儿童哭闹的某些原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
心脏
股动脉搏动或缺失
呼吸急促
咳嗽
发汗
喂养不良
收缩期射血杂音，收缩期喀喇音
胸部X光检查
心电图
超声检查
呼吸急促
咳嗽
发汗
喂养不良
第三心音（S3）奔马律
胸部X光检查
心电图
超声心动图
室上性心动过速
呼吸急促
咳嗽
发汗
喂养不良
心跳>180次/分钟（通常，婴儿220～280次/分钟；儿童：180～220次/分钟）
胸部X光检查
心电图
胃肠道
肛裂或肛裂
排便频率低，大便干硬病史
腹胀
病史和体格检查
肠鸣音亢进
呕吐伴稀便、频繁排便
病史和体格检查
喂食后反流，背拱或哭闹病史
吞咽检查
食管pH或阻抗探头检查
严重的腹部绞痛，与平静无痛苦的间歇期交替出现
嗜睡
呕吐
果酱样大便
超声检查
腹部X线检查
空气灌肠
牛奶蛋白不耐受（牛奶蛋白过敏）
呕吐
腹泻或便秘
血便
喂养不良
生长与体重增长迟滞（旧称发育不良）
皮疹
粪便血红素检测
尝试从饮食中消除牛奶蛋白（例如，使用水解配方奶粉或如果母乳喂养时从母亲饮食中去除乳蛋白）
肠扭转
胆汁性呕吐
腹部触痛、膨隆
血便
无肠鸣音
腹部X线检查
钡剂灌肠
腹股沟触痛、红斑性肿块
病史和体格检查
感染
发热
无法安抚，烦躁
嗜睡
婴儿前囟膨隆（见 新生儿细菌性脑膜炎）
年长儿童颈项强直（脑膜刺激征）（见3月龄以上婴儿细菌性脑膜炎）
腰椎穿刺行脑脊液检查
发热
揪耳或耳痛症状
鼓膜出现红斑，不透明、隆起
病史和体格检查
发热
有时咳嗽
呼吸急促
有时缺氧
听诊有时为哮鸣、湿啰音，或是呼吸音减弱
胸部X光检查
尿路感染 （UTI）
发热
可伴呕吐
尿常规和尿培养
外伤
角膜擦伤
哭泣，无其他伴随症状
荧光检测
骨折（例如，由于 虐待儿童而导致）
肿胀和/或瘀斑的部位
偏向某肢体
骨骼X线检查
头发止血带综合征
头发缠绕在肢体近端，导致手指脚趾阴茎肿胀
病史和体格检查
头部创伤合并颅内出血
高声哭泣不止
颅骨表面肿胀隆起，潜在畸形可能
头部CT
高声哭泣不止
嗜睡
癫痫发作
头部CT
视网膜检查
骨骼检查
针对年龄的儿童虐待评估
其他
阴囊肿胀、红斑、不对称
提睾反射消失
阴囊多普勒超声或核扫描
疫苗反应
近来免疫接种史
病史和体格检查