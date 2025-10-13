成人黄疸的发病机制和病因
机制
示例
临床表现*
高非结合胆红素血症
胆红素生成增加
常见：溶血
少见：大血肿的吸收，无效的红细胞生成
很少或者没有肝胆系统疾病的临床表现；有时有贫血、瘀斑
血胆红素水平常<3.5mg/dL（<59micromol/L），尿中无胆红素，氨基转移酶水平正常
肝脏摄取胆红素减少
常见：心力衰竭
少见：药物、禁食、门体分流
—
肝脏结合减少
常见：Gilbert综合征
较少见：炔雌醇、Crigler-Najjar综合征、甲状腺功能亢进症
—
结合型高胆红素血症†
肝细胞功能障碍
转氨酶水平通常>500U/L（8.35µkat/L）
肝内胆汁淤积
黄疸逐渐出现，有时有瘙痒
严重情况下可以出现白陶土色便、脂肪泻
如果长期存在，可以出现体重下降
碱性磷酸酶和γ-谷氨酰转移酶的水平常>3倍正常值
转氨酶 的水平<200U/L(3.34 microkat/L)
肝外胆汁淤积
取决于病因，表现可能与肝内胆汁淤积的表现相似或者表现为更急性（例如，胆总管结石或者急性胰腺炎引起的腹痛或者呕吐）
碱性磷酸酶和GGT的水平常>3倍正常值
转氨酶水平<200 U/L (3.34 µkat/L)
其他少见的发病机制
先天性疾病（主要是 Dubin-Johnson综合征 和Rotor综合征）
肝酶正常
*存在引起黄疸的疾病的症状和体征。
†尿液中出现胆红素。
GGT =γ-谷氨酰转肽酶。