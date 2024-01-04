口臭是呼气时经常性或持续性令人不适的气味。
（参见牙科患者评估。)
口臭的病理生理学
口臭的病因
大多数病例是由口腔疾病引起的（1）。一些全身性疾病和口腔外因素则为其他的病因（见表口臭的原因）。
最常见的原因如下
正常情况下食管由于萎陷而处于封闭状态，胃肠道疾病几乎不引起口臭。然而，某些疾病（如胃食管反流病 （GERD）、食管憩室、胃癌）可能导致口臭。呼气的异味反映消化道功能状态的观点是一种谬误。
其他的呼气异味
某些全身性疾病呼气时产生可感觉的挥发性物质，尽管这些刺激性气味不特别难闻，但被认为是口臭。糖尿病酮症酸中毒(DKA) 时产生甜味或水果味的丙酮；肝衰竭时，产生独特的鼠臭味（霉味、甜味和/或硫磺味），肾衰竭时产生尿味或氨味。
口臭的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
口腔情况
舌背部的细菌
刮舌器的异味，健康的口腔组织
临床评估
牙龈或牙周疾病
口腔疾病，通常包括出血和/或脓性渗出物
检查时明显的口腔疾病
常有不良的口腔卫生史
临床评估
口腔科咨询
坏死性口腔癌（少见，发生坏死前常已确定）
病情常于口臭发生前已明确
老年患者常有长期饮酒、抽烟史或既饮酒又抽烟
活检，CT或MRI
口腔外疾病
鼻异物*
一般见于儿童
脓性或出血性鼻分泌物
体检时可见穿孔
临床评估
有时靠影像学
坏死性的鼻咽癌*
吞咽时不适
临床评估
咳痰
发热
胸部X线检查
痰培养
有时CT，气管镜检查
心理性口臭
其他人没有发现异味
经常有其他功能性不适病史
临床评估
上颌窦感染*
脓性鼻分泌物
面部疼痛、头痛或头面部均疼痛
临床评估
必要时CT检查
躺下或弯腰时未消化的食物反出
吞钡造影
摄入的食物†
酒精饮料、大蒜、洋葱、烟草
有明确的应用史
临床评估
回避试验
*鼻的异味明显强于口腔。
†检查排除其他原因后作出诊断。
病因参考文献
1.Fedorowicz Z, Aljufairi H, Nasser M, et al: Mouthrinses for the treatment of halitosis.Cochrane Database Syst Rev (4):CD006701, 2008.doi: 10.1002/14651858.CD006701.pub2.Update in: Cochrane Database Syst Rev (5):CD006701, 2016
口臭的评估
病史
体格检查
嗅诊测试
嗅诊检查呼出的气体。一般情况下，口腔疾病引起的口臭会产生腐败坏死、刺激的气味，全身性疾病则引起更细微的异味。 理想的检查条件是，检查前48小时，患者避免吃大蒜或洋葱等刺激性食物，检查前2小时，不吃或咀嚼任何食物、喝饮料、漱喉、漱口或抽烟。检查期间，患者呼气时距检查者鼻孔10cm，首先口呼气，然后闭口鼻呼气。异味发自口呼吸的气体提示病原来自口腔，异味发自鼻呼吸的气体提示病原位于鼻或鼻旁窦，同样的气味在口、鼻呼气时都存在，说明全身性或肺源性病因。
如果原发部位不清楚，则用塑料勺子刮擦舌后份。5秒后，勺子于距检查者鼻子5厘米处闻;恶臭表明恶臭是由舌头上的细菌引起的。
危险信号
要特别注意以下情况：
发热
鼻腔脓性分泌物或痰
可见的或触及的口腔病变
临床表现解析
因为口腔因素是目前最常见的病因，任何可见的口腔疾病都可能是没有口腔外症状或体征的患者口臭的病因，因此应咨询牙医。存在其他疾病时，临床表现常提示诊断（见表口臭的原因）。
当患者没有其他表现，而症状似乎与某些摄入食物相关时，回避试验有助于明确诊断。
检查
病史和体格检查提示某种潜在的病因（见表口臭的原因），无需进一步辅助检查。对舌刮治物行便携式硫检查仪、气相色谱法和化学检测，有一定的辅助作用，但这些检查有待于作为研究项目或在专门诊治口臭的医疗机构进行。
口臭的治疗
老年医学精要：口臭
关键点
大多数口臭都是由在牙齿周围和舌背上的厌氧革兰阴性细菌对食物颗粒的降解作用造成的。
口腔外疾病可能引起口臭，并通常伴随提示性结果。
家庭治疗包括加强刷牙、使用牙线和刷舌或刮舌。
漱口只能短暂地遮掩口臭