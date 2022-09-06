肺源性心脏病是继发于肺部疾病引起肺动脉高压后所致右心室扩大。继而产生右心衰竭。表现为周围水肿，颈静脉怒张，肝肿大和胸骨旁抬举样搏动。诊断根据临床和超声心动图。对因治疗。
肺源性心脏病起因于肺或血管的疾病；其右室的扩大不是继发于左室的衰竭，先天性心脏病（如室间隔缺损），或获得性瓣膜病。肺源性心脏病通常是一个慢性过程，但可以急性发作并是可逆的。原发性 肺动脉高压 （非肺部疾病和心脏疾病引起的）另外叙述。
肺源性心脏病的病理生理
肺源性心脏病病因
急性肺源性心脏病几乎没有病因。慢性肺源性心脏病通常由 COPD 引起，但也有些少见的严重疾病 (见表肺源性心脏病病因)。COPD的患者有急性病情恶化或肺部感染都可以触发右心负荷增加。在慢性肺源性心脏病患者中静脉血栓栓塞的危险性增加。
肺源性心脏病的症状和体征
早期肺源性心脏病可以没有症状，尽管基础肺部疾病症状明显（如呼吸困难，乏力等）。其后，随右室压力的升高，常有左侧胸骨旁抬举样搏动、第二心音（S2）肺动脉瓣成分增强、功能性三尖瓣和肺动脉瓣关闭不全（返流）杂音等体征。再后可能出现右心室奔马律（第三[S3]]和第四[S4]心音）在吸气时加强，颈静脉扩张（可见明显的a波，除非三尖瓣关闭不全同时存在），还有肝肿大和下垂部位水肿等。
肺源性心脏病的诊断
临床怀疑
超声心动图
所有病人存有上述任何一种病因都应怀疑有肺源性心脏病。胸部X线片可显示有右室和近段肺动脉扩张，而周围肺动脉变细。 ECG有右室肥大的证据（如电轴右偏，V1导联呈QR型，V1～V3以R波为主），与肺动脉高压的程度相关。然而，因为肺过度充气和COPD的肺大泡可引起心脏转位，体检，X线和ECG检查可能并不敏感。
超声心动图或核素显像可以评价左室和右室功能；超声心动图能评估右室收缩压但肺部疾病常导致该技术受限。心脏磁共振对于部分患者用于评估腔室大小和功能可能有效。可能要行右心导管检查以明确诊断。
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肺源性心脏病的治疗
病因治疗
肺心病的治疗很困难；它侧重于原因（见表心力衰竭的原因)，特别是缓解或缓和缺氧。在结构发生不可逆改变前及早发现和治疗是很重要的。
如果存在周围水肿，使用利尿剂可能合适，但只有在合并有左室衰竭和肺部液体负荷增加时有效。利尿剂应谨慎使用，因为前负荷小幅下降往往加重肺心病。 肺血管扩张剂（如肼苯哒嗪、钙通道阻滞剂、一氧化氮、前列环素、磷酸二酯酶抑制剂），虽然对原发性肺动脉高压有益，但对肺源性心脏病无效。波生坦是一种内皮素受体阻滞剂，也对肺动脉高压患者有效，但在肺源性心脏病患者中的研究有限。地高辛只在合并有左室功能不全的患者中有效；而且由于COPD患者对地高辛更敏感，所以使用应更小心。
曾经主张在肺源性心脏病有缺O2患者实施放血疗法，但除非患者有明显的红细胞增多症，否则，它降低血黏度的好处被携氧力的下降抵消了。 对于慢性肺心病患者，长期抗凝剂可降低静脉血栓栓塞的风险。
关键点
肺源性心脏病是继发于肺部疾病引起肺动脉高压继而导致右心室扩大和功能衰竭。
肺心病本身通常无症状，但常规体格检查会发现胸骨左缘收缩期抬高、肺动脉瓣区S2亢进、功能性三尖瓣和肺动脉返流杂音，以及后期的颈静脉怒张，肝肿大和下肢水肿。
诊断往往依赖于超声心动图，放射性核素显像，必要时右心导管检查。
在结构发生不可逆改变前及早发现并治疗基础病因很重要。
虽然患者可有显著外周水肿，利尿药常无效并可能是有害的;前负荷的小幅下降往往加重肺心病。