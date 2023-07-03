寒冷刺激常可迅速诱发指、趾小动脉痉挛。痉挛持续数分钟或数小时。手指和足趾通常变得苍白或青紫（发绀），多呈斑块状。只累及一根手指或脚趾或累及一根或多根的一部分。手指或足趾麻木、有刺痛感、针刺感和烧灼感很常见。当发作结束后，受累区域皮肤比通常更红或发青。加温后手、脚的颜色和感觉恢复正常。

如果雷诺综合征反复发作并且发作时间延长（特别是有系统性硬化症的患者），手指或脚趾的皮肤可能变得光滑、发亮、绷紧。指、趾尖上，可出现小的、痛性溃疡。