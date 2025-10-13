获得性耳聋的一些原因
原因*
有提示意义的临床表现
诊断方法†
外耳（传导性聋）
阻塞（例如：耵聍、异物、外耳道炎，或罕见的肿瘤）
耳部检查时可见
耳镜
中耳（传导性聋）
耳聋可以是波动性的；
有时有头晕、疼痛或耳闷；
鼓膜通常是异常的；
通常有急性中耳炎病史或其他致病事件
耳镜检查
鼓室图
慢性耳分泌物
通常可见穿孔
外耳道内肉芽或息肉组织
有时可见胆脂瘤
耳镜检查
对于胆脂瘤，CT或MRI
耳外伤‡
明显的病史
常可见鼓膜穿孔，外耳道内或鼓膜后（若鼓膜完整）有血迹
耳镜检查
耳硬化症‡
家族史
发病年龄在20~30岁之间
慢性进展
鼓室图
肿瘤 （良性和恶性）
单侧耳聋
耳镜下经常可见病变部位
CT或MRI
内耳（感音性聋）
遗传性疾病（例如：连接蛋白26突变，Waardenburg综合征，Usher综合征，Pendred综合征）
有时有阳性家族史（但通常为阴性）
近亲
连接蛋白26突变是绝大多数非综合征性听力损失的主要原因，应首先进行筛查
有时白色的额发或不同颜色的眼睛提示Waardenburg综合征
视力和听力同时丧失提示为Usher综合征
基因检测
CT和/或MRI
自身免疫性内耳疾病
双侧波动性或进行性听力损失
血清学检测（排除系统性风湿病和其他自身免疫性疾病）
通常有明显的病史
临床评估
男性＞55岁，女性＞65岁
渐进性的，双侧耳聋
神经检查正常
临床评估
耳毒性药物 （例如：阿司匹林、氨基糖苷类抗生素、万古霉素、顺铂、呋塞米、利尿酸、奎宁）
用药史
双侧耳聋
各种各样的前庭症状
肾衰竭
临床评估
血药浓度检测
明显的感染史
感染开始时或不久之后开始出现症状
临床评估
关节炎，皮疹
有时有视力或眼部刺激的急剧变化
经常有相关疾病的病史
血清学检测
单侧波动性、发作性听力损失，伴有耳闷、耳鸣和眩晕
钆增强MRI以排除肿瘤
气压伤（伴有外淋巴瘘管）‡
明确的压力改变病史（例如：水肺潜水、飞机急速下降）或外耳道受击打病史
有时有严重的耳痛或眩晕
鼓室压测试和平衡功能测试
颞骨CT扫描
眩晕持续时行手术探查
头外伤（伴有颅底骨折或耳蜗震荡）‡
明显的外伤史
可能有前庭症状、面瘫
有时鼓膜后方可见血液、脑脊液漏或乳突上可见瘀斑
CT或MRI
听神经病‡
声音检测良好，但言语理解能力差
听觉测试（听觉脑干反应 [ABR]、耳声发射）
MRI
中枢神经系统(神经性耳聋)
单侧耳聋，经常伴耳鸣
前庭功能异常
有时有面神经或三叉神经受累症状
钆增强MRI
脱髓鞘疾病（例如：多发性硬化）
单侧耳聋
多灶性神经功能缺损
缓解复发症状
头颅MRI
有时行腰穿
*各组病因按照大致发病率顺序排列
†所有患者应该进行耳镜检查和听力学检测
‡可能会出现传导性和感音性混合听力损失
CSF=脑脊液；TM=鼓膜。