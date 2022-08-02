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产后期概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 6月 2023
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什么是产后期？

产后是指分娩后的时间段。通常是指分娩后的前 6 周。

以下是分娩后身体会出现的各种状况：

  • 在组织愈合前，产妇的阴道会酸痛，小便时可能会刺痛

  • 阴道会在长达 6 周的时间内产生分泌物

  • 乳房开始分泌乳汁时会膨胀，可能会让人感到紧绷和酸痛

  • 头一两周内有些人会感到有点悲伤或焦虑，这是常见现象，但是如果你真的感到抑郁，请及时就医，你可能是得了产后抑郁症

  • 随着子宫在大约 2 周内收缩回到正常大小，你可能会出现绞痛

  • 即使锻炼，腹部可能也需要几个月才能恢复到正常大小

  • 恢复到正常体重可能需要更长时间

  • 妊娠纹不会消失，但会随着时间而变淡

在最初的 3 或 4 天里，阴道分泌物中会带血，有时带有血凝块。然后分泌物变成浅棕色，然后是黄色或白色。

除非遇到问题和需要更早看医生，否则通常在分娩后 6 周去看医生。

分娩后最常见的问题是：

分娩后紧接着会发生什么？

分娩后，医生和护士会密切关注产妇几个小时，以确保不会出血过多。

为了防止出血过多，医生可能会：

  • 按压腹部，以帮助子宫收缩

  • 肌注或静脉输注药物（催产素），以帮助子宫收缩

如果失血过多，医生会给产妇静脉 (IV) 输液，有时还会输血。

产妇可以在分娩后不久开始正常进食。

分娩后，即使产妇膀胱已满，也可能不会感到尿意，因此：

  • 产妇会被要求定期去小便

  • 护士可能会按压产妇的腹部来帮助排空膀胱

  • 如果产妇无法小便，并且膀胱已充满尿液，护士可能会将导管(柔性细管)插入膀胱一分钟以排干尿液

产妇分娩后可能会出现便秘，尤其是服用阿片类止痛药时。医生可能会建议使用泻药或大便软化剂。

分娩后，产妇可能还需要接种某些疫苗：

产妇何时可以出院回家？

如果产妇和婴儿均健康，通常的出院时间为：

  • 阴道分娩后一两天内

  • 剖腹产（剖宫产）后 4 天内

多久后可以锻炼？

分娩后，应该尽快起床走动。

  • 如果是阴道分娩，产妇可以在感觉良好的情况下开始轻度锻炼，但是在医生同意之前，不要满负荷地恢复怀孕前的常规锻炼

  • 如果是剖腹产，需要大约 6 周的时间才能完全恢复和痊愈，在医生同意之前，根本不应锻炼

身体在产后恢复过程中，会发生什么？

如果是阴道分娩，阴道区域感觉到疼痛是正常的。小便时可能会刺痛。尝试以下操作：

  • 分娩后的前 24 小时敷冰袋或冷毛巾

  • 使用麻醉霜或喷雾

  • 每天用温水清洗该区域几次

  • 坐在有温水的浅浴缸里（坐浴）

  • 坐在环形枕头上

如果是剖腹产

  • 如果伤口变红或开始有液体排出，则打电话给医生

  • 大约一天后可以淋浴，但是在拆线之前不要盆浴

  • 小心缝线——淋浴时不要擦洗缝线

  • 至少两周内不要在阴道里放任何东西（包括棉塞）

  • 大约 6 周内避免提重物和剧烈运动

  • 避免性行为约 6 周

无论哪种分娩方式，阴道在几周内都会产生分泌物（液体）：

  • 带血分泌物持续 3-4 天

  • 浅棕色液体大约 2 周

  • 黄白色液体在分娩后可持续至多约 6 周

在分娩后的约一两周内，阴道出血量实际上可能会增加几天。这种出血是正常现象。它在子宫的胎盘附着处的结痂脱落时出现。可以使用卫生巾。

痔疮

痔疮是直肠和肛门壁上肿胀的静脉。

分娩时屏气用力会诱发或者加剧痔疮。可以通过以下方式缓解痔疮导致的疼痛：

  • 温水坐浴

  • 涂抹含有止痛药的凝胶

母乳喂养

母乳喂养有益于产妇和婴儿健康。

如果产妇不能或不想母乳喂养，乳房会在几天内非常疼痛和肿胀，直到停止分泌乳汁。在乳房上敷冰袋，佩戴有良好支撑的舒适胸罩，并服用止痛药，例如布洛芬。

如果选择母乳喂养，医生会建议在前 6 个月只喂母乳，然后在接下来的 6 个月喂母乳和食物。一年后，可以继续母乳喂养，直到产妇或婴儿准备好停止母乳喂养。

为了帮助缓解乳头疼痛和开裂：

  • 帮助婴儿吸住乳头，以防止在喂奶时宝宝吮吸自己的下唇

  • 在调整婴儿姿势时，用拇指轻轻松开婴儿的嘴唇，或者将手指滑入婴儿的嘴里以中断吮吸，然后再次尝试让婴儿吮吸

  • 如果需要，使用棉垫吸收泄漏的乳汁

  • 在您的乳头上涂上羊毛脂霜以保护它们

母乳喂养时要好好照顾自己：

  • 服用含有至少 500 微克叶酸的维生素

  • 多喝水

  • 每天多摄入约 500 卡路里（确保额外的卡路里来自水果、蔬菜和良好的蛋白质来源）

  • 如果有特殊的饮食习俗，例如素食或纯素食，应与医生讨论如何在母乳喂养时健康饮食

何时可以进行性生活？

当自己感觉已经可以，并且任何撕裂伤或手术切口已经愈合时，即可恢复正常的性生活。

大多数女性在分娩后会推迟性生活 6 周，直到完全痊愈。若是以下情况，则可能需要更长的时间：

  • 剖腹产

  • 分娩导致撕裂伤

  • 会阴切开术（医生在阴道区域做了一个小切口以扩大开口）

节育

分娩后不久可能再次怀孕。母乳喂养的女性不太可能马上怀孕。但是有些女性即使母乳喂养也能在几周内怀孕。

分娩后，身体需要一两年时间才能完全恢复。医生建议至少等 6 个月，但最好是 18 个月，然后再怀孕。

母乳喂养期间不能使用含雌激素的避孕药。必须等 4 到 6 周才能在子宫内放置 IUD（宫内节育器），6 到 8 周才能安放避孕隔膜。与医生讨论使用哪种避孕方法合适。

分娩后有哪些警示体征提示可能出现健康问题？

如果出现以下任何症状，请立即联系医生：

  • 大量出血（每小时更换一次护垫，并持续超过 2 小时）

  • 流出的血块比高尔夫球大

  • 分泌物气味难闻

  • 发热

  • 腹部或胸部疼痛

  • 小便时疼痛，排尿困难，或者尿频

  • 胸部硬块

  • 乳房疼痛、发红和肿胀

  • 剖腹产切口周围疼痛或存在分泌物

  • 气短

  • 腿痛

  • 极度悲伤、疲劳、或照顾自己或婴儿有困难

这些可能是产后感染或其他严重问题的迹象。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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