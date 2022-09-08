泌尿外科疾病的检查方法

泌尿外科疾病病人可能有肾脏或泌尿系统外的症状。（参见肾病患者评估。）
泌尿科患者的病史
起源于肾脏或输尿管的疼痛常模糊定位于腰部或低背部，可放射至同侧髂窝、大腿上部、睾丸或阴唇。典型结石导致的疼痛可表现为绞痛，卧床不起。如果是感染引起的疼痛则更为持续。膀胱远端急性尿潴留导致耻骨上疼痛；慢性尿潴留疼痛可能较轻，也可以没有症状。排尿困难是膀胱或输尿管刺激的症状。前列腺疼痛表现为会阴、直肠或耻骨上部位的隐约不适或胀满感。
男性膀胱梗阻的症状包括排尿不畅、排尿费力、尿流力减弱或尿流变细、尿末淋漓不尽。尿失禁有多种形式。3岁或4岁后发生尿床，在女孩可以是尿道狭窄所致，在男孩可以是后尿道瓣膜、心理障碍所致，若是新发有感染可能。
气尿（尿中有空气）提示膀胱阴道瘘、膀胱肠道瘘、输尿管肠道瘘。后两者可能由于憩室、克隆病、脓肿、结肠癌引起。气尿也可由气肿性的肾盂肾炎引起。
泌尿科患者的体格检查
体格检查集中于肋脊角、腹部、直肠、腹股沟、生殖器。女性有泌尿系统症状，应进行盆腔检查。
肋脊角
腹部
上腹部视觉饱胀是肾脏或腹部肿块的一种极其罕见且非特异性的表现。下腹部叩诊浊音提示膀胱扩张；正常情况下，即使充盈的膀胱在耻骨联合上也不能叩及。膀胱触诊可用于诊断膀胱扩张及尿潴留。
直肠
腹股沟及生殖器
在病人站立情况下行腹股沟及生殖器检查。腹股沟疝或腺病可以解释阴囊或腹股沟疼痛。睾丸严重的不对称、肿胀、红斑、变色提示感染、扭转、肿瘤或其他肿块。水平的睾丸位置（bell-clapper deformity）预示睾丸扭转风险增加。一侧睾丸升高（正常情况下左侧较低）可能是睾丸扭转的征兆。阴茎检查时，包皮可否回缩。阴茎视诊可以发现：
触诊可能发现腹股沟疝。睾丸扭转时提睾反射消失。 睾丸肿块的位置及触痛的程度和部位有助鉴别睾丸肿块性质（例如：精液囊肿、附睾炎、鞘膜积液、肿瘤）。如果存在肿胀，可以对该区域进行透照，以帮助确定肿胀是囊性还是实性。阴茎体发现的纤维斑块是 Peyronie病的标记。