引起急性视力下降的一些疾病
病因
暗示性症状或体征
诊断处理
不伴眼痛的急性视力下降
一过性黑矇
单眼失明持续数分钟至数小时（如果是脑血管疾病引起的，则通常 < 5分钟）
有时为 Hollenhorst 斑块（动脉闭塞部位的折射物体）
有时眼睛检查正常
动脉炎性缺血性视神经病变（通常见于 巨细胞（颞侧）动脉炎患者）
有时视盘苍白肿胀，周围出血，视网膜动脉或其分支闭塞
有时只有视力下降
有时头痛、下巴或舌头跛行、颞动脉压痛或肿胀
有时有近端肌肉疼痛伴强直（ 风湿性多肌痛所致）
红细胞沉降率（ESR），C反应蛋白水平（CRP），血小板计数
颞动脉活检
功能性视力下降（不常见）
正常瞳孔光反射，阳性视动震颤，眼科检查未见客观异常体征
有时会夸大器质性眼病的严重程度
常常无法写名字或者将分开的双手合起
有时尽管主诉有严重的视力丧失，但是情绪冷漠
病史和体格检查
如果怀疑该诊断，进行眼科检查和视觉诱发电位检查
年龄相关性黄斑变性中新生血管引起的黄斑出血
黄斑及其周围组织内部或者深部的出血灶
眼底镜检查
光学相干断层扫描
非动脉炎型缺血性视神经病变
视盘的水肿和出血
有时有下方和中心视野的缺损
血沉，C反应蛋白和血小板计数
可考虑颞动脉活检以排除巨细胞动脉炎
眼型偏头痛
通常持续10～60分钟的闪烁暗点、马赛克样图案或者完全的视力丧失，常随后出现头痛
双侧的，但如果暗点偏离中心，则可能看起来是单眼的（即，双眼右半场的视觉障碍可能会被感知为仅在右眼中）
常见于年轻患者
病史和体格检查，包括眼科检查
几乎瞬时发作，有时出现 Hollenhorst 斑块（动脉闭塞部位的折射物体）
发病数小时后才能看见苍白的视网膜和樱桃红色的中央凹
有时为 Hollenhorst 斑块（动脉闭塞部位的折射物体）
存在血管性疾病的危险因素
中风评估:
近期增加的漂浮物和（或）闪光幻觉（闪光感）
视野缺损
视网膜检查异常（如脱离的视网膜表现为苍白的类似降落伞样鼓起的改变）
危险因素（如外伤、眼部手术、高度近视；男性，年老）
眼科评估
有时眼部超声检查
频繁、多发、弥漫分布的视网膜出血
眼底镜检查
光学相干断层扫描
双侧对称（同侧）的视野缺损，未受损部位视野的视敏度无下降（双侧枕叶病变例外且少见，但可发生于基底动脉阻塞）
存在动脉粥样硬化的危险因素
中风评估:
玻璃体积血
既往有眼前漂浮物或者蜘蛛网样物体
眼科评估
可行 眼部超声波检查了解视网膜情况
伴有眼痛的急性视力下降
光晕、恶心、头痛、畏光、结膜充血、角膜水肿、浅前房、眼压通常>30-35 mmHg
急诊眼科检查
前房角镜检查
荧光素染色和（或）裂隙灯检查可见角膜溃疡灶
危险因素（如创伤、隐形眼镜佩戴史）
眼科评价
漂浮物、结膜充血、眼底红光反射减弱和（或）前房积脓
危险因素（近期眼部手术或眼内注射、外伤性眼球破裂、眼内异物[例如金属间敲击操作后]、真菌血症或菌血症）
立即进行眼科评估并开展微生物学检测（例如，抽取物革兰氏染色与培养，若怀疑为内源性眼内炎则需进行血液及尿液培养）
通常轻度疼痛伴眼球运动，传入瞳孔缺损(发生早期)
视野缺损，典型的是中央缺损
色觉检查显示异常
有时有视盘水肿
钆增强MRI检查以明确多发性硬化及相关疾病
CRP=C反应蛋白；ECG=心电图；ESR=红细胞沉降率。