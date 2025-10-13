skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

成人黄疸的发病机制和病因

成人黄疸的发病机制和病因

机制

示例

临床表现*

高非结合胆红素血症

胆红素生成增加

常见：溶血

少见：大血肿的吸收，无效的红细胞生成

很少或者没有肝胆系统疾病的临床表现；有时有贫血、瘀斑

血胆红素水平常<3.5mg/dL（<59micromol/L），尿中无胆红素，氨基转移酶水平正常

肝脏摄取胆红素减少

常见：心力衰竭

少见：药物、禁食、门体分流

肝脏结合减少

常见：Gilbert综合征

较少见：炔雌醇Crigler-Najjar综合征甲状腺功能亢进症

结合型高胆红素血症†

肝细胞功能障碍

常见：药物毒物病毒性肝炎

少见：酒精性肝病血色病原发性胆汁性胆管炎原发性硬化性胆管炎脂肪性肝炎Wilson病

转氨酶水平通常>500U/L（8.35µkat/L）

肝内胆汁淤积

常见：酒精性肝病药物毒物病毒性肝炎

少见：浸润性疾病和其他原因（例如，淀粉样变性淋巴瘤结节病结核）、妊娠、原发性胆汁性胆管炎脂肪性肝炎

黄疸逐渐出现，有时有瘙痒

严重情况下可以出现白陶土色便、脂肪泻

如果长期存在，可以出现体重下降

碱性磷酸酶和γ-谷氨酰转移酶的水平常>3倍正常值

转氨酶 的水平<200U/L(3.34 microkat/L)

肝外胆汁淤积

常见：胆总管结石胰腺癌

少见：急性胆管炎、胰腺假性囊肿、原发性硬化性胆管炎、既往手术引起的胆总管狭窄、其他肿瘤

取决于病因，表现可能与肝内胆汁淤积的表现相似或者表现为更急性（例如，胆总管结石或者急性胰腺炎引起的腹痛或者呕吐）

碱性磷酸酶和GGT的水平常>3倍正常值

转氨酶水平<200 U/L (3.34 µkat/L)

其他少见的发病机制

先天性疾病（主要是 Dubin-Johnson综合征Rotor综合征

肝酶正常

*存在引起黄疸的疾病的症状和体征。

†尿液中出现胆红素。

GGT =γ-谷氨酰转肽酶。

*存在引起黄疸的疾病的症状和体征。

†尿液中出现胆红素。

GGT =γ-谷氨酰转肽酶。

在这些主题中