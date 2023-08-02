脑受损时将导致各种脑功能不全。此类功能不全范围广泛，从完全意识丧失（如发生昏迷）到定向力缺失和注意力不集中（如发生谵妄时），以及维持意识清醒的许多特定功能中的一个或多个功能的损害。
脑功能不全的类型和严重程度取决于
脑损伤的严重程度
脑损伤的部位
导致该病的疾病进展的速度有多快
脑功能不全可能是
局部（局灶性）： 限于特定区域
弥漫性（全身）： 普遍
脑功能不全的原因
局部脑功能不全可能是由某一特定脑部区域病变引起的，包括如下：
弥漫性脑功能不全是由脑部较大区域的病变引起，包括如下：
影响血管的疾病，如血管炎（血管发炎）
已经扩散到脑部多个区域或覆盖脑和脊髓组织（脑膜）的癌症
引起脑部渐进性退化的疾病（例如阿尔茨海默病）和其他痴呆
弥漫性脑功能不全也可能是由某一特定脑部区域病变引起的，此时病变导致脑部较大区域的肿胀或高压。这些疾病包括如下：
脑脓肿
较大颅内肿瘤
严重或钝性头部损伤
新型冠状病毒病 (COVID-19) 主要是一种呼吸系统疾病，但也会影响身体的许多器官，包括大脑。导致 COVID-19 的病毒可导致广泛的脑功能障碍，导致神经系统（神经病学）和心理健康问题。其中一些问题在急性疾病恢复后可能持续存在。
如果患者对药效敏感（如老年人）或血中药物水平太高，某些药物可引起弥漫性脑功能不全，如阿片类药物（麻醉药品）、某些镇静剂（如苯二氮卓类药物和巴比妥类药物）和抗抑郁药物。
脑特定区域受损
脑的不同区域控制不同的功能。因此，脑部损害的部位决定哪种功能会丧失。
脑功能不全的症状
脑部功能不全的类型和严重程度取决于脑损伤的位置，以及它是影响整个脑部(扩散性)还是仅影响脑部的一部分(局部性)。当脑皮层（脑的外层，是脑的最大部分）受损时，功能障碍的程度通常与受损程度成正比：即脑损害的范围越广，其脑功能不全的程度可能越重。但某些脑部区域损伤，即使损伤区域很小，也可导致严重脑功能不全。当脑干（调节重要身体功能和意识水平）损伤时，相对较小的损伤也可导致昏迷，甚至死亡。
进展迅速的疾病比进展缓慢的疾病更有可能导致更明显的脑功能不全症状。例如，重度中风比缓慢生长的肿瘤更容易引起明显的症状。相比于迅速发生的脑变化，脑对逐渐发生的变化更容易代偿。
另外，突然发生的弥漫性脑损伤往往会影响意识，使人昏昏欲睡，难以唤醒(导致昏睡)，或无法唤醒(导致昏迷)。然而，弥漫性脑损伤可能进展较慢，影响意识的频率较低。因此，患者通常保持意识和清醒。局部损伤影响特定功能。
脑功能不全的预后
脑受损后的恢复和代偿能力有以下2种特点：
冗余性： 多个脑区可以执行相同的功能。功能相似的脑区有时可以相互代偿丧失的功能。
可塑性： 特定区域的神经细胞可以转化，从而执行新的功能。
你知道吗……
未受损区域有时可代替执行受损部位的功能，直至受损区域功能恢复。但是随着患者年龄的增长，脑从执行一个区域的功能可转化为执行另一个脑区功能的能力开始下降。一些功能（如视觉）是不能被脑的其他区域代替执行的。控制这类功能的脑区损害则会造成永久性的影响。