。应该讨论患者如何注意到出血以及她如何确定出血点是阴道。卫生纸上或马桶内的出血，有时内裤或护垫上的血迹，可能是来自生殖器、泌尿道或胃肠道。

应询问以下问题以了解出血的特征：

发病时间：出血开始的时间以及是否有任何可能的致病因素

模式：间歇性或持续性；与月经周期或性活动有关

持续时间

量：点滴出血、少量出血、月经量正常或更重；每 1 至 2 小时浸湿一次卫生巾或卫生棉条、排出血块和/或感到晕眩表明大量出血

与其他症状的关系：存在盆腔或腹部疼痛或压迫感、发烧或泌尿或肠道症状

临床医生还应询问以下内容：

月经史，包括最后一次正常月经的日期、绝经年龄（适当时）、周期长度和规律性、典型月经出血的量和持续时间

以前是否发生过异常出血以及是否查明原因

性生活史，包括可能的性侵史

正常月经周期的范围如下：频率（每24至38天一次）、规律性（最长和最短周期的长度相差<7至9天）、持续时间（4.5至8天）和失血量（5至80毫升）（见表格 正常月经参数）。

系统回顾需寻找可能提示潜在病因的症状，包括：

既往病史 应识别已知可引起阴道出血的疾病，包括近期妊娠、慢性月经不调或已知的结构性疾病（例如 子宫肌瘤， 子宫腺肌病）。临床医生应识别妇科癌症的危险因素，包括 子宫内膜癌 （肥胖、糖尿病、无对抗 雌激素 [内因性，由于慢性排卵功能障碍，或外因性，由于长期 雌激素 使用无需 孕激素])，或家族史 结肠直肠癌 或者 子宫内膜癌 50 岁之前（提示林奇综合征），以及 宫颈癌 （宫颈癌筛查异常或不充分、免疫抑制）。

药物 应包括有关使用激素避孕药、更年期激素疗法、其他激素和其他可能导致 AUB 的药物（例如抗凝剂、仅含孕激素的避孕药）的具体问题。

家史应该询问出血问题或妇科癌症。

社会历史 应该包括以下问题 家庭暴力 或近期性侵犯史。