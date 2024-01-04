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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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口臭

（口中恶臭；口臭；口腔恶臭）

作者：Bernard J. Hennessy, DDS, Texas A&M University, College of Dentistry
已审核/已修订 1月 2024
看法 进行患者培训

口臭是呼气时经常性或持续性令人不适的气味。

（参见牙科患者评估。)

口臭的病理生理学

口臭最常见的原因是食物颗粒在口腔中被厌氧革兰阴性菌降解，产生硫化氢和甲硫醇等挥发性硫化合物。病原菌可能存在于牙周疾病处，溃疡或坏死区域尤其多见。病原微生物深植于围绕牙齿的牙周袋。当患者的牙周组织健康时，这些细菌可以沉积于近舌根部舌背。

促进病原菌大量生长的因素包括唾液减少（如，腮腺疾病、干燥综合征、使用抗胆碱能药物），唾液黏滞和唾液pH值降低。

某些食物或香料消化后，释放这些物质的气味至肺部，呼出的气味不受其他人欢迎（甚至令人讨厌）， 例如，进食大蒜后2～3小时，其呼出气体中的气味可被他人所察觉，更长时间后，从口腔发出。

口臭的病因

大多数病例是由口腔疾病引起的（1）。一些全身性疾病和口腔外因素则为其他的病因（见表口臭的原因）。

最常见的原因如下

正常情况下食管由于萎陷而处于封闭状态，胃肠道疾病几乎不引起口臭。然而，某些疾病（如胃食管反流病 （GERD）、食管憩室、胃癌）可能导致口臭。呼气的异味反映消化道功能状态的观点是一种谬误。

其他的呼气异味

某些全身性疾病呼气时产生可感觉的挥发性物质，尽管这些刺激性气味不特别难闻，但被认为是口臭。糖尿病酮症酸中毒(DKA) 时产生甜味或水果味的丙酮；肝衰竭时，产生独特的鼠臭味（霉味、甜味和/或硫磺味），肾衰竭时产生尿味或氨味。

表格
表格

口臭的原因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

口腔情况

舌背部的细菌

刮舌器的异味，健康的口腔组织

临床评估

牙龈或牙周疾病

口腔疾病，通常包括出血和/或脓性渗出物

检查时明显的口腔疾病

常有不良的口腔卫生史

临床评估

口腔科咨询

坏死性口腔癌（少见，发生坏死前常已确定）

病情常于口臭发生前已明确

老年患者常有长期饮酒、抽烟史或既饮酒又抽烟

活检，CT或MRI

口腔外疾病

鼻异物*

一般见于儿童

脓性或出血性鼻分泌物

体检时可见穿孔

临床评估

有时靠影像学

坏死性的鼻咽癌*

吞咽时不适

临床评估

坏死性肺部感染（如肺脓肿支气管扩张，异物）

咳痰

发热

胸部X线检查

痰培养

有时CT，气管镜检查

心理性口臭

其他人没有发现异味

经常有其他功能性不适病史

临床评估

上颌窦感染*

脓性鼻分泌物

面部疼痛、头痛或头面部均疼痛

临床评估

必要时CT检查

岑克尔憩室

胃食管反流病(GERD)

躺下或弯腰时未消化的食物反出

吞钡造影

摄入的食物†

酒精饮料、大蒜、洋葱、烟草

有明确的应用史

临床评估

回避试验

*鼻的异味明显强于口腔。

†检查排除其他原因后作出诊断。

病因参考文献

  1. 1.Fedorowicz Z, Aljufairi H, Nasser M, et al: Mouthrinses for the treatment of halitosis.Cochrane Database Syst Rev (4):CD006701, 2008.doi: 10.1002/14651858.CD006701.pub2.Update in: Cochrane Database Syst Rev (5):CD006701, 2016

口臭的评估

病史

现病史应明确口臭的时间和严重程度（包括其他人是否注意和抱怨），患者的口腔卫生，口臭与摄入食物的关系（见表口臭的原因）。

系统回顾应该寻找病因，包括鼻分泌物和面部或头部疼痛（上颌窦炎鼻异物），排痰性咳嗽和发热（肺部感染），躺下或弯腰时未消化食物的反流（岑克尔憩室）。注意易感因素，如口干、眼干或两者同时发生（舍格伦综合征）。

既往药物史应该询问饮酒和抽烟的时间、数量，药物史尤其应该询问那些可能引起口干的药物（例如具有抗胆碱能作用的那些——见表口干症的一些原因）。

体格检查

观察生命体征，需注意是否发热。

鼻腔检查分泌物，是否有异物。

口腔检查是为了检查牙龈疾病、牙源性感染和癌症的征象。 意明显口干的征象（如黏膜干燥、黏性或潮湿，唾液呈泡沫状、黏稠或正常表现）。

咽部检查感染或肿瘤的征象。

嗅诊测试

嗅诊检查呼出的气体。一般情况下，口腔疾病引起的口臭会产生腐败坏死、刺激的气味，全身性疾病则引起更细微的异味。 理想的检查条件是，检查前48小时，患者避免吃大蒜或洋葱等刺激性食物，检查前2小时，不吃或咀嚼任何食物、喝饮料、漱喉、漱口或抽烟。检查期间，患者呼气时距检查者鼻孔10cm，首先口呼气，然后闭口鼻呼气。异味发自口呼吸的气体提示病原来自口腔，异味发自鼻呼吸的气体提示病原位于鼻或鼻旁窦，同样的气味在口、鼻呼气时都存在，说明全身性或肺源性病因。

如果原发部位不清楚，则用塑料勺子刮擦舌后份。5秒后，勺子于距检查者鼻子5厘米处闻;恶臭表明恶臭是由舌头上的细菌引起的。

危险信号

要特别注意以下情况：

  • 发热

  • 鼻腔脓性分泌物或痰

  • 可见的或触及的口腔病变

临床表现解析

因为口腔因素是目前最常见的病因，任何可见的口腔疾病都可能是没有口腔外症状或体征的患者口臭的病因，因此应咨询牙医。存在其他疾病时，临床表现常提示诊断（见表口臭的原因）。

当患者没有其他表现，而症状似乎与某些摄入食物相关时，回避试验有助于明确诊断。

检查

病史和体格检查提示某种潜在的病因（见表口臭的原因），无需进一步辅助检查。对舌刮治物行便携式硫检查仪、气相色谱法和化学检测，有一定的辅助作用，但这些检查有待于作为研究项目或在专门诊治口臭的医疗机构进行。

口臭的治疗

  • 常规的口腔卫生维护和牙科护理

  • 治疗病因

需治疗口臭的病因。

如果是口腔来源的病因，患者应该就诊于口腔科进行专业洁治以治疗牙龈疾病和进行龋齿修补。家庭处理涉及强化口腔卫生，包括彻底的刷牙、牙线清洁、用牙刷或刮治器刮舌。漱口水（大多数含有酒精）的益处有限；含有洗必泰或氯化十六烷基吡啶的漱口水可能有助于减少导致口臭的舌头细菌水平。含有氯和锌的漱口水可以中和导致口臭的硫化合物。

如果患者具有酒精滥用史，应使用非酒精性漱口液。心理性口臭需接受心理咨询。

老年医学精要：口臭

老年患者更容易服用导致口干舌燥的药物，导致口腔卫生维持效果不理想(如手的灵活性有限，比如类风湿性关节炎帕金森病等疾病)从而产生口臭，但除此之外他们不太可能发生口臭。随着年龄增加，老年人更容易发生口腔癌，与年轻患者相比，应予以更多关注。

关键点

  • 大多数口臭都是由在牙齿周围和舌背上的厌氧革兰阴性细菌对食物颗粒的降解作用造成的。

  • 口腔外疾病可能引起口臭，并通常伴随提示性结果。

  • 家庭治疗包括加强刷牙、使用牙线和刷舌或刮舌。

  • 漱口只能短暂地遮掩口臭

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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