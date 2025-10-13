儿童咳嗽某些原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
急性
细菌性气管炎（罕见）
上呼吸道样前驱症状、喘鸣、咳嗽、高热、呼吸困难、中毒症状、脓痰
前后位和侧位颈部X线片
可能需支气管镜检查
鼻漏、气促、喘鸣、湿啰音、回缩、鼻翼煽动、可能的咳后呕吐
24月内的婴儿；3-6月龄婴儿最为常见
病史和体格检查
有时需行胸部X线检查
有时鼻拭子用于快速病毒抗原或PCR检测或病毒培养
发烧、鼻塞、流涕、喉咙痛、胸闷、呼吸急促、喘息、湿啰音、缺氧
快速病毒抗原或PCR检测
有时需行胸部X线检查
上呼吸道样前驱症状、咳嗽（夜间加重）、喘鸣、鼻翼扇动、回缩、气促
病史和体格检查
有时需前后位和侧位颈部X线检查
接触烟草烟雾、香水或环境污染物
病史和体格检查
会厌炎（罕见）
突然发作、高热、烦躁、显著焦虑、喘鸣、呼吸困难、流涎、中毒表现
如果病情稳定且临床可疑度较低，则行颈部侧位X线检查
否则，需要在手术室行直接喉镜检查
异物吸入
突然出现咳嗽和/或呛咳
初期无发热
无上呼吸道前驱症状
儿童附近有小物体或玩具
胸片（吸气相和呼气相）
必要时支气管镜检查
肺炎（病毒、细菌）
病毒： 上呼吸道感染前驱症状、发热、哮鸣、间断性或阵发性咳嗽、可能的肌肉痛或胸膜炎性胸痛
可能增加呼吸功增加、弥漫性啰音、鼾音或哮鸣音
细菌： 发热、病态面容、胸痛、气促，可能性的胃痛或呕吐
局灶性实变的体征包括局限性湿啰音、鼾音、呼吸音减弱、羊鸣音和叩诊浊音
病史和体格检查
有时需行胸部X线检查
在入睡前或早上醒来时咳嗽
有时会出现流鼻涕、鼻塞；鼻子两侧疼痛；前额、上颚、牙齿或双眼之间疼痛；头痛及喉咙痛
病史和体格检查
必要时CT检查
鼻漏、鼻黏膜红肿、可能发烧和喉咙痛、砂粒样颈部淋巴结肿大（许多小的无触痛结节）
病史和体格检查
慢性*
气道病变（气管软化、气管食管瘘）
气管软化：先天性喘鸣或犬吠样咳嗽、可能的呼吸困难
气管食管瘘：羊水过多（如果伴有食道闭锁）、咳嗽或进食引起的呼吸窘迫、复发性肺炎病史
气管软化：气道透视和/或支气管镜
气管食管瘘：尝试经导管进入胃（有助于诊断有食管闭锁的TEF）
胸部X光检查
吞咽造影检查，包括食管造影
支气管镜和内镜检查
运动、过敏原、天气变化或上呼吸道感染时间歇性咳嗽
夜间咳嗽
哮喘家族史
湿疹或过敏性鼻炎病史
病史和体格检查
哮喘药物试验
肺功能测试（如果可行）
非典型肺炎（支原体，Chlamydia（衣原体））
逐渐起病
头痛，身体不适，肌肉酸痛
耳朵疼痛，鼻炎和嗓子痛
可能有哮鸣音或湿罗音
持续性咳嗽
胸部X光检查
聚合酶链反应检测
肺的出生缺陷（例如，先天性肺腺瘤样畸形）
肺内同一部位数次发生肺炎
胸部X光检查
有时需CT和MRI检查
胎粪性肠梗阻病史、复发性肺炎或喘息、生长和体重下降（以前称为生长迟缓）、粪便恶臭、杵状指或甲床发绀
新生儿筛查异常
汗液氯化物检查
直接突变分析的分子诊断
异物吸入
急性咳嗽和气哽发作史，且伴随有一段持续咳嗽发作史
可能有发热
无上呼吸道感染前驱病史
胸片（吸气相和呼气相）
支气管镜
胃食管反流
婴儿和幼儿： 喂奶后有吐奶史、喂奶时烦躁、后背僵硬和弓背（桑迪弗综合征）、生长和体重增长迟缓、反复喘息或肺炎（见婴儿胃食管反流）
年长儿童和青少年： 饭后和躺下后烧心或胸痛，夜间咳嗽，喘息，声音嘶哑，口臭，胃酸过多，恶心，腹痛，反流（见胃食管反流病）
婴儿：病史与体格检查
有时采用上呼吸道造影，以明确解剖
H2受体阻滞剂或质子泵抑制剂试验
可能需要食道PH或阻抗探头检查
大龄儿童： 病史和体格检查
H2阻滞剂或质子泵抑制剂的试验
内窥镜检查
1-2周的卡他期，有轻度上呼吸道感染症状，进展为阵发性咳嗽，进食困难，婴儿出现呼吸暂停发作，年龄较大儿童有吸气性喘鸣声，咳后呕吐
取鼻内标本做细菌培养和PCR(polymerase chain reaction)
过敏性鼻炎，伴有后鼻滴涕
头痛、眼睛发痒、喉咙痛、鼻甲苍白、后口咽部鹅卵石样改变、有过敏史、夜间咳嗽
抗组胺剂试验和/或鼻内类固醇试验
可能需要白三烯抑制剂
呼吸道感染后
有呼吸道感染并伴有持续性阵咳历史
病史和体格检查
原发性纤毛运动障碍
反复上呼吸道（中耳炎、鼻窦炎）和下呼吸道（肺炎）感染史
胸部X光检查
鼻窦X线片或CT
胸部CT
活组织（通常来自鼻窦或气道黏膜）显微镜检查，以明确是否存在纤毛异常
心源性咳嗽
持续性犬吠样咳嗽，上课时明显，玩耍和夜间无咳嗽
无发热或其他症状
病史和体格检查
存在暴露风险或暴露病史
免疫缺陷
有时发热，寒战，盗汗，全身淋巴结肿大，体重下降
结核菌素皮肤试验 (TST) 或 γ-干扰素释放试验 (IGRA)（尤其有卡介苗 [BCG] 疫苗接种史时）
痰培养（针对年龄小于5岁的儿童，或进行晨起胃吸出液培养）
胸部X光检查
* 临床医生应考虑在患者初次出现慢性咳嗽时进行胸部X光检查。
PCR=聚合酶链式反应；URI=上呼吸道感染。