毛发丢失的一些病因及特征
病因
临床特征*
检查
整个头皮的毛发丢失
男性型脱发（雄激素源性脱发）
常有家族史
有时有使用合成代谢类固醇史
医生的检查
女性型脱发（雄激素源性脱发）
常有家族史
有时发生在更年期
有时见于有男性特征（男性化）、有使用合成代谢类固醇（如双氢睾酮）史或有产生雄性激素的肿瘤的女性
有时见于多囊卵巢综合征患者
医生的检查
有时测定激素：甲状腺激素、睾酮、DHEAS、FSH 和 LH
药物、非法药物和毒素
使用特定药物的历史，如某些化疗药物、抗凝血剂、类维生素 A、口服避孕药、ACE 抑制剂、β-受体阻滞剂、锂、抗甲状腺药、抗惊厥药、大剂量的维生素 A，或正暴露于重金属，例如铊和砷
医生的检查
有时进行血液检查，以检查是否有毒素或重金属暴露
压力（心理或身体）引发的休止期脱发
严重心理压力
近期体重减轻，手术，有发热的危重疾病，或分娩
医生的检查
甲状腺疾病
对于甲状腺功能亢进（甲状腺过度活跃），难以忍受高温、出汗、体重减轻、眼睛突出、颤抖（震颤）、躁动和甲状腺肿大（甲状腺肿）
对于甲状腺功能减退（甲状腺不够活跃），难以忍受寒冷、体重增加、皮肤粗糙增厚和动作迟缓
医生的检查
评估甲状腺功能的血液检查
特定的营养失调的症状
医生的检查
有时进行血液测试以检测营养失调
通常为斑片状脱发，但有时为整个头皮脱发（全秃）
有时为全身和头皮毛发脱落（普秃）
医生检查†
头皮特定区域的毛发丢失
斑秃
斑块的周边短碎毛、圆斑脱发（类似感叹号）
有时有灼热感或瘙痒
有时从头皮的侧边和后缘脱发（匍行性脱发）或中心脱发但头皮边缘处头发稀疏（马蹄形脱发）
医生检查†
慢性皮肤型红斑狼疮
出现在头皮上的一种皮疹，特征为红色、凸起、鳞状斑块，并伴有脱发
一些区域出现疤痕
有时瘙痒
医生的检查
头皮活检
中心离心性瘢痕性脱发
头皮顶部和后部缓慢进行性脱发和结疤
在有发生这种病的遗传倾向的人中，可能是使用热梳、化学蓬松剂或编辫子导致的
医生的检查
头皮活检
扁平毛发苔癣（头皮扁平苔癣）和前额纤维化性秃头
导致散在斑片状脱发和结疤的相关疾病
当瘢痕性脱发主要沿着发际线和眉毛前发生时，称为前额纤维化性秃头
医生的检查
头皮活检
灼伤、外伤或辐射（例如，来自放射疗法）
灼伤、放射治疗或外伤史
常有疤痕
医生的检查
头癣（头皮环癣）
秃发部位有时有小黑点（因为头发在头皮表面折断），或头发在刚露出头皮的表面时折断
皮肤的圆形，鳞片状区域，可能是红色或发炎
可能引起瘢痕
医生检查†
拔下的头发在显微镜下检测和/或进行培养
有时进行伍德氏灯检查
牵拉型脱发
辫子、盘发或马尾辫留的太长或扎的太紧
可能引起瘢痕
医生检查†
拔毛癖（强迫性拔发）
通常是不对称的、奇异的、不规则的脱发模式
有时强迫行为
影响的女性比男性多4倍
医生检查†
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 有时会对头皮进行活检。
ACE = 血管紧张素转换酶；DHEAS = 硫酸脱氢表雄酮；FSH =促卵泡激素；LH = 促黄体激素。