尽管肾小球基底膜是阻止大分子（如大多数血浆蛋白、主要为白蛋白）漏出的有效屏障，仍有小部分蛋白质可通过毛细血管基底膜进入肾小球滤液中。其中一些蛋白可被近端小管降解、重吸收，但有一些被分泌进入尿液。 正常尿蛋白排泄量上限为150mg/d，可通过收集24小时尿测定或由随机尿蛋白/肌酐比值估计（比值>0.3为异常）。白蛋白正常值为30mg/d。 白蛋白排泄量在 30 到 300 毫克/天（20 到 200 微克/分钟）之间被认为是中度增加的白蛋白尿（微量白蛋白尿），按照新术语，更高的水平被认为是蛋白尿严重增加。

蛋白尿的机制可分类以下几种

肾小球性

肾小管性

溢出性

功能性

肾小球性蛋白尿由肾小球疾病产生，多有肾小球通透性增加，导致过多的血浆蛋白（有时总量很大）进入滤液中。

肾小管性蛋白尿发生在肾小管间质疾病，此时近端小管重吸收蛋白功能受损，导致蛋白尿（主要为小分子蛋白，如免疫球蛋白轻链，而不是白蛋白）。 病因往往伴随其他肾小管功能缺陷（如丢失碳酸氢盐，葡萄糖尿、氨基酸尿），有时合并肾小球病理改变（同样可导致蛋白尿）

溢出性蛋白尿发生机制为尿中存在过多的小分子血浆蛋白（如多发性骨髓瘤产生的免疫球蛋白轻链），超出近端肾小管重吸收能力，而出现在尿中。

功能性蛋白尿发生在肾脏血流增多时（如运动、发热、高输出型心力衰竭），可输送过多的蛋白质到肾单位，结果尿中蛋白也增多（通常<1g/d）。当肾血流量正常后，功能性蛋白尿可消失。

体位性蛋白尿是一种良性改变（主要见于儿童和青少年），蛋白尿主要在病人站立位时出现。在行走时（往往直立），尿中蛋白含量多，平卧时尿中蛋白含量少。功能性蛋白尿预后良好，不需特殊干预。