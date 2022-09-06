临床怀疑

超声心动图

所有病人存有上述任何一种病因都应怀疑有肺源性心脏病。胸部X线片可显示有右室和近段肺动脉扩张，而周围肺动脉变细。 ECG有右室肥大的证据（如电轴右偏，V1导联呈QR型，V1～V3以R波为主），与肺动脉高压的程度相关。然而，因为肺过度充气和COPD的肺大泡可引起心脏转位，体检，X线和ECG检查可能并不敏感。

超声心动图或核素显像可以评价左室和右室功能；超声心动图能评估右室收缩压但肺部疾病常导致该技术受限。心脏磁共振对于部分患者用于评估腔室大小和功能可能有效。可能要行右心导管检查以明确诊断。