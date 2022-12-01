耳痛可能是耳源性的，也可以是非耳源性的邻近器官功能紊乱引起。

耳源性疼痛可能由中耳与外界压力差或由于局部炎症引起，或两者皆有。咽鼓管阻塞阻碍了中耳压力与大气压力的平衡，同时可有中耳内积液。中耳炎能够产生黏膜的疼痛性炎症，这种痛来源于中耳压力的增加并伴有鼓膜的膨胀。

如果耳部的检查都是正常的，那么应该考虑支配外耳和中耳感觉的脑神经（Ⅴ、Ⅸ和Ⅹ）所支配区域的牵涉痛。这些特定的区域包括鼻、鼻窦、鼻咽、牙齿、齿龈、颞下颌关节、下颌骨、腮腺、舌、腭扁桃体、咽、喉、气管和食管。同样，这些区域的器官功能紊乱也有时会阻塞咽鼓管从而导致中耳压力差引起的疼痛。