便秘的部分原因和特点
病因
例子/共同特征*
检查
急性便秘†
急性肠梗阻
肠扭转、疝、肠粘连、粪便嵌塞
通常呕吐、痉挛性腹痛和腹胀
腹部X-线检查
有时 CT 检查
麻痹性肠梗阻（肠道的收缩运动暂时停止）
主要的急性病变，如脓毒症（一种严重的血液感染）
腹部外科手术后立即出现
头或脊柱外伤
长期卧床
腹部X-线检查
药物和非法药物
有抗副交感神经作用的药物（如抗组胺剂、一些抗抑郁药、镇静药、抗帕金森病病药、缓解或停止消化道肌肉痉挛的药物 [解痉药]）
含某些金属离子（铁、铝、钙、钡、铋）的药物
阿片类药物
钙通道阻滞剂
通常在新使用一种药物不久后就发生便秘
医生检查是为了排除其他引起便秘的原因
有时停用某种药物，以观察便秘是否缓解
慢性便秘‡
常见，且随肿瘤生长便秘会加重
有时便血（血液肉眼可见或医生检查时发现）
结肠镜检查并活检
代谢性疾病
血液化验
中枢神经系统疾病（影响大脑或脊柱）
MRI或CT
周围神经系统疾病
医生的检查
通常进行直肠充钡后X-线（钡餐灌肠）和/或组织活检
排便协同失调（该功能障碍影响骨盆内神经和肌肉对排便的协调）
过度用力
需要用手指帮助排便
肛门和直肠压力测量（肛门直肠测压）
系统性疾病
医生的检查
有时进行组织活检和/或血液检测
功能型疾病
结肠不活动（结肠无力症）、肠易激综合征、功能性便秘或排便紊乱
经常感觉到肛门和/或直肠阻塞、排便延长或困难、过度用力
医生的检查
通常进行乙状结肠镜检查
饮食因素
低纤维饮食或长期滥用缓泻药
医生的检查
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 引起急性和慢性便秘的病因存在一些重叠。尤其药物是两者常见的原因。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。