肌腱炎是肌腱的炎症。腱鞘炎是肌腱炎和肌腱周围起保护作用的腱鞘的炎症。

病因总是不明。

肌腱会产生疼痛，特别是在活动时，有时伴肿胀。

诊断依靠临床症状和体查。

使用夹板、冷热疗法或使用非甾体类消炎药会有所帮助。

肌腱是连接肌肉和骨的圆索状坚韧的结缔组织。一些腱鞘则包绕在肌腱周围。（还可参阅肌肉、滑囊和肌腱疾病介绍。）

肌腱炎的病因通常是未知的。肌腱炎通常发生于中老年以后，这时肌腱组织变得脆弱，易于受炎症和外伤的损害。（脆弱的肌腱称为肌腱病变，通常来源于随着时间的推移发生的多次肌腱微小撕裂。受累的肌腱可能会逐渐或突然完全撕裂。） 肌腱炎也可发生于从事剧烈运动（可能发展成为肩袖肌腱炎—还可参阅肩袖损伤/肩峰下滑囊炎）及反复某种活动的青年人。

某些肌腱易于受炎症的影响：

某些抗生素，如氟喹诺酮类可能会增加肌腱病变（肌腱变弱）和肌腱断裂的风险。

某些关节疾病，如类风湿性关节炎、系统性硬化、痛风、糖尿病和反应性关节炎也可增加腱鞘炎的风险。淋病患者特别是妇女，淋球菌可引起腱鞘炎，累及肩、腕、指、髋、踝和足部组织。

肌腱炎和腱鞘炎的症状 当按压或活动有炎症的肌腱时可产生疼痛。活动肌腱附近的关节时，即使动作轻微，也可产生疼痛，这取决于肌腱的炎症程度。有时，肌腱和腱鞘会产生肿胀和热的感觉。 如果肌腱炎存在较长时间，钙会沉积。肩关节周围区域常会受累。除了疼痛，患者会感到肩关节僵硬和无力。活动时会有响声或卡顿。

肌腱炎和腱鞘炎的诊断 医师的评估

有时需要影像学检查 医生通常根据症状和体格检查的结果诊断肌腱炎。 有时进行磁共振成像 (MRI) 或超声检查会有所帮助。