尿检可以确认妊娠。明确妊娠的妇女应做一系列检查：

beta-hCG的定量检测水平

ABO血型和Rh血型

通常行超声检查

进行Rh测试以决定是否需要Rho（D）免疫球蛋白防止孕妇致敏。如果出血多，应行包括血常规，血型加不规则抗体筛查，或者交叉配血。对于大出血或休克，还测定凝血酶原时间/部分凝血活酶时间（PT/PTT）、纤维蛋白原水平和纤维蛋白裂解产物。

盆腔超声检查可以明确宫内妊娠。如果获得了完整的妊娠产物，也建议经阴道盆腔超声检查来确认完全流产和没有保留的妊娠产物。如果病人处于休克状态或大出血，应行床旁超声检查。

定量β-hCG水平有助于解释超声结果，但由于变异性，有时还有多胎妊娠，特定的hCG水平与胎龄之间没有绝对相关性。

然而，即使经阴道超声检查未发现宫内妊娠，仍有可能发生宫内妊娠。没有确定的 beta-hCG 水平可以排除宫内妊娠。判别区 是β-hCG水平，超过该水平，经阴道超声应能够观察到带有卵黄囊的孕囊，这一发现证实了宫内妊娠。级别 ≥ 通常使用1000至2000 mIU/mL作为区分区；然而，一些研究表明，只有当 hCG ≥ 3510 IU/L 时，才能看到孕囊（1)。应使用检测机构的差异性bian'shi水平来指导临床管理 (2)。在病情稳定的患者中，当 β-hCG 水平接近这一区分水平时，连续超声检查可以帮助指导管理。

超声检查可以帮助鉴别黄体囊肿破裂和妊娠滋养细胞疾病。它可以显示不完全流产、流产合并感染及稽留流产患者宫腔内的妊娠物。

如果患者情况稳定，异位妊娠可能不大，可门诊随访beta-hCG水平。正常情况下，至孕41天的beta-hCG倍增时间是1.4到2.1天；异位妊娠（和流产）的beta-hCG水平低于相应停经时间，倍增也较慢。 如果临床上中度或高度怀疑异位妊娠（例如，大出血，附件压痛，或两者都有），可行诊断性刮宫或或扩张清宫术(D & C)，或诊断性腹腔镜检查。