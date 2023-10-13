眼痛的一些病因和特征
病因
临床特征*
诊断方法
主要影响角膜的疾病
接触镜角膜炎（角膜—虹膜和瞳孔前的透明层—的炎症，因长时间佩戴接触镜所致）
通常影响双眼
眼痛且眼中有砂砾感
眼睛发红、流泪，对光敏感
在长时间佩戴隐形眼镜的人中
医生的检查
角膜刮伤（擦伤）
异物（物体）
眼外伤或高风险活动（例如磨削金属）后开始出现的症状，在婴幼儿中可能观察不到
眨眼时受影响的眼疼痛、有异物感
眼睛发红、流泪，通常对光敏感
医生的检查
通常角膜上有浅灰色斑点，之后变成开放性的、疼痛的溃疡
眼痛和异物感
眼睛发红、流泪，对光敏感
有时在有过眼外伤或戴隐形眼镜睡觉的人中
医生的检查
溃疡样本培养，由眼科医生进行
流行性角膜结膜炎（红眼病——因腺病毒所致的结膜（衬于眼睑和覆盖眼睛前部的一层膜）和角膜发炎）
常发生在双眼
眼痛且眼中有砂砾感
眼睛发红、流泪，通常对光敏感
通常眼睑肿胀，耳前淋巴结柔软
罕见暂时的、严重的视力模糊
医生的检查
单纯疱疹性角膜炎（由单纯疱疹病毒造成的角膜感染）
通常只影响单眼
早期：结膜炎后开始症状
眼睑上有水疱，有时结硬皮
晚期或复发：眼睛发红且流泪，眼痛，视觉损伤且对光敏感
通常只进行医生检查
有时会对从角膜表面或眼周水疱获得的刮屑进行病毒检测
眼部带状疱疹（带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒引起的，累及面部和眼睛）
通常只影响单眼
早期：一侧脸、眼周围、额头带水疱和/或硬皮的疹，有时在鼻尖
晚期：眼睛发红、流泪，通常对光敏感，眼睑肿胀
通常只进行医生检查
有时会对从眼周水疱获得的刮屑进行病毒检测
Welder（紫外线）角膜炎（由于过度暴露于紫外线造成的角膜发炎）
通常影响双眼
过度暴露于紫外线（产生于电弧焊、太阳灯、雪反射太阳光，尤其是高海拔地区）几小时后症状开始
眼痛且眼中有砂砾感
眼睛发红、流泪，对光敏感
医生的检查
其他眼睛疾病
严重眼痛和发红
头痛、恶心、呕吐，暴露于光时疼痛
视觉干扰如光周围光晕和/或视力降低
眼压测量法（测量眼内压）†
用一个特殊透镜（前房角镜检查）检查眼睛排水通道，眼科医生进行
前葡萄膜炎（前房——虹膜和角膜之间充满液体的空腔——发炎）
眼痛和对光敏感
眼睛发红（尤其是角膜周围）
模糊或视力丧失
经常在患自身免疫疾病或近期有眼外伤的人中
医生的检查
眼内炎（眼睛内部感染）‡
仅影响单眼
眼痛、严重的眼睛发红、对光敏感且视力严重下降
通常出现在最近进行过眼部手术、发生过严重眼外伤或血流感染的患者中
医生的检查
眼睛内部液体培养，眼科医生进行
视神经炎（视神经发炎），可能与多发性硬化相关‡
通常眼睛运动时轻度疼痛会加剧
视力部分或全部丧失
眼睑和角膜正常
医生的检查
通常行脑部和眼眶 MRI（使用造影剂）
眼眶蜂窝织炎（眼窝或眼眶内组织感染）‡
仅影响单眼
眼睛凸出，眼睛发红，眼睛深处疼痛，眼睛内和周围疼痛
眼睑发红和肿胀
无法向所有方向完全运动眼睛
视觉损伤或丧失视力
发热
有时先于窦炎症状（见下文）
医生的检查
通常行眼眶 CT 或 MRI
眼眶假瘤（炎症性和纤维性组织在眼眶中的非癌性积聚）‡
眼内和周围疼痛，可能非常严重
经常眼睛凸出
经常不能向所有方向完全运动眼睛
眼周围肿胀
医生的检查
通常行眼眶 CT 或 MRI
有时进行活检
巩膜炎（称为巩膜的眼白的炎症）
非常严重的疼痛，常被描述为厌光和对光敏感
眼睛流泪
眼白上红或紫色斑点
通常在有自身免疫疾病的人中
医生的检查
有时行眼眶超声或 CT 检查
偶尔活检
其他导致眼痛的疾病
在之前有严重头痛发作的人中
丛集性头痛: 头疼
偏头痛：头疼
医生的检查
有时行脑部 MRI 或 CT
有时眼周围肿胀但无其他眼睛症状
黄色或绿色的浊涕（有时出血），头痛，头痛，或随头的位置变化的眼或面部疼痛
发热，面部柔软，有时夜间排痰性咳嗽和口臭
医生的检查
有时行鼻窦 CT
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。疾病通常只影响单眼，除非特别指出。
† 医生几乎总是使用荧光染色进行裂隙灯检查，以及测量眼内压（被称为眼压测量法）。
‡ 这些病因不常见。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。