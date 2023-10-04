1 型糖尿病患者几乎始终需要胰岛素治疗，若不使用胰岛素，病情会非常严重。许多 2 型糖尿病患者也需要胰岛素。通常，在皮下注射胰岛素。某些人还可使用吸入式胰岛素，但这种剂型不常用。胰岛素在胃中会被破坏，因此不能口服胰岛素。新型胰岛素（例如口服型）正在接受测试。

通常在手臂、大腿和腹部将胰岛素注射到皮下脂肪层。针头很细的注射器使注射过程几乎没有疼痛。

胰岛素注射器和胰岛素笔 图片

装有胰岛素笔芯的胰岛素笔为许多患者携带胰岛素提供了方便，尤其是那些出门在外又需要一天多次注射胰岛素的患者。

另一种装置是胰岛素泵，它能通过皮下埋置的小套管（中空塑料管）持续从储液器泵送胰岛素。胰岛素的给药速率可根据当天的具体时间、患者是否正在锻炼或其他参数进行调整。出于用餐或纠正高血糖水平的需要，患者可以使用额外剂量的胰岛素。胰岛素泵模拟机体正常情况下生成胰岛素的方式。如果有些人需要每天注射三次以上，则应考虑使用泵治疗。对一些患者来说，胰岛素泵使血糖控制得更好；但对另外一些患者而言，佩戴胰岛素泵非常麻烦，而且埋设套管的部位可有疼痛。

混合闭环胰岛素给药系统也已上市。这些系统（有时称为人工胰腺）根据连续血糖监测仪提供的数据，使用一种算法计算基线胰岛素剂量，并通过胰岛素泵自动输注。但即便采用这种装置，患者仍需要自行监测血糖水平，并在餐前注射胰岛素。

胰岛素的类型 按照起效速度和作用持续时间，胰岛素可分为四种基本的类型： 速效胰岛素 包括赖脯胰岛素、门冬胰岛素和赖谷胰岛素。这类胰岛素起效最快，一小时左右即可达到最大活性，作用持续时间为 3-5 小时。速效胰岛素在用餐开始时或用餐前 15 分钟内注射。

短效胰岛素 （例如普通胰岛素）起效稍慢，但作用持续时间比速效胰岛素更长。常规胰岛素在 2～4 小时内作用达到最大活性，作用持续时间为 6～8 小时。这种胰岛素在餐前 30 分钟注射。

中效胰岛素 （如低精性胰岛素，也称中性鱼精蛋白锌胰岛素 [NPH] 或 U-500 胰岛素）在 0.5 至 2 小时内开始起效，在 4 至 12 小时内达到最大活性，作用持续时间为 13 至 26 小时（根据使用哪种中效胰岛素而定）。这种胰岛素可在早上使用以使药效覆盖一天中的上半段时间，或在晚上使用以使药效覆盖整个晚上。

长效胰岛素（如甘精胰岛素、地特胰岛素、U-300 甘精胰岛素或德谷胰岛素）在最初几小时内几乎没有效果，但作用持续时间可达到 20 至 40 小时（根据使用哪种类型的胰岛素而定）。 速效胰岛素和短效胰岛素常用于每日注射数次并需在餐前额外注射胰岛素的患者。 市面上的某些胰岛素混合物已预先混合。另外，需要高剂量胰岛素的人可使用浓缩胰岛素。 在患者无法或不愿注射胰岛素的某些情况下，可使用吸入式胰岛素。吸入式胰岛素以吸入器（类似于哮喘吸入器）的形式提供，患者将胰岛素吸入肺部以便机体吸收。吸入式胰岛素的起效方式与速效胰岛素相似，需要每天给药多次。患者还需要注射长效胰岛素。患者使用吸入式胰岛素时，医生会每 6-12 个月检查一次肺功能。 胰岛素制剂能在室温下保持稳定长达一个月，因此在工作或旅行中能随身携带。然而，胰岛素不应暴露在极端温度下，如果需要储存一个月以上，则应冷藏。

胰岛素类型和剂量的选择 胰岛素的选择比较复杂。医生在决定哪种胰岛素最好以及需要使用多大剂量胰岛素时，会考虑以下因素： 机体对所生成胰岛素的反应情况

餐后血糖水平会上升多少

是否可以使用其他降糖药物代替胰岛素

患者是否愿意和能够监测血糖水平并据此调整胰岛素的用量

患者愿意多久注射一次胰岛素

患者每天的活动差异有多大

患者出现低血糖（血糖水平低）症状的可能性有多大 医生有时会让患者在早晨联合使用两种胰岛素：一种速效胰岛素和一种中效胰岛素。在晚餐或睡觉前注射第二种胰岛素或同时注射这两种胰岛素。 有些人每天注射的胰岛素剂量相同。其他人（特别是 1 型糖尿病患者）需根据饮食、锻炼和血糖模式调整胰岛素剂量，尤其是用餐时间段的剂量。此外，在患者体重增减、情绪紧张或生病（尤其是感染时），可能需要改变胰岛素用量。 一种可调式方案包括在早晨或晚上注射长效胰岛素，并在白天随餐追加注射几次速效胰岛素。这样可以根据对胰岛素需求的变化来做出调整。根据检测一天中多个时间点的血糖水平来调整剂量。这种方案需要患者对糖尿病有很多了解，才能密切注意治疗细节。

低血糖 胰岛素治疗的最常见并发症是血糖水平低（低血糖）。低血糖更常见于尝试严格控制血糖水平的患者。 轻度或中度低血糖的症状包括头痛、出汗、心悸、头重脚轻、视力模糊、躁动和意识模糊。更严重的低血糖症状包括癫痫发作和意识丧失。在老年人中，低血糖可能引起卒中样症状。 频繁发生低血糖的人可能意识不到低血糖发作，因为他们不再有症状（无症状性低血糖）。 医生会告诉患者如何识别低血糖的症状，以及如何治疗这些症状。通常，患者可以吃甜食（如糖果或果汁）以让血糖水平快速升高。患者也可随身携带葡萄糖片，以备发生低血糖时服用。低血糖患者可能会意识模糊，意识不到自己发生了低血糖，因此家庭成员或者亲信务必熟悉低血糖的症状。

胰岛素抗体 在非常罕见的情况下，机体会对注射的胰岛素产生抗体，因为注射的胰岛素与机体生成的胰岛素不完全一样。这些抗体可能会干扰胰岛素的活性，从而需要注射非常大的剂量。

胰岛素过敏反应 胰岛素注射可能损伤皮肤和皮下组织。过敏反应虽然很少见，但有时会产生疼痛和灼烧感，伴有注射部位周围发红、发痒伴肿胀，可持续数小时。在非常罕见的情况下，患者可能在注射胰岛素后出现过敏性反应。