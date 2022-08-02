产后是指分娩后的时间段。通常是指分娩后的前 6 周。

以下是分娩后身体会出现的各种状况：

在组织愈合前，产妇的阴道会酸痛，小便时可能会刺痛

阴道会在长达 6 周的时间内产生分泌物

乳房开始分泌乳汁时会膨胀，可能会让人感到紧绷和酸痛

头一两周内有些人会感到有点悲伤或焦虑，这是常见现象，但是如果你真的感到抑郁，请及时就医，你可能是得了产后抑郁症

随着子宫在大约 2 周内收缩回到正常大小，你可能会出现绞痛

即使锻炼，腹部可能也需要几个月才能恢复到正常大小

恢复到正常体重可能需要更长时间

妊娠纹不会消失，但会随着时间而变淡

在最初的 3 或 4 天里，阴道分泌物中会带血，有时带有血凝块。然后分泌物变成浅棕色，然后是黄色或白色。

除非遇到问题和需要更早看医生，否则通常在分娩后 6 周去看医生。

分娩后最常见的问题是：