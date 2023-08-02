脑功能不全的原因

脑功能不全的原因

局部脑功能不全可能是由某一特定脑部区域病变引起的，包括如下：

脑肿瘤

脑脓肿

减少某一特定脑部区域血流（并因此降低供氧）的疾病，例如中风

颅脑外伤

某些类型的癫痫发作性疾病

弥漫性脑功能不全是由脑部较大区域的病变引起，包括如下：

引起代谢异常的疾病，例如低血糖水平（低血糖）或低血氧水平（缺氧，通常由心肺疾病导致，或通常由呼吸或心跳骤停导致）

感染，例如脑膜炎和脑炎

血压极高或极低

影响血管的疾病，如血管炎（血管发炎）

已经扩散到脑部多个区域或覆盖脑和脊髓组织（脑膜）的癌症

引起脑部渐进性退化的疾病（例如阿尔茨海默病）和其他痴呆

弥漫性脑功能不全也可能是由某一特定脑部区域病变引起的，此时病变导致脑部较大区域的肿胀或高压。这些疾病包括如下：

脑脓肿

较大颅内肿瘤

严重或钝性头部损伤

新型冠状病毒病 (COVID-19) 主要是一种呼吸系统疾病，但也会影响身体的许多器官，包括大脑。导致 COVID-19 的病毒可导致广泛的脑功能障碍，导致神经系统（神经病学）和心理健康问题。其中一些问题在急性疾病恢复后可能持续存在。

如果患者对药效敏感（如老年人）或血中药物水平太高，某些药物可引起弥漫性脑功能不全，如阿片类药物（麻醉药品）、某些镇静剂（如苯二氮卓类药物和巴比妥类药物）和抗抑郁药物。