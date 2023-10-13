站起时眩晕或头晕的某些病因和特征
病因
临床特征*
检查
中枢神经系统†障碍
肌肉僵硬
动作缓慢震颤
协调和／或平衡能力障碍
尿失禁或排尿无力
医生的检查
有时 MRI
肌肉僵硬
震颤
动作缓慢震颤、拖行步态
行走困难
仅医生查体
中风（若发生过多次）
已知患有中风的人群中
仅医生查体
脊髓疾病
脊髓梅毒感染（脊髓痨）
腿部阵发性强烈刺痛
走路不稳
腿部麻木、刺痛及感觉减退
血液检查，有时需要脊椎穿刺（获取脑脊髓液）检查梅毒
肿瘤
背痛
肌肉无力，腿部感觉减退
磁共振成像(MRI)
周围神经系统†疾病
麻木、刺痛、无力
活检
糖尿病、过度饮酒或者营养缺乏引起的神经损伤
手脚经常烧灼痛和／或麻木
有时无力
一般出现在患有某种已知可引起神经损伤疾病的人群中
神经传导测试和肌电图
有时表现为出汗减少、怕热
便秘或是不能控制排便（大便失禁）
膀胱排空困难
医生的检查
血液化验
血容量下降（低血容量）
口渴、排尿减少，有时意识模糊
仅医生查体
失血过多
通常见于有损伤或手术史的人群
便血或是黑色、柏油样便
医生查体，包括检查便中是否带血
全血细胞计数
肾上腺功能减退
虚弱、疲劳
血液化验
心血管疾病
有时胸痛
心悸（感觉到心跳）
疲劳
气短
症状常突然出现
事件监测仪
慢性静脉功能不全（导致血液在腿部淤积）
一条腿或双腿长期水肿
脚踝或腿部长期轻微不适或隐隐作痛，疼痛并不剧烈
有时皮肤和浅层溃疡皮质区出现赤褐色，通常出现在小腿
常有静脉曲张
医生的检查
呼吸短促及乏力
医生的检查
通常进行超声心动图检查（心脏超声检查）
心脏病发作（心肌梗死）
胸痛或胸闷
呼吸短促或乏力
有时见于近期有心脏病发作的人群中
心电图检查、血液检测，检测心脏受损物质（心脏标志物）含量
心脏瓣膜病
气短
通常出现胸痛或胸部压迫感
超声心动图
虚弱、刺痛、肌肉痉挛、高血压和头痛
血液化验
药品
用于治疗高血压和心绞痛的药物：钙离子拮抗剂、可乐定、利尿药（如呋塞米）、甲基多巴、硝酸盐、哌唑嗪或少数的 β 受体阻滞剂
已知使用该类某种药物的人群中
医生的检查
有时停止用药观察症状是否会消失
影响中枢神经系统的药物：抗精神病药物（尤其是吩噻嗪类）、单胺氧化酶抑制剂、三环或四环类抗抑郁药
已知使用该类某种药物的人群中
仅医生查体
镇静药：酒精或者巴比妥类
已知使用该类某种药物的人群中
仅医生查体
其他药物：奎尼丁或长春新碱
已知使用该类某种药物的人群中
仅医生查体
其他问题
与年龄相关的血压调节变化
老年人群体
无其他症状
仅医生查体
长时间卧床
长时间卧床的人群当中
仅医生查体
血钾水平低（低钾血症）
肌肉无力、抽筋
针扎样疼痛
通常见于服用某些利尿剂的患者中
血液化验
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 中枢神经系统包括脑和脊髓。外周神经系统包括除大脑和脊髓外的神经。
CT=计算机断层扫描；ECG=心电图；MRI=磁共振成像。