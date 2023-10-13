导致男性不孕的因素？
病因
举例
精子生成减少
睾丸暴露于过热的地方
过热
引起持续高烧的疾病
内分泌系统疾病
肾上腺疾病（该腺体产生睾酮和其他激素）
高催乳素血症（催乳素水平高，催乳素是一种刺激产奶的激素 ）
性腺功能减退（睾酮水平低和／或精子产生受损），有时与肥胖有关
下丘脑功能障碍（这部分大脑控制脑垂体，控制睾酮的分泌）
基因疾病
其他引起性染色体异常的疾病
睾丸疾病
感染
睾丸外伤
影响睾丸的腮腺炎（腮腺炎性睾丸炎）
睾丸萎缩（过量饮酒时可出现）
睾丸肿瘤
隐睾（留在腹部而不是移到阴囊的睾丸）
睾丸静脉曲张（精索静脉曲张）
药物和其他物质
酒精，大量饮酒时
合成类固醇
雄激素（雄性激素如睾酮）
抗雄激素物质（可抵消雄激素作用的药物，如比卡鲁胺、环丙孕酮和氟他胺）
抗疟药物
长时间服用阿司匹林
消耗过多咖啡因（有可能）
大麻
苯丁酸氮芥（一种化疗药物）
西咪替丁（用于治疗胃溃疡）
秋水仙碱（用于治疗痛风）
皮质类固醇（如强的松泼尼松）
复方新诺明（一种抗生素）
环磷酰胺（一种化疗药物）
治疗疟疾的药物
服用雌激素样化合物治疗前列腺癌
促性腺激素释放激素 (GnRH) 激动剂（用于治疗前列腺癌、子宫肌瘤、子宫内膜异位症和其他疾病的激素药物）
酮康唑
甲羟孕酮（一种人工合成的雌性激素）
氨甲蝶呤（抑制免疫系统的药物）
胺氧化酶抑制剂（-A型单胺氧化抑制剂抗抑郁药）
呋喃妥因（一种抗生素）
阿片类药物（毒品）
安体舒通（利尿剂）
柳氮磺胺吡啶（有时用于治疗炎症性肠病的抗生素）
接触工业或环境中的毒素
重金属，如铅
如除害剂（它可以有女性荷尔蒙相同的效果，降低雄性激素的水平）
邻苯二甲酸盐（用于使塑料变得有弹性的化学物质）
多氯联苯化合物(PCB)
精液中精子减少
干扰精子的排出
附睾缺失（为精子成熟提供空间和环境），通常发生在囊性纤维化的男性身上
输精管堵塞或丢失，（由附睾管通向射精管的一个通道），通常见于男性囊性纤维化
缺少精囊（为精子提供营养）
两个射精管阻塞
逆行性射精（精液返回到膀胱，而不是阴茎）
神经系统功能障碍
盆腔手术，如前列腺切除术后
切除腹部后面区域的淋巴结（可以用来治疗霍奇金淋巴瘤）
勃起功能障碍（无法达到或保持足以进行性交的勃起）
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血管疾病
糖尿病
脑和神经（神经系统）疾病，如阿尔茨海默病、帕金森病、多发性硬化、卒中和前列腺手术引起的神经损伤
心理问题，例如表现焦虑或抑郁
某些药物，例如某些抗抑郁药、某些激素类药物和用于治疗高血压的药物（包括 β 受体阻滞剂）
娱乐性药物（如可卡因、海洛因和安非他明）
未知原因（特发性）