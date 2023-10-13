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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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下背部痛的一些病因和特征

病因

临床特征*

检查†

常见原因

扭伤和劳损

疼痛

  • 常发生于脊柱一侧或双侧

  • 运动后加重，休息后减轻

  • 通常发生于提举、弯腰或扭转身体时

医生的检查

骨关节炎有时伴随脊神经根受压迫

脊柱特定部位疼痛，有时候

  • 因站立而加重

  • 坐下休息而减轻

  • 向腿部放射

  • 伴随麻木和/或无力

常见于存在其他关节疼痛和/或畸形的老年人

X 射线检查

有时需行 MRI 或 CT（对于严重到足以引起神经根疼痛的骨性关节炎

椎体压缩性骨折

脊柱特定部位疼痛，有时突然开始

常见于年龄较大或存在骨质疏松的患者

X 射线检查

有时 CT 或 MRI

椎间盘突出，常伴随脊神经根受压迫

脊柱特定部位疼痛，通常会

  • 向腿部放射

  • 伴随麻木和/或无力

  • 在咳嗽、喷嚏、用力或前倾时加重

医生的检查

有时 MRI

很少行 CT 检查

腰椎管狭窄

腰椎的特定部位疼痛

  • 在伸直背部时加重（如行走或后仰时）

  • 身体前倾时或坐下时疼痛缓解

  • 可向一侧腿或双腿放射

常见于中老年人

医生的检查

有时 MRI

脊椎滑脱，有时伴随脊神经根受压迫

有时会出现背痛

  • 在青少年中，背痛在一侧脊柱，可能放射至下肢，同时也可能伴随骨折

  • 在成年人中，背痛在脊椎的特定部位，向下放射至双下肢，并涉及组织退变

  • 伴随麻木和/或无力

  • 在站立或后仰时加重

X 射线检查

MRI 或有时进行 CT 检查

纤维肌痛

身体多个部位疼痛和僵硬（不只是下背部）

疼痛部位有压痛

常常睡眠不良

在青年或中年女性中最常见

医生的检查

不常见原因

强直性脊柱炎（脊柱和大关节的炎症）

下背部僵硬，在刚起床后更严重

背部柔韧度进行性下降，通常导致驼背

有时伴随眼红眼痛和/或其他关节的疼痛

常见于年轻男性

X 光检查，或偶尔需要 MRI

血液化验

马尾综合征

腹股沟和肛门周围失去感觉

膀胱失控和/或肠道失控（失禁）

磁共振成像(MRI)

带状疱疹

条带状的皮肤疼痛区域，可位于身体左侧或右侧，但不会双侧

疼痛开始出现后，条带状皮肤区域上通常开始出现水疱

医生的检查

癌症

进行性加重的疼痛，与体位或活动无关

有时伴食欲下降和/或体重减轻

通常行X线检查

CT 或 MRI 检查

感染

进行性加重的持续性疼痛，与体位或活动无关

有时伴发烧和/或夜间盗汗

常见于做过背部手术、有免疫系统疾病、服用免疫抑制药物或使用 IV 药物的人

通常行X线检查

CT 或 MRI 检查

血液化验

*其特点包括症状和医生的检查结果。可出现包括疼痛在内的典型特征，但并不总会出现。

† 如果疼痛未经治疗自行消退，且不存在任何警示症状，则没必要做检查。

CT = 计算机断层扫描；IV = 静脉内；MRI = 磁共振成像。

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