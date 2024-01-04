口臭最常见的原因是食物颗粒在口腔中被厌氧革兰阴性菌降解，产生硫化氢和甲硫醇等挥发性硫化合物。病原菌可能存在于牙周疾病处，溃疡或坏死区域尤其多见。病原微生物深植于围绕牙齿的牙周袋。当患者的牙周组织健康时，这些细菌可以沉积于近舌根部舌背。

促进病原菌大量生长的因素包括唾液减少（如，腮腺疾病、干燥综合征、使用抗胆碱能药物），唾液黏滞和唾液pH值降低。

某些食物或香料消化后，释放这些物质的气味至肺部，呼出的气味不受其他人欢迎（甚至令人讨厌）， 例如，进食大蒜后2～3小时，其呼出气体中的气味可被他人所察觉，更长时间后，从口腔发出。