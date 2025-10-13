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头痛的病因学特征

头痛的病因学特征

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法*

原发性头痛†

丛集性头痛

常为每天相同时间多次单侧眶颞部头痛

疼痛深在、剧烈，持续30–180分钟

通常有流泪、流鼻涕、面红或霍纳综合征；坐立不安

仅病史和体格检查

偏头痛

单侧或双侧搏动，持续4-72小时

有时伴先兆

常伴恶心，畏光，畏声或气味恐惧

活动加重，喜欢在黑暗中卧床，睡眠可缓解

仅病史和体格检查

紧张型头痛

持续性，轻度，双侧，紧箍性枕部或额部疼痛，并向整个脑部蔓延

一天结束时加重

仅病史和体格检查

继发性头痛

急性闭角型青光眼

单侧额部或眶部

光晕感，视觉减退，结膜充血，呕吐

眼压测定

高原病

头晕，厌食，恶心，呕吐，乏力，烦躁，入睡困难

发生于最近去高海拔区（包括乘飞机飞行≥6小时）的患者中

仅病史和体格检查

一氧化碳中毒

暴露于未完全燃烧的碳氢化合物中（如住宅火灾、排气不良的汽车、燃气加热器、炉具、热水器、燃木或木炭的炉灶、煤油取暖器）。

碳氧血红蛋白水平

脑静脉窦血栓形成

症状与特发性颅内压增高相似，但可能突然起病

神经影像学（最好是 MRI 和磁共振静脉造影）

颈源性头痛

颈部疼痛

仅病史和体格检查

牙齿感染（上牙）

疼痛通常在面部感觉到，主要是单侧的，并在咀嚼时加重。

牙痛

牙科检查

脑炎

发热，精神状态改变，癫痫，局灶性神经缺损

MRI，CSF分析

巨细胞动脉炎

年龄 > 50岁

单侧搏动性疼痛、梳头时疼痛、视力障碍、颌跛行、发热、体重下降、盗汗、颞动脉压痛、近端肌痛

ESR，颞动脉活检，常规神经影像学

高血压性头痛

与血压突然严重升高有关

临床评估

特发性颅内压增高

偏头痛样头痛，复视，搏动性耳鸣，周边视野缺损，视乳头水肿

通常逐渐发作

神经影像学（MRI及MRV），CSF测压、细胞计数与培养分析

脑出血

突然发病

呕吐，局灶神经缺损，意识改变

神经影像学检查

药物滥用性头痛

位置和强度不同的慢性头痛（通常是慢性偏头痛）

经常发生，可以每天发生

经常在觉醒时出现

通常在过度使用于发作性头痛症的镇痛药后发生

仅病史和体格检查

脑膜炎

发热，脑膜刺激征，意识改变

CSF（脑脊液）检查，通常先做CT

性交后头痛

性高潮后头痛

仅病史和体格检查

腰穿后和其他低颅压性头痛

剧烈头痛，常伴脑膜刺激征和/或呕吐

坐起或站立时加重，完全平躺后缓解。

腰穿后头痛的临床评估

其他低颅压性头痛（如脑脊液漏），有时作钆增强MRI

创伤后头痛（通常是偏头痛或紧张型头痛）

类似于偏头痛或紧张型头痛，伴有颈部疼痛

仅病史和体格检查

鼻窦炎

位置性面部或牙痛，发热，流脓涕

病史与体格检查，有时行CT检查

蛛网膜下腔出血

头痛在数秒内达到高峰（雷击样头痛）

呕吐、晕厥、意识迟钝、脑膜刺激征

神经影像学，在影像学不能确诊且无禁忌时CSF分析

硬膜下血肿（慢性）

嗜睡，意识改变，偏瘫，缺乏自发性视网膜静脉搏动，视乳头水肿

存在危险因素（如高龄、头部创伤史、凝血障碍、痴呆、抗凝剂使用、酒精滥用）

神经影像学检查

三叉神经痛

单侧面部下方反复出现短暂的、刀割样的剧烈疼痛

仅病史和体格检查

肿瘤或占位

最终出现意识改变、癫痫、呕吐、向侧方注视时复视、自发性视网膜静脉搏动消失或视乳头水肿、局灶性神经功能缺损

平卧时加重；醒来时更严重或将患者从睡眠中唤醒

神经影像学检查

*病史和体格检查总是进行，但仅在可以作为唯一诊断手段的情况下才会在本栏中提及。

†原发性头痛通常可复发。

BP = 血压； CSF = 脑脊液； ESR = 红细胞沉降率。

*病史和体格检查总是进行，但仅在可以作为唯一诊断手段的情况下才会在本栏中提及。

†原发性头痛通常可复发。

BP = 血压； CSF = 脑脊液； ESR = 红细胞沉降率。

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