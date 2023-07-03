雷诺综合征是一种功能性外周动脉疾病，是指小动脉（多位于手指或脚趾）遇冷后过度收缩（变窄）。
小动脉收缩导致指（或趾）变白或发青、麻木和刺痛感。
医师常可根据患者的症状做出诊断。
保持温暖，避免吸烟，有时服药可能有所帮助。
雷诺综合征可能为
首先，可能意味着找不到明显病因（也称为雷诺病）
其次，也可能意味着可以找到基础疾病（也称为雷诺现象）
医生用“雷诺综合征”一词来指代两者。
原发性雷诺综合征
原发性雷诺综合征比继发性雷诺综合征明显更为常见。60%～90% 的原发性雷诺综合征病例是 15～40 岁的女性。
任何可刺激自主神经系统的交感神经系统的因素、特别是受凉和情绪激动，均可导致动脉收缩，从而引发原发性雷诺综合征。
继发性雷诺综合征
雷诺综合征的症状
寒冷刺激常可迅速诱发指、趾小动脉痉挛。痉挛持续数分钟或数小时。手指和足趾通常变得苍白或青紫（发绀），多呈斑块状。只累及一根手指或脚趾或累及一根或多根的一部分。手指或足趾麻木、有刺痛感、针刺感和烧灼感很常见。当发作结束后，受累区域皮肤比通常更红或发青。加温后手、脚的颜色和感觉恢复正常。
如果雷诺综合征反复发作并且发作时间延长（特别是有系统性硬化症的患者），手指或脚趾的皮肤可能变得光滑、发亮、绷紧。指、趾尖上，可出现小的、痛性溃疡。
较浅色区域（苍白）是由于血管狭窄而导致无血流引起的。手指上出现不规则白色区域。
© Springer Science+Business Media
指尖蓝色区域（发绀）是由于血管局部变窄导致血流缓慢而导致血液中氧含量减少而引起。
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该系统性硬化症患者因雷诺综合征而发生疮疡和指尖发紫（紫绀）。
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较浅色区域（苍白）是由于血管狭窄而导致无血流引起的。手指上出现不规则白色区域。
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指尖蓝色区域（发绀）是由于血管局部变窄导致血流缓慢而导致血液中氧含量减少而引起。
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该系统性硬化症患者因雷诺综合征而发生疮疡和指尖发紫（紫绀）。
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雷诺综合征的诊断
医师的评估
有时进行多普勒超声检查
通常，医生根据症状和体检结果疑诊雷诺综合征。诊断通常并不困难。
如果怀疑动脉阻塞，可在患者受到寒冷刺激之前和之后进行多普勒超声检查。在雷诺综合征患者中，血流量减少和血管直径狭窄的程度大于无此疾病的患者。
医生也可能会安排一些血液检查，寻找雷诺综合征患者有时会发生的不良状况。
雷诺综合征的治疗
避免触发因素（如寒冷和压力）
戒烟
药物
通过保护头、躯干、上下肢免受寒冷刺激可控制轻度雷诺综合征。对于情绪激动时发作的患者，可口服缓和的镇静剂和进行生物反馈疗法缓解情绪。该病患者必须戒烟，因为尼古丁可使血管收缩。
原发性雷诺综合征的常用治疗药物是钙通道阻滞剂，如硝苯地平或氨氯地平。哌唑嗪也可能有效。
对于继发性雷诺综合征患者，医生会治疗相关疾病。
如果雷诺综合征导致患者逐渐失能并且其他治疗无效，则可使用交感神经切除术（通过注射利多卡因等药物暂时阻断沿着脊柱上下延伸的交感神经，或者甚至切断交感神经）缓解该病的症状。虽然效果很好，但只能维持 1～2 年。原发性雷诺综合征患者接受该手术的疗效通常优于继发性雷诺综合征患者。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国风湿病学会：雷诺现象：关于雷诺现象的症状和触发因素的信息以及给雷诺病患者的提示
雷诺协会：提供关于雷诺现象的信息和宣教，并为雷诺病患者提供支持
Vascular Cures：雷诺病：关于雷诺综合征的症状、危险因素、诊断和治疗的一般信息