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引起急性视力下降的一些疾病

引起急性视力下降的一些疾病

病因

暗示性症状或体征

诊断处理

不伴眼痛的急性视力下降

一过性黑矇

单眼失明持续数分钟至数小时（如果是脑血管疾病引起的，则通常 < 5分钟）

有时为 Hollenhorst 斑块（动脉闭塞部位的折射物体）

有时眼睛检查正常

中风评估：

  • 颈动脉超声检查

  • 超声心动图

  • 颈动脉和脑部的磁共振血管成像或CT血管成像

  • 心电图 （ECG）

  • 连续心律监测

  • 如有条件，立即转诊至卒中中心

动脉炎性缺血性视神经病变（通常见于 巨细胞（颞侧）动脉炎患者）

有时视盘苍白肿胀，周围出血，视网膜动脉或其分支闭塞

有时只有视力下降

有时头痛、下巴或舌头跛行、颞动脉压痛或肿胀

有时有近端肌肉疼痛伴强直（ 风湿性多肌痛所致）

红细胞沉降率（ESR），C反应蛋白水平（CRP），血小板计数

颞动脉活检

功能性视力下降（不常见）

正常瞳孔光反射，阳性视动震颤，眼科检查未见客观异常体征

有时会夸大器质性眼病的严重程度

常常无法写名字或者将分开的双手合起

有时尽管主诉有严重的视力丧失，但是情绪冷漠

病史和体格检查

如果怀疑该诊断，进行眼科检查和视觉诱发电位检查

年龄相关性黄斑变性中新生血管引起的黄斑出血

黄斑及其周围组织内部或者深部的出血灶

眼底镜检查

光学相干断层扫描

非动脉炎型缺血性视神经病变

视盘的水肿和出血

有时有下方和中心视野的缺损

存在危险因素（如 糖尿病高血压和低血压发作）

血沉，C反应蛋白和血小板计数

可考虑颞动脉活检以排除巨细胞动脉炎

眼型偏头痛

通常持续10～60分钟的闪烁暗点、马赛克样图案或者完全的视力丧失，常随后出现头痛

双侧的，但如果暗点偏离中心，则可能看起来是单眼的（即，双眼右半场的视觉障碍可能会被感知为仅在右眼中）

常见于年轻患者

病史和体格检查，包括眼科检查

视网膜动脉阻塞

几乎瞬时发作，有时出现 Hollenhorst 斑块（动脉闭塞部位的折射物体）

发病数小时后才能看见苍白的视网膜和樱桃红色的中央凹

有时为 Hollenhorst 斑块（动脉闭塞部位的折射物体）

存在血管性疾病的危险因素

中风评估:

  • 血沉、C反应蛋白和血小板计数检查以排除巨细胞动脉炎

  • 颈动脉超声检查

  • 超声心动图

  • 可考虑行脑部核磁共振成像（MRI）或计算机断层成像(CT)

  • 心电图

  • 连续心律监测

  • 如果有条件，立即转诊至卒中中心

视网膜脱离

近期增加的漂浮物和（或）闪光幻觉（闪光感）

视野缺损

视网膜检查异常（如脱离的视网膜表现为苍白的类似降落伞样鼓起的改变）

危险因素（如外伤、眼部手术、高度近视；男性，年老）

眼科评估

有时眼部超声检查

视网膜静脉阻塞

频繁、多发、弥漫分布的视网膜出血

危险因素（如糖尿病高血压、高血黏度综合征， 镰状细胞性贫血

眼底镜检查

光学相干断层扫描

短暂性脑缺血发作卒中

双侧对称（同侧）的视野缺损，未受损部位视野的视敏度无下降（双侧枕叶病变例外且少见，但可发生于基底动脉阻塞）

存在动脉粥样硬化的危险因素

中风评估:

  • 颈动脉超声检查

  • 超声心动图

  • 脑部 MRI 或 CT 的考虑

  • 心电图

  • 连续心律监测

  • 如果有条件，立即转诊至卒中中心

玻璃体积血

既往有眼前漂浮物或者蜘蛛网样物体

危险因素（如糖尿病、视网膜裂孔、镰状细胞性贫血、外伤）

眼科评估

可行 眼部超声波检查了解视网膜情况

伴有眼痛的急性视力下降

急性闭角型青光眼

光晕、恶心、头痛、畏光、结膜充血、角膜水肿、浅前房、眼压通常>30-35 mmHg

急诊眼科检查

前房角镜检查

角膜溃疡

荧光素染色和（或）裂隙灯检查可见角膜溃疡灶

危险因素（如创伤、隐形眼镜佩戴史）

眼科评价

眼内炎

漂浮物、结膜充血、眼底红光反射减弱和（或）前房积脓

危险因素（近期眼部手术或眼内注射、外伤性眼球破裂、眼内异物[例如金属间敲击操作后]、真菌血症或菌血症）

立即进行眼科评估并开展微生物学检测（例如，抽取物革兰氏染色与培养，若怀疑为内源性眼内炎则需进行血液及尿液培养）

视神经炎

通常轻度疼痛伴眼球运动，传入瞳孔缺损(发生早期)

视野缺损，典型的是中央缺损

色觉检查显示异常

有时有视盘水肿

钆增强MRI检查以明确多发性硬化及相关疾病

CRP=C反应蛋白；ECG=心电图；ESR=红细胞沉降率。

CRP=C反应蛋白；ECG=心电图；ESR=红细胞沉降率。

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