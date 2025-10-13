受累关节≥5个的病因*
病因
有提示意义的临床表现
诊断†
急性风湿热
严重的游走性疼痛，主要影响腿部、肘部和腕部的大关节
压痛比肿胀更严重
关节外表现，如发热、心功能不全的症状和体征、舞蹈病、皮下结节和皮疹
链球菌感染性咽炎史
特定的（Jones）临床诊断标准
A组链球菌感染检查（如培养，快速链球菌检查，抗链球菌O和抗脱氧核糖核酸酶B滴度）
心电图和超声心动图
疼痛通常靠近关节，但有时在关节内，有时对称分布
非洲裔或地中海裔儿童或年轻患者，发病时常有已知的疾病
血红蛋白电泳
过度活动综合征（例如，埃勒斯-当洛斯综合征，马凡综合征，良性关节过度活动）
多关节痛，很少有关节炎
复发性关节半脱位
有时，皮肤松弛过度
通常有关节过度活动的家族史
对于马凡综合征和埃勒斯-当洛斯综合征，可能有年轻时或中年发生主动脉瘤或主动脉夹层的家族史。
病史和体格检查
有时进行基因检测（对于过度活动型埃勒斯-当洛斯综合征，尚无基因检测可用）
细菌感染性（化脓性）关节炎（通常单关节）
急性关节炎疼痛剧烈，伴有关节积液
有时存在免疫抑制或性传播感染（STI）的危险因素
关节穿刺术
急性关节炎
关节疼痛和肿胀比细菌感染性关节炎较轻
其他全身症状取决于病毒感染的类型（如黄疸见于乙肝，全身淋巴结肿大见于HIV病毒感染）
根据临床进行病毒血清学检测（例如对可疑的乙肝患者检测乙肝表面抗原和乙肝核心抗体IgM）
幼年起病的关节症状
表现为少关节炎伴葡萄膜炎，或伴有全身症状（斯蒂尔病——发热、皮疹、淋巴结肿大、脾肿大、胸腔积液和/或心包积液）
病史和体格检查
抗核抗体，类风湿因子和HLA-B27检测
针对特定疾病的表现形式，包括具体的皮肤病表现（皮肌炎），吞咽困难，严重雷诺综合征或指端硬化（系统性硬化症），肌肉酸痛（风湿性多肌痛），或眼干和口干（干燥综合征）
病史和体格检查
有时需要X线片和/或血清学检测（如干燥症的抗Ro/SSA和抗La/SSB，系统性硬化症的抗Scl-70）
有时需作皮肤和肌肉活检
关节受累的五种类型之一，包括与类风湿关节炎和少关节炎类似的多关节炎
关节外表现，如银屑病、指/趾甲营养不良、葡萄膜炎、肌腱炎和指炎（腊肠指）
病史和体格检查
X线检查
累及小关节和大关节的对称性关节炎
很少以单关节或寡关节起病
在青壮年中更常见，但可在任何年龄发病
晚期有时会关节畸形
病史和体格检查
类风湿因子和抗环瓜氨酸肽（CCP）检测
X线检查
血清病
关节痛比关节炎更常见
发热，淋巴结肿大，和皮疹
症状出现前21天内有血制品接触史
病史和体格检查
关节痛往往比关节炎更多见
Jaccoud 关节病
全身表现，如皮疹（如颧部红斑），黏膜病变（如口腔溃疡），浆膜炎（如胸膜炎，心包炎），肾小球肾炎的表现
女性更常见
病史和体格检查
抗核抗体，抗dsDNA，全血细胞计数（白细胞减少症或血小板减少症），尿液分析，肌酐和肝酶的化学分析
系统性血管炎（如免疫球蛋白A相关性血管炎 [以前称为过敏性紫癜]，结节性多动脉炎 ，肉芽肿性多血管炎 ）
关节痛往往比关节炎更多见
关节外症状，常涉及多个器官系统（例如，腹痛，肾功能衰竭，肺炎，鼻窦症状，皮损可包括皮疹，紫癜，结节和溃疡）
根据临床指征进行血清学检查（例如，疑似肉芽肿性多血管炎时进行抗中性粒细胞胞浆抗体检测）
必要时进行活检（例如，肾、皮肤或肺活检）
* 这类疾病也可表现为寡关节炎（受累关节数≤4个）。
†急性关节积液或炎症患者应进行关节穿刺术（包括细胞计数、革兰氏染色、培养和结晶检查），通常还应检查红细胞沉降率（ESR）和C反应蛋白（CRP）。X线往往是不必要的。
dsDNA= 双链DNA。