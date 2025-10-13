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受累关节≥5个的病因*

受累关节≥5个的病因*

病因

有提示意义的临床表现

诊断†

急性风湿热

严重的游走性疼痛，主要影响腿部、肘部和腕部的大关节

压痛比肿胀更严重

关节外表现，如发热、心功能不全的症状和体征、舞蹈病、皮下结节和皮疹

链球菌感染性咽炎史

特定的（Jones）临床诊断标准

A组链球菌感染检查（如培养，快速链球菌检查，抗链球菌O和抗脱氧核糖核酸酶B滴度）

心电图和超声心动图

血红蛋白病（如镰状细胞病地中海贫血

疼痛通常靠近关节，但有时在关节内，有时对称分布

非洲裔或地中海裔儿童或年轻患者，发病时常有已知的疾病

血红蛋白电泳

过度活动综合征（例如，埃勒斯-当洛斯综合征马凡综合征，良性关节过度活动）

多关节痛，很少有关节炎

复发性关节半脱位

有时，皮肤松弛过度

通常有关节过度活动的家族史

对于马凡综合征和埃勒斯-当洛斯综合征，可能有年轻时或中年发生主动脉瘤或主动脉夹层的家族史。

病史和体格检查

有时进行基因检测（对于过度活动型埃勒斯-当洛斯综合征，尚无基因检测可用）

细菌感染性（化脓性）关节炎（通常单关节）

急性关节炎疼痛剧烈，伴有关节积液

有时存在免疫抑制或性传播感染（STI）的危险因素

关节穿刺术

病毒感染性关节炎（包括细小病毒B19乙型肝炎病毒丙型肝炎病毒肠道病毒风疹病毒腮腺炎病毒人类免疫缺陷病毒

急性关节炎

关节疼痛和肿胀比细菌感染性关节炎较轻

其他全身症状取决于病毒感染的类型（如黄疸见于乙肝，全身淋巴结肿大见于HIV病毒感染）

根据临床进行病毒血清学检测（例如对可疑的乙肝患者检测乙肝表面抗原和乙肝核心抗体IgM）

幼年特发性关节炎

幼年起病的关节症状

表现为少关节炎伴葡萄膜炎，或伴有全身症状（斯蒂尔病——发热、皮疹、淋巴结肿大、脾肿大、胸腔积液和/或心包积液）

病史和体格检查

抗核抗体，类风湿因子和HLA-B27检测

其他系统性风湿性疾病（例如， 干燥综合征炎性肌病风湿性多肌痛系统性硬化症

针对特定疾病的表现形式，包括具体的皮肤病表现（皮肌炎），吞咽困难，严重雷诺综合征或指端硬化（系统性硬化症），肌肉酸痛（风湿性多肌痛），或眼干和口干（干燥综合征）

病史和体格检查

有时需要X线片和/或血清学检测（如干燥症的抗Ro/SSA和抗La/SSB，系统性硬化症的抗Scl-70）

有时需作皮肤和肌肉活检

银屑病关节炎

关节受累的五种类型之一，包括与类风湿关节炎和少关节炎类似的多关节炎

关节外表现，如银屑病、指/趾甲营养不良、葡萄膜炎、肌腱炎和指炎（腊肠指）

病史和体格检查

X线检查

类风湿关节炎

累及小关节和大关节的对称性关节炎

很少以单关节或寡关节起病

在青壮年中更常见，但可在任何年龄发病

晚期有时会关节畸形

病史和体格检查

类风湿因子和抗环瓜氨酸肽（CCP）检测

X线检查

血清病

关节痛比关节炎更常见

发热，淋巴结肿大，和皮疹

症状出现前21天内有血制品接触史

病史和体格检查

系统性红斑狼疮

关节痛往往比关节炎更多见

Jaccoud 关节病

全身表现，如皮疹（如颧部红斑），黏膜病变（如口腔溃疡），浆膜炎（如胸膜炎，心包炎），肾小球肾炎的表现

女性更常见

病史和体格检查

抗核抗体，抗dsDNA，全血细胞计数（白细胞减少症或血小板减少症），尿液分析，肌酐和肝酶的化学分析

系统性血管炎（如免疫球蛋白A相关性血管炎 [以前称为过敏性紫癜]，结节性多动脉炎肉芽肿性多血管炎

关节痛往往比关节炎更多见

关节外症状，常涉及多个器官系统（例如，腹痛，肾功能衰竭，肺炎，鼻窦症状，皮损可包括皮疹，紫癜，结节和溃疡）

根据临床指征进行血清学检查（例如，疑似肉芽肿性多血管炎时进行抗中性粒细胞胞浆抗体检测）

必要时进行活检（例如，肾、皮肤或肺活检）

* 这类疾病也可表现为寡关节炎（受累关节数≤4个）。

†急性关节积液或炎症患者应进行关节穿刺术（包括细胞计数、革兰氏染色、培养和结晶检查），通常还应检查红细胞沉降率（ESR）和C反应蛋白（CRP）。X线往往是不必要的。

dsDNA= 双链DNA。

* 这类疾病也可表现为寡关节炎（受累关节数≤4个）。

†急性关节积液或炎症患者应进行关节穿刺术（包括细胞计数、革兰氏染色、培养和结晶检查），通常还应检查红细胞沉降率（ESR）和C反应蛋白（CRP）。X线往往是不必要的。

dsDNA= 双链DNA。

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