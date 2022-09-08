泌尿外科疾病的检查方法

起源于肾脏或输尿管的疼痛常模糊定位于腰部或低背部，可放射至同侧髂窝、大腿上部、睾丸或阴唇。典型结石导致的疼痛可表现为绞痛，卧床不起。如果是感染引起的疼痛则更为持续。膀胱远端急性尿潴留导致耻骨上疼痛；慢性尿潴留疼痛可能较轻，也可以没有症状。排尿困难是膀胱或输尿管刺激的症状。前列腺疼痛表现为会阴、直肠或耻骨上部位的隐约不适或胀满感。

男性膀胱梗阻的症状包括排尿不畅、排尿费力、尿流力减弱或尿流变细、尿末淋漓不尽。尿失禁有多种形式。3岁或4岁后发生尿床，在女孩可以是尿道狭窄所致，在男孩可以是后尿道瓣膜、心理障碍所致，若是新发有感染可能。

气尿（尿中有空气）提示膀胱阴道瘘、膀胱肠道瘘、输尿管肠道瘘。后两者可能由于憩室、克隆病、脓肿、结肠癌引起。气尿也可由气肿性的肾盂肾炎引起。