肌腱炎是肌腱的炎症。腱鞘炎是肌腱炎和肌腱周围起保护作用的腱鞘的炎症。
病因总是不明。
肌腱会产生疼痛，特别是在活动时，有时伴肿胀。
诊断依靠临床症状和体查。
使用夹板、冷热疗法或使用非甾体类消炎药会有所帮助。
肌腱是连接肌肉和骨的圆索状坚韧的结缔组织。一些腱鞘则包绕在肌腱周围。（还可参阅肌肉、滑囊和肌腱疾病介绍。）
肌腱炎的病因通常是未知的。肌腱炎通常发生于中老年以后，这时肌腱组织变得脆弱，易于受炎症和外伤的损害。（脆弱的肌腱称为肌腱病变，通常来源于随着时间的推移发生的多次肌腱微小撕裂。受累的肌腱可能会逐渐或突然完全撕裂。） 肌腱炎也可发生于从事剧烈运动（可能发展成为肩袖肌腱炎—还可参阅肩袖损伤/肩峰下滑囊炎）及反复某种活动的青年人。
某些肌腱易于受炎症的影响：
肩关节周围的肌腱（肩袖）：这些肌腱的炎症是肩关节疼痛的最常见原因（可参阅肩袖损伤/峰下粘液囊炎）。
伸展拇指的两个肌腱：这些肌腱若发生炎症称为 De Quervain 综合征。
屈曲手指的屈肌肌腱：炎症会导致这些肌腱卡在腱鞘中，从而产生爆出感（扳机指）。
上臂肱二头肌上方的肌腱（肱二头肌肌腱）：弯曲肘关节时，或抬高或旋转手臂时，可出现疼痛。
足跟跟腱：足跟后方出现疼痛（跟腱炎）。
跨越膝关节侧面的肌腱（腘肌腱）：膝关节外侧出现疼痛。
髋骨（转子）附近的肌腱：由于滑囊也会受累，所以这些肌腱的炎症常常用转子滑囊炎一词来概括。
某些抗生素，如氟喹诺酮类可能会增加肌腱病变（肌腱变弱）和肌腱断裂的风险。
某些关节疾病，如类风湿性关节炎、系统性硬化、痛风、糖尿病和反应性关节炎也可增加腱鞘炎的风险。淋病患者特别是妇女，淋球菌可引起腱鞘炎，累及肩、腕、指、髋、踝和足部组织。
肌腱炎和腱鞘炎的症状
当按压或活动有炎症的肌腱时可产生疼痛。活动肌腱附近的关节时，即使动作轻微，也可产生疼痛，这取决于肌腱的炎症程度。有时，肌腱和腱鞘会产生肿胀和热的感觉。
如果肌腱炎存在较长时间，钙会沉积。肩关节周围区域常会受累。除了疼痛，患者会感到肩关节僵硬和无力。活动时会有响声或卡顿。
肌腱炎和腱鞘炎的诊断
肌腱炎和腱鞘炎的治疗
休息或制动、加热或冷敷，然后进行功能锻炼
非甾体类抗炎药 (NSAID)
有时要注射皮质类固醇
休息、使用夹板或石膏制动患肢、 热敷 或冷疗等方法是有用的。服用 7 到 10 天非甾体类抗炎药 (NSAID) 可以减轻疼痛和炎症。
一些病人可以给予皮质类固醇（如倍他米松、甲强龙、氟羟泼尼松龙）和麻醉药（如利多卡因）注射入腱鞘内。少数情况下，注射会在数小时后引起疼痛，因为皮质类固醇会暂时在关节或鞘内形成晶体。这种疼痛不会持续超过 24 小时，用冰敷和止痛剂后会缓解。
根据具体的病因，也可使用其他药物。例如当病因是痛风时，可使用吲哚美辛和秋水仙碱。
当炎症得到控制后，可每日做几次锻炼以扩大活动范围。
慢性持续性的肌腱炎可在类风湿性关节炎中发生，可能不得不手术切除炎症组织。术后可能需要物理治疗以增加活动范围并恢复肌肉和肌腱。一些情况下，手术可去除长期肌腱炎形成的钙沉积物或修复肌腱，如肩关节附近区域。有时，需要进行手术以消除限制功能的疤痕或切除与肌腱摩擦的骨骼的一部分。