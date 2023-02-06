临床评估

神经影像学检查

有时需排出CSF

经典症状（步态异常、尿失禁、痴呆）即使同时出现也不具有特异性，尤其对于老年患者。例如一些血管性痴呆可以表现为痴呆、步态异常以及并非经常出现的尿失禁。

一般 痴呆诊断 要求所有如下条目：

认知或行为（神经心理）症状干扰在工作或做平时日常活动的能力。

这些症状表示从功能较以前的水平有所下降。

这些症状不能由谵妄或主要精神障碍解释。

认知功能评估包括从患者和从别人处获取病史，做床旁精神状态检查 或者, 如果床旁测试结果不确定，行正规的神经心理测试。

头颅影像学可能表现为与皮质萎缩不相称的脑室增大，这种表现虽然并不特异但可以支持正常压力脑积水的诊断。 脑沟高的皮质皮质隆起常被压缩，外侧裂不成比例地萎缩。

做腰椎穿刺。正常压力脑积水患者的 CSF 开放压力应该是正常的。可以取出 30 至 50 mL 的脑脊液作为诊断试验。切除后步态、自控和认知的改善表明患者可以成为脑室腹腔分流手术的良好候选者，但改善可能要到切除后几个小时才会明显。腰穿后的脑脊液漏，有时有助于神经系统的改善。