下背部痛的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查†
常见原因
扭伤和劳损
疼痛
医生的检查
骨关节炎有时伴随脊神经根受压迫
脊柱特定部位疼痛，有时候
常见于存在其他关节疼痛和/或畸形的老年人
X 射线检查
有时需行 MRI 或 CT（对于严重到足以引起神经根疼痛的骨性关节炎）
脊柱特定部位疼痛，有时突然开始
常见于年龄较大或存在骨质疏松的患者
X 射线检查
有时 CT 或 MRI
椎间盘突出，常伴随脊神经根受压迫
脊柱特定部位疼痛，通常会
医生的检查
有时 MRI
很少行 CT 检查
腰椎的特定部位疼痛
常见于中老年人
医生的检查
有时 MRI
脊椎滑脱，有时伴随脊神经根受压迫
有时会出现背痛
X 射线检查
MRI 或有时进行 CT 检查
身体多个部位疼痛和僵硬（不只是下背部）
疼痛部位有压痛
常常睡眠不良
在青年或中年女性中最常见
医生的检查
不常见原因
强直性脊柱炎（脊柱和大关节的炎症）
下背部僵硬，在刚起床后更严重
背部柔韧度进行性下降，通常导致驼背
有时伴随眼红眼痛和/或其他关节的疼痛
常见于年轻男性
X 光检查，或偶尔需要 MRI
血液化验
腹股沟和肛门周围失去感觉
磁共振成像(MRI)
条带状的皮肤疼痛区域，可位于身体左侧或右侧，但不会双侧
疼痛开始出现后，条带状皮肤区域上通常开始出现水疱
医生的检查
癌症
进行性加重的疼痛，与体位或活动无关
有时伴食欲下降和/或体重减轻
通常行X线检查
CT 或 MRI 检查
感染
进行性加重的持续性疼痛，与体位或活动无关
有时伴发烧和/或夜间盗汗
通常行X线检查
CT 或 MRI 检查
血液化验
*其特点包括症状和医生的检查结果。可出现包括疼痛在内的典型特征，但并不总会出现。
† 如果疼痛未经治疗自行消退，且不存在任何警示症状，则没必要做检查。
CT = 计算机断层扫描；IV = 静脉内；MRI = 磁共振成像。