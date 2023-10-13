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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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便秘的部分原因和特点

病因

例子/共同特征*

检查

急性便秘†

急性肠梗阻

肠扭转、疝、肠粘连、粪便嵌塞

通常呕吐、痉挛性腹痛和腹胀

腹部X-线检查

有时 CT 检查

麻痹性肠梗阻（肠道的收缩运动暂时停止）

主要的急性病变，如脓毒症（一种严重的血液感染）

腹部外科手术后立即出现

头或脊柱外伤

长期卧床

腹部X-线检查

药物和非法药物

有抗副交感神经作用的药物（如抗组胺剂、一些抗抑郁药、镇静药、抗帕金森病病药、缓解或停止消化道肌肉痉挛的药物 [解痉药]）

含某些金属离子（铁、铝、钙、钡、铋）的药物

阿片类药物

钙通道阻滞剂

通常在新使用一种药物不久后就发生便秘

医生检查是为了排除其他引起便秘的原因

有时停用某种药物，以观察便秘是否缓解

慢性便秘‡

结肠癌

常见，且随肿瘤生长便秘会加重

有时便血（血液肉眼可见或医生检查时发现）

结肠镜检查并活检

代谢性疾病

糖尿病、甲状腺活动不足（甲状腺功能减退症）、血钙水平高（高钙血症）、肾衰竭或怀孕

血液化验

中枢神经系统疾病（影响大脑或脊柱）

帕金森病多发性硬化症中风或者脊髓损伤或疾病

MRI或CT

周围神经系统疾病

先天性巨结肠症神经纤维瘤病自主神经病变

医生的检查

通常进行直肠充钡后X-线（钡餐灌肠）和/或组织活检

排便协同失调（该功能障碍影响骨盆内神经和肌肉对排便的协调）

过度用力

需要用手指帮助排便

肛门和直肠压力测量（肛门直肠测压）

系统性疾病

系统性硬化症淀粉样变性病、皮肤和肌肉发炎并且肌肉退化（皮肌炎），或者肌肉无力僵硬（肌强直性营养不良

医生的检查

有时进行组织活检和/或血液检测

功能型疾病

结肠不活动（结肠无力症）、肠易激综合征、功能性便秘或排便紊乱

经常感觉到肛门和/或直肠阻塞、排便延长或困难、过度用力

医生的检查

通常进行乙状结肠镜检查

饮食因素

低纤维饮食或长期滥用缓泻药

医生的检查

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 引起急性和慢性便秘的病因存在一些重叠。尤其药物是两者常见的原因。

CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。

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