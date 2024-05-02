慢性腹痛和反复发作性腹痛

慢性腹痛是存在时间超过3个月的疼痛。这种疼痛可能始终存在（慢性），也可能断断续续（反复发作）。慢性腹痛可发生在儿童 5 岁以后的任何时间。一些 5 到 16 岁的儿童，特别是 8 到 12 岁的儿童，患有慢性或反复发作性腹痛。在女孩中更多见。慢性腹痛在成人中也比较常见，女性比男性更容易受到累及。
慢性腹痛患者根据病因可能存在其他症状。
慢性或反复发作性腹痛的病因
通常腹痛已经存在 3 个月或更长时间，医生已经进行过评估且引起急性腹痛的典型疾病已经确定。如果患者已接受了评估，但病因尚没有确定，只有少数这样的患者存在特定的身体疾病（参见慢性腹痛的身体原因和特征）。大多数这样的患者存在所谓的中枢介导性腹痛综合征（以前称为功能性腹痛）。
中枢介导性腹痛综合征可引起持续 6 个月以上的真实疼痛，发作时无证据表明存在特定的躯体疾病或其他胃肠道问题（如消化性溃疡病）。它也与药物或毒素无关，不会改变排便习惯（如便秘或腹泻）。（如果排便习惯改变的患者出现腹痛，则称为肠易激综合征 [IBS]）。该腹痛可能会变得严重，通常会影响到患者的生活。引起腹痛的确切原因不明。但消化道神经和脑肠轴可能会变得过度敏感（如肠道正常运动），但这对大多数人没有影响。遗传因素、生活压力、个性、社会处境和潜在精神疾病（例如抑郁或焦虑）都可能诱发该腹痛。儿童功能性腹痛可能与需要关注（如当弟妹出生或搬家）、对开始上学有压力或乳糖不耐受相关，有时也与虐待儿童相关。
常见的身体原因
慢性或反复发作性腹痛的评估
医生首先关注疼痛是否是功能性疼痛或由疾病、药物或毒素引起。做出这个判断可能困难。然而，如果存在着危险信号，不大可能是功能性疼痛（但不是不可能）。
警示体征
下面的症状需要引起注意：
发热
食欲不振和消瘦
患者在睡眠中被痛醒
呕血、便血或尿血
严重或经常的呕吐
黄疸（皮肤和眼白黄染）
腹部和、或腿部肿胀
何时就医
如果患者存在慢性腹痛发展为警示征象时，他们应当立即就诊，除非仅存在食欲不振，黄疸和或膨胀警示征象。
食欲不振、黄疸和/或肿胀或疼痛持续加剧的患者应在数天内就医。
若存在警示征象，则极有可能存在器质性病因。
不存在警示征象的患者可以随时就医，但是推迟数日没有危害。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。询问病史审查和体格检查时的发现通常提示疼痛的病因和需要进行的检查（参见表慢性腹痛的身体原因和特征）。
医生特别会询问那些行为（如进食、小便或排大便）会缓解或恶化疼痛。明确进食或饮用乳制品后是否出现疼痛或其他消化道不适非常重要，这是因为乳糖不耐受比较常见，非洲裔、西班牙裔、亚裔（特别是东亚裔）和美洲印第安人后裔尤是如此。医生还会询问其他症状（如呕吐、腹泻或便秘），关于饮食和腹部任何手术，药物使用和以往疼痛的检查和治疗。是否有家庭成员存在引起腹痛的疾病也是非常重要的。
医生也会询问患者的饮食，因为摄入大量可乐饮料、果汁（可能含有相当数量的糖 [果糖和山梨醇]）或产气食物（如豆类、洋葱、卷心菜和花椰菜）有时可能是引起从其他角度来看令人费解的腹痛的原因。
体格检查尤其侧重于腹部以识别任何敏感区域、肿块或扩大的器官。通常，医生会做直肠检查，检测大便隐血。女性患者也需接受盆腔检查。
在女性进行盆腔检测时，医生应注意皮肤是否黄染（黄疸）和是否腿部出现水肿或皮疹。
在首诊和随访之间，患者通常被要求记录疼痛，大便，饮食和任何引起疼痛的活动，任何治疗措施和治疗措施的影响。
慢性腹痛的器质性因素和特征
病因*
共同特征†
检查‡
消化道疾病
儿童，生长迟缓（发育停滞）
腹部胀气和经常腹泻或淡色的、大量的和不寻常的恶臭粪便，可能为油性
当食入小麦制品（含谷蛋白）时症状加重
口炎性腹泻患者进食含谷蛋白食物时检测血液中抗体的水平
小肠上部活检
胆囊炎（胆囊发炎），如果为慢性
右上腹部反复发作的痉挛痛
做超声检查以寻找胆结石
通常无自觉不适，但如果结肠部分堵塞，可有不适性痉挛
有时便血（血液肉眼可见或医生检查时发现）
体重减轻
影像学检查，例如饮用造影剂后进行的结肠 CT 扫描（CT 结肠造影）
坚硬的、肠蠕动减少、排便困难
下腹部痉挛性疼痛，排便后减轻
有时大便疼痛
依据医生的检查，包括完整的饮食史
反复发作的剧烈疼痛伴发热、食欲不振、消瘦和腹泻
结肠镜检查
小肠影像学检查（CT 扫描、MRI 或小肠 CT 造影）
烧心（灼痛始于上腹部传至喉咙，有时伴口中反酸）
有时胸痛
有时咳嗽，声音嘶哑或二者同时发生
有时，躺下可加重症状
抗酸药物可缓解
通常仅由医生检查联合抑酸药物尝试性治疗（如果症状缓解，病因很可能就是胃食管反流病）
有时进行上消化道内镜检查（使用一根柔性观察导管检查食管和胃），在口服钡剂（钡餐）后进行上消化道 X 光检查，或使用 pH 探头检测有无胃酸反流
虚胖，痉挛性疼痛，通气（胃肠胀气）和摄入奶制品后腹泻
有时进行呼气测试，若检出氢，则提示乳糖未消化
不含乳糖饮食（剔除食谱）确定这些食物引起这些症状
上腹部持续疼痛，通常辐射到背部
体重减轻
有时黄疸
计算机断层扫描 (CT)
MRI/MRCP
胰腺炎，如果是慢性或伴随胰腺假性囊肿
上中腹部重度疼痛发作
有时腹泻和脂肪便
通常患者有急性胰腺炎病史
血液检测确定胰腺分泌酶的水平
CT 或 MRI/MRCP 等影像学检查
大便检查（针对慢性胰腺炎）
寄生虫感染（尤其是贾第虫病）
近期去发展中国家旅游，饮用溪流或湖里的水，或接触传染病患者
腹部绞痛、肠胃气胀和腹泻
粪便检查，检查寄生虫或它们的卵
进食和服用抗酸剂后胃痛缓解
可能导致人们夜间醒来
可能是由于使用NSAID
内镜检查并取活检标本检测幽门螺杆菌（可引起消化性溃疡的细菌）
有时进行幽门螺杆菌呼气试验或粪便检查
腹部外科手术患者肠周围瘢痕组织形成（肠粘连）
痉挛性不适伴恶心和有时呕吐
上消化道系列（饮用钡液后对胃和小肠拍摄 X 光片）和其他小肠 X 光检查
CT 扫描
消化不良或轻度疼痛
通常大便隐血（只有通过医生检查才能发现）
通常为中老年患者
食道和内镜检查
痉挛痛和几次便血的分开发作伴血性便
常见于青少年
乙状结肠镜或结肠镜检查
直肠或结肠活检
肾脏和泌尿道疾病
频繁发生尿路感染
常见于儿童
静脉尿路造影术或CT
超声检查
反复侧身痛（侧腹），常见于有结石的患者
有时发热
尿色深或血尿
尿液分析
CT或静脉尿路造影术
生殖系统疾病（女性）
月经前或月经期间不适
腹腔镜检查
下腹部隐约不适感
盆腔超声检查
胃气胀
有时在体检时骨盆可见肿块
盆腔超声检查
系统性疾病
反复发作的剧烈腹痛和呕吐
有时肌无力、癫痫发作和精神障碍（如兴奋或激动）
某些类型的卟啉病当暴露于太阳光线时发生皮肤泡疮
尿液和血液检测发作时产生物质（卟啉）
持续恶心、呕吐和消化不良
通常在长期使用大麻后发生
热淋浴后缓解或停止使用大麻后消失
医生的检查
尿液药物检测
有家庭成员患此疾病
腹痛发作持续48至72小时、常伴发热
始于儿童期或青春期
基因检测
仅在食用某些食物（如海鲜）后出现的症状
剔除过敏食物的饮食法
免疫球蛋白 A 相关性血管炎（旧称亨诺赫-舍恩莱因紫癜）
胳膊、腿部、臀部和脚面偏红的紫色小点（瘀点）或大斑点
关节疼痛、敏感、肿大
恶心、呕吐和腹泻
医生检查时可见血便
受感染皮肤活组织检查
痉挛性腹痛
精神变化如注意力降低、涣散和行为改变
食欲减退、呕吐和便秘
关节疼痛
通常只见于铅暴露的工人
常见于居住在使用含铅油漆（1978 年被禁）或铅管道的房屋中的幼儿
血液检测铅的水平
腹痛剧烈发作持续超过一天
除腹部外其他部位经常性疼痛如背部、胸部、胳膊和/或腿部
通常有家庭成员患此病的黑人儿童
血液检测镰刀形红细胞和具有镰状红细胞病特征的异常血红蛋白
* 归因于器质性疾病的慢性腹痛病例只有 10% 左右。大多数情况为功能性腹痛。本表并未囊括慢性腹痛的所有器质性病因。
† 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
‡ 对于大多数慢性腹痛患者，医生通常会进行基本的血检和尿检，例如全血细胞计数、评估肝脏和胰腺功能的血液检查，以及尿液分析。基于以上检查结果再进行其他检查。
CT = 计算机断层扫描；MRCP = 磁共振胰胆管成像；MRI = 磁共振成像；NSAID = 非甾体抗炎药。
检查
通常，医生进行特定检查。这些检查包括尿液分析、全血细胞计数以及评估肝、肾和胰腺功能的血液检查。通常，如果患者 45 岁以上或存在结肠癌的风险因素（例如有该病的家族史），并且尚未接受过结肠癌筛查，则也会建议其接受结肠镜检查。一些医生建议 45 岁以下的患者接受腹部计算机断层扫描 (CT)，但另一些医生则建议等到出现特定症状时再进行。根据病史和体格检查结果进行其他检查（参见表慢性腹痛的身体原因和特征）。
如果这些检查结果有异常，如果出现了其他新的症状或在检查过程中发现新的异常，应进行附加检查。
慢性或反复发作性腹痛的治疗
腹痛的治疗取决于病因和症状。例如，如果患者乳糖不耐受，无乳糖食品（除牛奶和其他奶制品）会有所帮助。如果患者便秘，使用几天泻药和高纤维饮食有所帮助。
中枢介导性腹痛综合征
中枢介导性腹痛综合征的治疗取决于症状，侧重于帮助患者恢复每日正常活动并减轻不适。通常，采用联合治疗策略。为形成最佳的联合治疗策略，可能需要多次拜访医生。医生通常会按照患者的需要安排随访就诊。直到问题解决，随访才会终止。
医生作出中枢介导性腹痛综合征的诊断之后，会强调这种疼痛尽管真实存在，但并无严重病因，压力、焦虑、抑郁等情绪因素可能会触发疼痛发作或使其加重。在所有检查都没有显示器质性因素导致症状出现后，医生尽量避免重复检查。
尽管没有治愈这种慢性腹痛的方法，但有很多辅助措施。这些措施的效果取决于医生、患者和家属之间能否建立相互信任、相互理解的关系。医生解释实验室和其他检查结果表示此患者没有危险的原因。医生鼓励患者参加工作、学校和社会活动。这种参与不会使病情恶化，反而会激发独立性和自信心。逃避日常活动的患者，他们的生活将可能被疾病所牵制。
改变饮食和摄入高纤维饮食或纤维补充剂对一些人有帮助。患者可能需要避免诱发疼痛的食物。例如，有些人应避免大量食用难消化、产气多的食物，不要饮用高糖饮料。
许多药物已经试用并获得了不同程度的成功。它们包括可缓解或消除消化道肌肉痉挛的药物（解痉药）和薄荷油。
压力和焦虑的来源应该竟可能的最少化。父母和其他家庭成员应当避免过多关注从而导致患者加强疼痛。如果患者持续感到焦虑或抑郁并且这似乎与疼痛有关，那么医生可以开一些抗抑郁药或减轻焦虑的药物。帮助患者改变他们行为的疗法如松弛训练、生物反馈和催眠，也有可能减轻患者的焦虑，帮助患者更好地耐受疼痛。
对于儿童来说，父母的帮助是必需的。建议父母鼓励孩子自立并担负作为一个儿童所应有的责任，尤其是上学。让孩子避免活动实际上可能增加孩子的焦虑。父母可以通过表扬和奖励孩子独立和负责任的行为，帮助孩子在日常活动中控制疼痛。例如，父母可以通过安排特定的时间与孩子共度或用一个特别的郊游来奖励孩子。学校相关工作人员也可以提供帮助。可安排这些孩子在一天的学习间期去护理者办公室短暂休息15到30分钟，然后回到教室。护理者可以时常允许孩子给父母打电话，父母应当鼓励孩子待在学校。
关键点
通常，慢性或反复发作性腹痛属于中枢介导性疼痛（即患者感到疼痛，但无特定的躯体疾病，也无其他胃肠道问题）。
需要立即引起医生注意的症状包括高热、食欲不振或体重减轻、疼痛使患者夜不能眠、呕血、便血或尿血、黄疸、重度恶心和呕吐，以及腿部和/或腹部肿胀。
通常做血液和尿液检测以检查可能引起疼痛的原因。
只有存在检查结果异常、危险症状或特定疾病症状的患者需要进行额外的检查。
中枢介导性疼痛的治疗方法包括：学习如何最大限度缓解压力或焦虑的措施；参与每日正常活动；试用纤维补充剂和/或高纤维食物；使用可缓解或消除消化道肌肉痉挛的药物；有时也可通过用药或采用行为矫正疗法缓解焦虑；以及有时改变饮食。