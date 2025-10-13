头痛的病因学特征
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
原发性头痛†
常为每天相同时间多次单侧眶颞部头痛
疼痛深在、剧烈，持续30–180分钟
通常有流泪、流鼻涕、面红或霍纳综合征；坐立不安
仅病史和体格检查
单侧或双侧搏动，持续4-72小时
有时伴先兆
常伴恶心，畏光，畏声或气味恐惧
活动加重，喜欢在黑暗中卧床，睡眠可缓解
仅病史和体格检查
持续性，轻度，双侧，紧箍性枕部或额部疼痛，并向整个脑部蔓延
一天结束时加重
仅病史和体格检查
继发性头痛
单侧额部或眶部
光晕感，视觉减退，结膜充血，呕吐
眼压测定
头晕，厌食，恶心，呕吐，乏力，烦躁，入睡困难
发生于最近去高海拔区（包括乘飞机飞行≥6小时）的患者中
仅病史和体格检查
暴露于未完全燃烧的碳氢化合物中（如住宅火灾、排气不良的汽车、燃气加热器、炉具、热水器、燃木或木炭的炉灶、煤油取暖器）。
碳氧血红蛋白水平
脑静脉窦血栓形成
症状与特发性颅内压增高相似，但可能突然起病
神经影像学（最好是 MRI 和磁共振静脉造影）
颈源性头痛
颈部疼痛
仅病史和体格检查
牙齿感染（上牙）
疼痛通常在面部感觉到，主要是单侧的，并在咀嚼时加重。
牙痛
牙科检查
发热，精神状态改变，癫痫，局灶性神经缺损
MRI，CSF分析
年龄 > 50岁
单侧搏动性疼痛、梳头时疼痛、视力障碍、颌跛行、发热、体重下降、盗汗、颞动脉压痛、近端肌痛
ESR，颞动脉活检，常规神经影像学
高血压性头痛
与血压突然严重升高有关
临床评估
偏头痛样头痛，复视，搏动性耳鸣，周边视野缺损，视乳头水肿
通常逐渐发作
神经影像学（MRI及MRV），CSF测压、细胞计数与培养分析
突然发病
呕吐，局灶神经缺损，意识改变
神经影像学检查
位置和强度不同的慢性头痛（通常是慢性偏头痛）
经常发生，可以每天发生
经常在觉醒时出现
通常在过度使用于发作性头痛症的镇痛药后发生
仅病史和体格检查
发热，脑膜刺激征，意识改变
CSF（脑脊液）检查，通常先做CT
性交后头痛
性高潮后头痛
仅病史和体格检查
剧烈头痛，常伴脑膜刺激征和/或呕吐
坐起或站立时加重，完全平躺后缓解。
腰穿后头痛的临床评估
其他低颅压性头痛（如脑脊液漏），有时作钆增强MRI
创伤后头痛（通常是偏头痛或紧张型头痛）
类似于偏头痛或紧张型头痛，伴有颈部疼痛
仅病史和体格检查
位置性面部或牙痛，发热，流脓涕
病史与体格检查，有时行CT检查
头痛在数秒内达到高峰（雷击样头痛）
呕吐、晕厥、意识迟钝、脑膜刺激征
神经影像学，在影像学不能确诊且无禁忌时CSF分析
硬膜下血肿（慢性）
嗜睡，意识改变，偏瘫，缺乏自发性视网膜静脉搏动，视乳头水肿
存在危险因素（如高龄、头部创伤史、凝血障碍、痴呆、抗凝剂使用、酒精滥用）
神经影像学检查
单侧面部下方反复出现短暂的、刀割样的剧烈疼痛
仅病史和体格检查
肿瘤或占位
最终出现意识改变、癫痫、呕吐、向侧方注视时复视、自发性视网膜静脉搏动消失或视乳头水肿、局灶性神经功能缺损
平卧时加重；醒来时更严重或将患者从睡眠中唤醒
神经影像学检查
*病史和体格检查总是进行，但仅在可以作为唯一诊断手段的情况下才会在本栏中提及。
†原发性头痛通常可复发。
BP = 血压； CSF = 脑脊液； ESR = 红细胞沉降率。