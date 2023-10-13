* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。疾病通常只影响单眼，除非特别指出。 † 医生几乎总是使用荧光染色进行裂隙灯检查，以及测量眼内压（被称为眼压测量法）。 ‡ 这些病因不常见。 CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。