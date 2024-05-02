慢性腹痛和反复发作性腹痛

医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。询问病史审查和体格检查时的发现通常提示疼痛的病因和需要进行的检查（参见表慢性腹痛的身体原因和特征）。

医生特别会询问那些行为（如进食、小便或排大便）会缓解或恶化疼痛。明确进食或饮用乳制品后是否出现疼痛或其他消化道不适非常重要，这是因为乳糖不耐受比较常见，非洲裔、西班牙裔、亚裔（特别是东亚裔）和美洲印第安人后裔尤是如此。医生还会询问其他症状（如呕吐、腹泻或便秘），关于饮食和腹部任何手术，药物使用和以往疼痛的检查和治疗。是否有家庭成员存在引起腹痛的疾病也是非常重要的。

医生也会询问患者的饮食，因为摄入大量可乐饮料、果汁（可能含有相当数量的糖 [果糖和山梨醇]）或产气食物（如豆类、洋葱、卷心菜和花椰菜）有时可能是引起从其他角度来看令人费解的腹痛的原因。

体格检查尤其侧重于腹部以识别任何敏感区域、肿块或扩大的器官。通常，医生会做直肠检查，检测大便隐血。女性患者也需接受盆腔检查。

在女性进行盆腔检测时，医生应注意皮肤是否黄染（黄疸）和是否腿部出现水肿或皮疹。

在首诊和随访之间，患者通常被要求记录疼痛，大便，饮食和任何引起疼痛的活动，任何治疗措施和治疗措施的影响。