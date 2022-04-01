长期的突然发作可能引起

中耳息肉

中耳内骨破坏

胆脂瘤

中耳息肉为非癌性（良性），生长稳定，从中耳通过穿孔突入耳道内。

持续感染会破坏中耳的部分听小骨，这些是小骨骼，它们将鼓膜连接到内耳，并将声音从外耳传导到内耳，因而持续感染可导致听力下降。

胆脂瘤是中耳中白色皮肤样物质的非癌性（良性）赘生物。胆脂瘤可能破坏附近的骨和软组织，并可能最终引起并发症，如面神经麻痹、及脑内脓肿或脑与颅骨之间脓肿。